Perú

Vigas, cimientos y columnas: el reforzamiento de viviendas en Perú busca espacio en un mercado de S/25.000 millones al año

El peso de la autoconstrucción y la exposición sísmica abren un mercado altamente rentable para maestros de obra que se capaciten en reforzamiento estructural, según Swisscontact. ¿Qué rol cumple CAPECO?

alambrón chino
Swisscontact impulsa el reforzamiento de viviendas autoconstruidas en Perú para reducir la vulnerabilidad frente a los sismos.
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En Perú, buena parte de las viviendas se levanta y amplía por etapas, al ritmo de los ingresos de cada familia. En ese proceso, construir un nuevo ambiente o sumar un piso suele imponerse a la revisión de vigas, cimientos y columnas, pese a que una falla estructural puede elevar los riesgos ante un sismo.

Según un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), elaborado por encargo de ADI Perú y presentado en la Expo Real Estate Perú 2024, la autoconstrucción moviliza alrededor de S/25.000 millones al año, equivalentes al 4,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

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Ese volumen evidencia el peso económico de un sector que sostiene la demanda de materiales y mano de obra, pero donde el reforzamiento estructural todavía tiene margen para crecer.

Un mercado de S/25.000 millones que todavía construye sin reforzar

Para Franz Baumann, director de Swisscontact -fundación suiza sin fines de lucro dedicada a la cooperación para el desarrollo-, esta brecha representa una oportunidad para transferir conocimientos técnicos y, a la vez, generar ingresos para los maestros de obra que accedan a capacitaciones y certificaciones en reforzamiento de viviendas.

El estudio expone la dimensión del problema: el 71% de las viviendas urbanas del país fue edificado mediante autoconstrucción y cerca de 2,9 millones de inmuebles permanecen en proceso de obra.

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La autoconstrucción de inmuebles representa el 4,1% del Producto Bruto Interno peruano y moviliza 25.000 millones de soles al año.
La autoconstrucción de inmuebles representa el 4,1% del Producto Bruto Interno peruano y moviliza 25.000 millones de soles al año.

El modelo de autoconstrucción en el país se financia principalmente con ahorros familiares y puede resultar 33% más caro por metro cuadrado que los programas formales, como Techo Propio, según Grade.

Además, el 94% de estas edificaciones se realiza con maestros de obra y sin supervisión técnica ni planos aprobados. “Las familias tienen una confianza generada total con el maestro de obra”, señaló Baumann.

Villa María del Triunfo concentra un modelo que busca replicarse

La fundación desarrolla el proyecto Vivienda Progresiva en Villa María del Triunfo, donde capacita a maestros de obra y orienta a propietarios sobre la evaluación y el reforzamiento de sus viviendas. La iniciativa también contempla intervenciones en Ancón y Swisscontact evalúa adaptarla en provincias de Arequipa, según Baumann.

El trabajo se desarrolla con el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), entidades que ajustan los cursos técnicos a las fallas más frecuentes de las viviendas autoconstruidas.

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El 71% de las viviendas en zonas urbanas de Perú proviene de la autoconstrucción y casi 2,9 millones siguen en obra.

La formación apunta a que los trabajadores puedan evaluar la condición de una vivienda antes de recomendar una ampliación. El diagnóstico debe determinar si corresponde reforzar columnas, vigas, muros o cimientos, o si la estructura presenta problemas que impiden una intervención de ese tipo.

Baumann indicó que empresas privadas, entre ellas cementeras, financian parte de las capacitaciones. “Se establece un plan de reforzamiento de la vivienda, pero la evaluación también puede indicar que ya no se puede reforzar y que la estructura no es lo suficientemente segura”, dijo.

El maestro de obra, entre la confianza vecinal y la capacitación técnica

El proyecto reportó la capacitación de más de 6.500 maestros de obra y de más de 50.000 propietarios de viviendas, a quienes busca informar sobre los riesgos de ampliar una casa sin una evaluación previa.

Swisscontact también realiza seguimiento a los trabajadores certificados para medir si la formación se traduce en nuevos contratos. Según Baumann, una encuesta breve entre los maestros de obra que completaron la capacitación identificó un aumento promedio de 20% en los contratos.

El objetivo es que el reforzamiento se convierta en un servicio reconocible dentro de la autoconstrucción, con trabajadores que puedan acreditar conocimientos técnicos y familias que identifiquen la necesidad de intervenir sus viviendas antes de sumar nuevos ambientes o pisos.

Swisscontact capacitó a más de 6.500 maestros de obra y reportó un aumento del 20% en la contratación de los trabajadores instruidos. REUTERS/Denis Balibouse
Swisscontact capacitó a más de 6.500 maestros de obra y reportó un aumento del 20% en la contratación de los trabajadores instruidos. REUTERS/Denis Balibouse

El crédito puede definir si el reforzamiento deja de postergarse

El acceso a financiamiento aparece como otro factor para ampliar el mercado. Baumann señaló que varias entidades evalúan productos crediticios orientados al reforzamiento de viviendas, en lugar de concentrarse únicamente en la compra de inmuebles nuevos.

La alternativa permitiría que las familias no dependan solo de sus ahorros y reduzcan los plazos de obras que, en algunos casos, toman entre 15 y 20 años, un periodo durante el cual una vivienda puede permanecer expuesta a daños ante un sismo.

Precisamente, la ubicación geográfica de Perú y el alto número de viviendas autoconstruidas configuran un espacio de crecimiento para el mercado del reforzamiento, pues la exposición a sismos “abre una demanda potencial para obras que mejoren vigas, columnas, muros y cimientos”, confiere.

De esta manera, la expansión de este mercado en Perú dependerá de que la capacitación de los maestros de obra se conecte con crédito accesible y una demanda sostenida por viviendas más seguras. Y usted, ¿ya reforzó su vivienda?

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