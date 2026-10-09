Perú

Niña de 12 años es operada con éxito de un tumor grande alojado en uno de sus ovarios

La intervención quirúrgica estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por ginecoobstetras, cirujanos pediatras, anestesiólogos, enfermeras instrumentistas y técnicos en enfermería

Los especialistas recomendaron a los padres estar atentos a señales como alteraciones menstruales, sangrados inusuales, dolor pélvico, distensión abdominal y aparición de bultos o endurecimientos en el abdomen o las mamas - Créditos: INSNB.
Los especialistas recomendaron a los padres estar atentos a señales como alteraciones menstruales, sangrados inusuales, dolor pélvico, distensión abdominal y aparición de bultos o endurecimientos en el abdomen o las mamas - Créditos: INSNB.
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R. J. C., una niña de 12 años, fue sometida con éxito a una cirugía para extirparle un tumor gigante alojado en uno de sus ovarios en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). La menor ingresó al Servicio de Emergencia con dolores abdominales y una distensión visible que hacía que su vientre pareciera el de una mujer en avanzado estado de gestación.

Tras las evaluaciones médicas y la intervención quirúrgica, los especialistas confirmaron que la masa alcanzaba los 25 centímetros y pesaba aproximadamente tres kilogramos. En la operación participó un equipo multidisciplinario integrado por ginecoobstetras, cirujanos pediatras, anestesiólogos, enfermeras instrumentistas y técnicos en enfermería.

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El caso pone de relieve la importancia de reconocer oportunamente las señales de alerta relacionadas con la salud ginecológica durante la infancia y la adolescencia, así como de acudir a un establecimiento sanitario ante la aparición de molestias persistentes o cambios físicos inusuales.

Tras permanecer hospitalizada para su recuperación, la paciente recibió el alta médica y continuará con controles y tratamiento ambulatorio multidisciplinario - Créditos: INSNB.
Tras permanecer hospitalizada para su recuperación, la paciente recibió el alta médica y continuará con controles y tratamiento ambulatorio multidisciplinario - Créditos: INSNB.

El jefe del Servicio de Ginecología del INSN, el doctor Jorge Corimanya Paredes, explicó que el establecimiento dispone de atención especializada en ginecología pediátrica durante las 24 horas del día, incluidos todos los días del año. Según indicó, esta disponibilidad permitió que la paciente recibiera asistencia médica oportuna desde su ingreso por Emergencia.

La atención requirió la participación coordinada de profesionales de distintas especialidades para abordar la complejidad del procedimiento y atender las necesidades de la menor. Después de la extirpación, la paciente fue trasladada al área de hospitalización del Servicio de Cirugía General, donde permaneció bajo observación durante su recuperación.

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Días después, recibió el alta médica con una cita programada para continuar su tratamiento de manera ambulatoria y mantener el seguimiento multidisciplinario correspondiente.

Los especialistas identificaron una masa de 25 centímetros que pesaba aproximadamente tres kilogramos - Créditos: INSNB.
Los especialistas identificaron una masa de 25 centímetros que pesaba aproximadamente tres kilogramos - Créditos: INSNB.

¿Cuáles son los síntomas de alerta de un tumor ovárico?

La médica ginecoobstetra Claudia Urbina, integrante del Servicio de Ginecología, recomendó a los padres prestar atención a las manifestaciones que podrían indicar un problema ginecológico en sus hijas. Entre ellas mencionó las alteraciones en la menstruación, los sangrados inusuales, el dolor pélvico y el aumento del volumen abdominal.

“Es importante que los papás estén atentos a síntomas como cambios en la regla o sangrado, dolor pélvico y distensión abdominal para que lleven a sus hijas a un centro de salud y les hagan los exámenes correspondientes”, señaló.

Por su parte, Corimanya insistió en la necesidad de vigilar la aparición de bultos o endurecimientos en el abdomen y las mamas. El especialista explicó que la detección temprana favorece el tratamiento y permite intervenir antes de que la lesión avance.

“Afortunadamente, estos tumores son muy sensibles a la cirugía, se pueden curar casi al 100 %, siempre y cuando se atiendan a tiempo”, manifestó el médico.

La presencia de dolor o hinchazón abdominal no confirma por sí sola la existencia de una masa ovárica. Por ello, ante síntomas persistentes o cambios físicos inexplicables, corresponde buscar una evaluación profesional para determinar su causa y establecer el tratamiento adecuado.

Madre de la menor agradeció la atención médica

Yenni Celestino Melgarejo, madre de la paciente, expresó su agradecimiento al personal sanitario que acompañó a su hija desde su llegada al instituto hasta su recuperación posoperatoria.

La menor continuará con controles médicos y atención ambulatoria para supervisar su evolución. Los especialistas reiteraron el llamado a las familias para que no pasen por alto las molestias persistentes ni los cambios físicos inusuales durante la infancia y la adolescencia.

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