Magaly Medina enfurece contra versión de Adrián Villar: “No escondes el carro y luego sales en una bicicleta a ver qué pasó”

La conductora de televisión cuestionó la explicación del principal implicado, quien aseguró haber regresado a la escena en bicicleta tras el atropello, y denunció intentos de la defensa por justificar su accionar ante la justicia.

Magaly Medina expresó su indignación frente a la última versión ofrecida por Adrián Villar, principal implicado en la muerte de Lizeth Marzano, quien habría regresado a la escena del atropello en bicicleta horas después del incidente, según contó Francesca Montenegro.

Magaly Medina resaltó durante la emisión del programa Magaly TV La Firme que considera inaceptable la actitud asumida por Villar tras el atropello.

“No retrocedes. No es que te vas a tu casa, escondes el carro y luego sales en una bicicleta a mirar a ver qué pasó. ¡No! Lo que haces es inmediatamente frenas, paras y dices: ‘A ver, ¿con qué me choqué?’ Retrocedes, abres la puerta de tu carro, sales. Eso es lo que haces”, afirmó la conductora bastante mortificada.

La versión de Villar, según Francesca Montenegro

La indignación de Medina se intensificó al conocer detalles de la versión proporcionada por Francesca Montenegro, expareja de Villar, durante una entrevista con Milagros Leiva en el programa ‘Sin Rodeos’. La influecner declaró que el joven le habría asegurado que, tras el accidente, regresó al lugar de los hechos usando una bicicleta.

“Ha agarrado una bicicleta, ha ido al lugar de los sucesos”, relató la influencer.La periodista Leiva confirmó esta secuencia y preguntó a Montenegro si el regreso había ocurrido en una bicicleta, a lo que la entrevistada respondió de forma afirmativa.

Durante el intercambio televisivo, Montenegro agregó que Villar le comunicó haber vuelto a su casa, llamado a su padre y, posteriormente, acudido al domicilio de la joven en busca de asesoría legal.

De acuerdo con la expareja, el padre de Villar era el único abogado conocido por el joven en ese momento, lo que motivó la consulta inmediata tras el accidente. Esta versión ha despertado nuevas preguntas sobre el comportamiento del investigado y el posible intento de evitar la acción de la justicia.

La influencer de 21 años habló por primera vez en televisión y aseguró que su ruptura con Adrián Villar no se debió al accidente, sino a “las mentiras y la indiferencia” que mostró tras la tragedia. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

Cuestionó accionar de Villar

Magaly Medina cuestionó abiertamente la coherencia del relato y criticó los intentos de la defensa de Villar por presentar atenuantes. “No es que este chico se quedó dormido, que tenía un problema neurológico, que pobrecito, le dolía su pancita. No, él había estado en un restaurante junto a la enamorada. Había estado comiendo”, señaló la conductora en su espacio televisivo.

Medina consideró que la estrategia de la defensa busca justificar el accionar del implicado para obtener una sanción más leve.

Durante la transmisión, también se abordó el tema de los semáforos ignorados por Villar al momento del accidente. Una de las voces en el set remarcó: “Se puso en rojo. Los semáforos en rojo. O sea, no es que este chico se quedó dormido”. Medina y su equipo analizaron las posibles motivaciones detrás de la huida y cuestionaron el uso de argumentos médicos y psicológicos como parte de la estrategia legal.

Además, la conductora advirtió sobre el riesgo de que el acusado reciba una medida de prisión preventiva que pueda ser cumplida en una clínica o centro de reposo, en lugar de una detención efectiva. “Son mecanismos, son leguleyadas que están utilizando para sustraerlo de la acción de la justicia. Es lo que están haciendo, buscando estas atenuantes, decir que está mal, que no estaba bien, en consecuencia, que le den una pena suspendida”, expresó la letrada presente en el programa.

El Ministerio Público continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer la responsabilidad de Adrián Villar y determinar las circunstancias exactas del accidente. La presión social y la atención mediática han impulsado a las autoridades a mantener informada a la ciudadanía sobre los avances, mientras que espacios televisivos como el de Magaly Medina han servido de plataforma para amplificar las voces de las víctimas y sus familiares.

