Perú

Actas de bautizo de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres serán exhibidas gratis como antesala de la visita de León XIV

La jornada de puertas abiertas permitirá conocer registros de bautizo y antiguas bulas papales que forman parte del patrimonio documental de la Iglesia Católica en el Perú

El Archivo Arzobispal de Lima abrirá sus puertas al público para exhibir documentos y piezas históricas de la Iglesia Católica. La muestra incluye partidas de bautizo de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, además de antiguas bulas papales. La jornada de acceso gratuito permitirá apreciar el patrimonio documental resguardado en la institución. Fuente: TV Perú Noticias
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La próxima visita del papa León XIV al Perú también permitirá poner en vitrina parte de la historia de la Iglesia Católica en el país. El Archivo Arzobispal de Lima abrirá sus puertas para mostrar documentos históricos entre los que se encuentran los registros de bautizo de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, además de antiguas bulas papales.

Estas piezas forman parte del patrimonio documental que la institución conserva desde hace décadas. Entre los ejemplares destaca un antiguo libro de bautizos de la parroquia San Sebastián, donde aparecen los registros de ambos santos peruanos, así como documentos emitidos durante los pontificados de antiguos papas.

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La exhibición se realizará mediante una jornada de puertas abiertas con ingreso gratuito, en la que los visitantes podrán conocer estos documentos y otros registros vinculados con la historia de la Iglesia en el Perú. La actividad se desarrollará antes de la llegada del pontífice, prevista para noviembre.

Dibujo del papa León XIV flanqueado por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima con libros de registros y pergaminos.
Una ilustración reúne al papa León XIV con Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres entre pergaminos y libros de registros bautismales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El libro que conserva los registros de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres

Uno de los documentos que concentra mayor interés es un antiguo libro de bautizos de la parroquia San Sebastián, donde aparecen los registros de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Ambos personajes vivieron en zonas cercanas a este templo, por lo que sus nombres quedaron registrados en el mismo volumen.

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Nelly Montoya, directora del Archivo Arzobispal de Lima, explicó a TV Perú Noticias que el libro reúne los registros de bautizo de ambos santos peruanos. “Este es un libro de bautizos, de registro de bautizo de la parroquia San Sebastián”, señaló durante el recorrido por el archivo.

Una persona con saco morado y guante azul señala un libro antiguo abierto sobre una mesa con otros documentos expuestos
Una especialista muestra manuscritos del Archivo Arzobispal de Lima, que incluyen registros históricos de bautizo de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. (Captura: TV Perú Noticias)

La especialista detalló que el ejemplar fue trasladado desde la parroquia hasta el Archivo Arzobispal de Lima hace casi dos décadas. Desde entonces, forma parte del conjunto documental que la institución conserva y protege.

La preservación de estas piezas requiere cuidados específicos debido a su antigüedad. Montoya indicó que una restauración sencilla puede tomar algunos días, mientras que los ejemplares afectados por hongos pueden necesitar meses e incluso años de trabajo, según explicó a TV Perú Noticias.

Los documentos de antiguos papas que guarda el Archivo Arzobispal de Lima

El público también podrá observar antiguas bulas papales, documentos emitidos por los pontífices para distintos asuntos de la Iglesia. Entre ellas se encuentran piezas relacionadas con el nombramiento de obispos de diferentes diócesis.

Un sello de metal sujeto con una cuerda junto a una cartela informativa y una franja de un noticiero de televisión
El Archivo Arzobispal de Lima expondrá al público una bula del papa León XIII de 1892 y otros documentos históricos de la Iglesia Católica en Perú. (Captura: TV Perú Noticias)

Una de las piezas mostradas por el Archivo Arzobispal corresponde a una bula de 1657, firmada por el papa Alejandro VII. El documento permite apreciar la antigüedad de parte del material que permanece bajo custodia de la institución.

Otro de los ejemplares pertenece al pontificado de León XIII, una referencia que adquiere especial interés ante la próxima llegada de León XIV. Montoya explicó a TV Perú Noticias que esta pieza conserva su sello papal y está completa.

“Le llamamos completa porque tiene el sello del papa y es del papa León XIII, de quien nuestro papa León XIV toma el nombre”, indicó la directora del archivo durante la entrevista.

¿Cuándo se podrán visitar los documentos históricos en Lima?

El Archivo Arzobispal de Lima realizará una jornada de puertas abiertas para que el público pueda conocer estas piezas históricas. La actividad se desarrollará el viernes 30 de octubre y tendrá ingreso gratuito.

De acuerdo con Nelly Montoya, los visitantes podrán acudir durante dos horarios. La primera jornada será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., mientras que la segunda comenzará a las 2:30 p. m. y culminará a las 6:00 p. m.

Pasillo con estanterías metálicas repletas de paquetes de papel pardo etiquetados a mano y atados con cuerdas
El Archivo Arzobispal de Lima conserva estanterías con legajos y documentos históricos que serán expuestos al público previo a la visita papal a Perú. (Foto: Arzobispado de Lima)

La actividad se realizará antes de la llegada de León XIV al Perú, prevista para el 11 de noviembre de 2026. El pontífice permanecerá seis días en el país y recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de actividades previstas en Cajamarca.

La jornada permitirá observar directamente documentos vinculados con Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, antiguos papas y otros episodios de la historia de la Iglesia Católica en el Perú. El ingreso gratuito busca acercar este patrimonio documental a quienes quieran conocer parte de la historia que permanece resguardada en el archivo.

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