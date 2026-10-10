Influencer regala entrada para concierto de BTS y le terminan robando su Army boom antes de entrar a Estadio San Marcos

Influencer regala entradas para concierto de BTS y le terminan robando su Army boom antes de entrar a Estadio San Marcos

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El creador de contenido conocido como ‘Hello Kito’ regaló una entrada para que una fan de BTS pudiera asistir al concierto del viernes 9 de octubre en el Estadio San Marcos, luego de conocer que la joven había viajado desde Arequipa y fue estafada durante la compra de su boleto.

Sin embargo, antes de ingresar al recinto, el creador de contenido denunció que le robaron su ARMY Bomb en medio de una aglomeración.

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Kito, conocido en redes sociales como Hello Kito, compartió el caso de Lady, una seguidora que llegó a Lima con la expectativa de ver a BTS, en especial a Jimin. La joven contó que había depositado dinero por una entrada que nunca recibió, pese a que la persona con la que coordinó le aseguró hasta la mañana que se encontrarían en los exteriores del estadio.

El influencer se conmovió al conocer que Lady había viajado desde Arequipa y que llevaba un cartel para el grupo. “He esperado once años para conocer a Jimin”, decía el mensaje que había preparado la fanática. Tras escucharla, Kito decidió entregarle una entrada para que pudiera ingresar al concierto.

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Hello Kito se acercó a Lady mientras esperaba en los exteriores del Estadio San Marcos. La joven explicó que había sido víctima de una estafa luego de confiar en una persona que se comprometió a entregarle un boleto para el show de BTS.

“Estaba esperando por el chico que quedó con la entrada y, bueno, me falló, ¿no? Y me estafaron”, contó Lady. Ante la consulta sobre el dinero entregado, detalló que había realizado pagos en partes y que incluso usó otro celular porque no contaba con Yape.

La seguidora confirmó que viajó desde Arequipa para asistir al concierto de BTS. “Estoy desde anoche”, expresó al señalar que permanecía en Lima a la espera de la entrada que nunca llegó.

Hello Kito regaló una entrada a Lady, una fanática de BTS que fue estafada tras viajar desde Arequipa.

La entrada que permitió a Lady ver a BTS

Kito lamentó la situación de la joven y cuestionó que alguien pudiera aprovecharse de la ilusión de una fanática. “Me da una cólera y una impotencia literalmente que hayan estafadores que se aprovechen de los sueños de la chica”, manifestó.

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El creador de contenido le preguntó si BTS era uno de sus grupos favoritos. Lady respondió que se trataba de su único grupo. La respuesta emocionó a Kito, quien observó el cartel que la joven había preparado para el concierto.

“¿Y qué pasaría si te digo que te regalo una entradita para que pases y veas a Jimin?”, le dijo el influencer. Lady reaccionó entre lágrimas y aceptó la propuesta, mientras Kito insistía en que no merecía haber sido estafada.

“Lady, te quiero mucho. No te merecías esto, en serio. No te merecías esto”, expresó el creador de contenido antes de entregarle el boleto. La joven ingresó al concierto y pudo cumplir el objetivo por el que había viajado desde Arequipa.

El momento fue compartido en redes sociales y generó mensajes de apoyo para Lady y para Kito. La historia puso en evidencia los riesgos que enfrentan los seguidores cuando intentan conseguir entradas fuera de las plataformas oficiales, especialmente ante eventos con alta demanda como los conciertos de BTS en Lima.

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Hello Kito es un creador de contenido peruano vinculado a la cultura pop asiática, el K-pop, los K-dramas y temas de lifestyle. A través de sus plataformas, comparte noticias, reacciones, tendencias, eventos y contenidos relacionados con comunidades de seguidores como el ARMY.

Influencer Kito regaló una entrada a Army de Arequipa que fue estafada por revendedor. TikTok

Kito denunció el robo de su ARMY Bomb

Horas después de ayudar a Lady, Kito contó que fue víctima de un robo mientras se dirigía al Estadio San Marcos. El influencer explicó que perdió su ARMY Bomb, el bastón de luz oficial de BTS que había comprado en una pop-up.

“Besties, me robaron mi ARMY Bomb. Estoy aquí en el concierto y literalmente no la tengo ya”, expresó en un video compartido desde el recinto.

Según su relato, el robo se produjo mientras caminaba desde la avenida Amézaga hacia la avenida Óscar R. Benavides, en dirección a Campo D. El creador de contenido indicó que en esa zona había una importante concentración de personas y que sintió un empujón antes de darse cuenta de que habían abierto su mochila.

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“Básicamente, me la robaron en la aglomeración, porque yo estaba en la avenida Amézaga. Al momento de yo caminar hacia la avenida Óscar Benavides, de Campo D, había muchísima aglomeración y yo sentí que alguien me empujó”, relató.

Kito señaló que, en un primer momento, no pensó que podía ser víctima de un robo. “Cuando me empujaron, yo literalmente sentí que me empujaron, pero no iba a voltear porque me daba vergüenza de mirar a otra persona como si fuera un ladrón”, explicó.

Después de notar que su mochila había sido abierta, confirmó que le habían sustraído el objeto. “Básicamente me abrieron la mochila y me sacaron el ARMY Bomb”, indicó.

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Influencer Kito revela que le robaorn su Army bomb antes de ingresar a concierto de BTS. TikTok

El objeto que había comprado para los conciertos de BTS

El influencer lamentó la pérdida porque se trataba de un artículo que había adquirido especialmente durante una pop-up relacionada con BTS. “Me da penita, porque justamente es lo que compré en la pop-up. O sea, yo había ido a la pop-up para comprarme mi ARMY Bomb”, señaló.

A pesar de la molestia, Kito recurrió al humor para referirse a la persona que, según denunció, le robó el accesorio. “Solamente espero que a la persona que me robó, cuando pida un helado de fresa, le den de chocolate”, comentó.

El creador de contenido reconoció que había confiado en que no ocurriría un incidente de ese tipo durante el evento. “Yo confié, confié mucho porque dije: ‘Es imposible de que me roben’. Pero bueno, hay que tener cuidado en todos lados”, añadió.

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Kito aprovechó su experiencia para recomendar a quienes asistan a eventos masivos que protejan sus pertenencias, en especial durante los desplazamientos hacia los accesos y en zonas con aglomeración. Su advertencia estuvo dirigida a los seguidores que todavía tenían previsto acudir a las siguientes fechas de BTS en el Estadio San Marcos.

El mensaje de Kito para el ARMY

Pese a denunciar el robo, Hello Kito aclaró que no considera que el hecho represente a toda la comunidad de seguidores de BTS. El influencer destacó el cariño que recibió del ARMY y recordó que la mayor parte de las fanáticas se organizó para vivir los conciertos de manera respetuosa.

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“Esto no quiere decir que todos son así. De hecho, ARMY es súper linda, amable, responsable, buena y siempre va a seguir siendo así. Simplemente es algo que me pasó y ya”, expresó.

La jornada de Kito quedó marcada por dos situaciones opuestas: la emoción de ayudar a Lady, una joven estafada que viajó desde Arequipa para ver a Jimin, y la denuncia por el robo de su ARMY Bomb antes de ingresar al Estadio San Marcos.

Mientras Lady logró cumplir su sueño de ver a BTS tras recibir una entrada, Kito pidió a las asistentes mantenerse atentas a sus objetos personales. “Los amo. Y por favor, cuiden sus pertenencias, ¿está bien? Adiós. Besitos”, concluyó.