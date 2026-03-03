PNP interviene a más de 250 extranjeros en un gran operativo

Más de 100 personas serán sometidas a un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional tras la verificación policial de su estatus migratorio en el Complejo Policial del Rímac - Créditos: Mininter.

Más de 250 personas extranjeras fueron intervenidas durante un extenso operativo de verificación y fiscalización migratoria desplegado en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La acción, encabezada por el ministro del Interior, Hugo Alberto Begazo de Bedoya, y el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez, respondió a la necesidad de fortalecer el control migratorio y contribuir al orden público en la capital.

Las autoridades trasladaron a los intervenidos al complejo policial comandante Juan E. Benites Luna, en el distrito del Rímac, donde se realizó la identificación y verificación de su estatus migratorio. Según la evaluación inicial, más de 100 personas pasarán a una etapa de revisión detallada bajo el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), tras la respectiva calificación policial.

El operativo no se limitó a un solo punto. Se desarrolló en simultáneo en varios distritos de Lima, con equipos de fiscalizadores utilizando tabletas electrónicas conectadas al sistema integrado de migraciones.

El megaoperativo migratorio en Lima Metropolitana permitió la intervención de más de 250 ciudadanos extranjeros en diferentes sectores de la ciudad - Créditos: Mininter.

Este recurso tecnológico permitió comprobar la situación legal de los intervenidos en tiempo real y detectar posibles irregularidades en su documentación. La verificación inmediata agilizó la toma de decisiones y la aplicación de las medidas correspondientes.

Desde el Ministerior del Interior se anunció el incremento de estos controles para los próximos días, en el marco del actual estado de emergencia. Se prevé la coordinación con gobiernos regionales, provinciales y distritales en todo el país para ampliar la cobertura de los operativos y reforzar la seguridad en diferentes zonas urbanas y fronterizas.

El titular del sector señaló que el control territorial es uno de los ejes estratégicos para el orden interno, junto con la supervisión migratoria en pasos fronterizos y ciudades principales. Se dispuso que los operativos se realicen de manera constante a partir de las 18:00, involucrando tanto a jefaturas como a personal operativo de las fuerzas de seguridad.

El Ministerio del Interior anunció que estos controles se intensificarán y se coordinarán con autoridades regionales y locales, en el contexto del Estado de Emergencia, para ampliar la cobertura de los operativos y reforzar la seguridad en zonas urbanas y fronterizas - Créditos: Mininter.

El superintendente Balladares, por su parte, recordó que Migraciones cumple el rol de primer filtro de seguridad nacional. Destacó la importancia de la colaboración interinstitucional con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la tranquilidad de la población.

Subrayó que los ciudadanos extranjeros deben portar obligatoriamente su Carné de Extranjería, documento esencial para acreditar su situación migratoria y confirmar su identidad durante las intervenciones.

Las autoridades remarcaron que estos procedimientos continuarán en los próximos días y forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad ciudadana y el control territorial en Lima y otras regiones del país.

Más de 1300 extranjeros fueron impedidos de ingresar al país durante 2025

Durante 2025, autoridades migratorias impidieron el ingreso a 1.329 visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La razón más frecuente fue no cumplir con el perfil de turista, seguida por ausencia de visa y falta de pasaporte vigente.

También se detectaron casos vinculados a seguridad nacional, orden interno y documentación inválida. Los países de procedencia más comunes fueron Colombia, Venezuela y Estados Unidos, entre otros. La decisión de inadmisión corresponde al inspector migratorio, quien evalúa requisitos, alertas y posibles riesgos. Las personas inadmitidas retornan a su país sin que esto implique delito. El uso de sistemas avanzados y colaboración internacional refuerza el control fronterizo.