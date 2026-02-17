Perú

Laura Spoya y la vez, durante un ‘reto’, buscó contactos en una comisaría y su amiga intervino: “Mi tío es jefe en el Callao”

El clip pertenece a un programa pasado, pero reaparece en medio de la polémica por el accidente que sufrió la conductora en Surco

El material es de una edición antigua de televisión, pero ha generado nuevas críticas y comentarios en redes sociales. YouTube / Good Time.

Una nueva polémica envuelve a Laura Spoya, quien permanece en el centro del debate público tras el fuerte accidente vehicular que protagonizó recientemente y que la dejó con lesiones en la columna, por las cuales tuvo que ser operada.

Mientras continúa su proceso de recuperación médica, en redes sociales comenzó a circular un video antiguo que ha reavivado la discusión sobre el caso, pues muestra a la conductora realizando una simulación en la que pedía contactos en una comisaría para solucionar un supuesto problema con la policía.

El material que se viralizó corresponde a una edición pasada del programa ‘Good Time’, espacio que la exreina de belleza conducía junto a otros exchicos reality, entre ellos Mario Irivarren. En ese segmento, Spoya recreaba una situación hipotética: un escenario en el que, tras consumir alcohol y conducir, era intervenida por la policía y trasladada a una comisaría.

¿Qué dijo?

La coincidencia entre esa dramatización y los hechos recientes fue lo que llamó la atención de los usuarios, quienes empezaron a compartir el clip y a comentarlo ampliamente. En la grabación se escucha a la conductora realizar una llamada telefónica en la que aparenta buscar ayuda para salir de la situación. Durante la escena, Spoya dice:

“Estoy en la comisaría alucina. Pucha, lo que pasa es que me tomé una chela en el programa y me paró un policía y estoy en la comisaría. Necesito que me mandes a alguien urgente (...) Pásame el contacto de alguien a quien pueda llamar. ¿A quién puedo llamar? Estaba manejando y me paró un policía”.

La persona al otro lado de la llamada, siguiendo la dinámica del ejercicio, le responde con preguntas y comentarios que también generaron reacciones entre los espectadores. “¿No le dijiste que le pagabas? ¿Dónde estás?”, se oye decir a la mujer, a lo que Spoya responde: “En la comisaría de Bellavista”. Segundos después, la interlocutora añade: “Mi tío Milton era, creo que es jefe del Callao”, frase que se convirtió en uno de los fragmentos más difundidos del video y que ha sido repetido en redes sociales en medio de la controversia.

Es en ese contexto que el video de la broma en el podcast volvió a circular con fuerza. Muchos usuarios interpretaron las imágenes como una contradicción o una coincidencia inquietante, mientras otros recordaron que se trataba de un ejercicio escénico dentro de un programa de entretenimiento, realizado mucho antes del accidente real.

De hecho, el propio clip muestra el momento en que la conductora revela la verdad a su interlocutora y al público. Tras mantener la conversación durante algunos segundos, Spoya interrumpe la dramatización y aclara entre risas: “Amiga, estás en vivo en el programa. Estábamos viendo qué hacer en el contacto de emergencia (...) ¿Cuándo nosotras hemos pagado coima?”. Con esa frase, la presentadora dejó claro que la situación no era real, sino parte de una dinámica televisiva.

Pese a esta aclaración, la difusión del video en medio de la coyuntura actual provocó que muchos espectadores lo interpretaran fuera de su contexto original, lo que demuestra cómo el material audiovisual antiguo puede adquirir nuevos significados cuando se relaciona con hechos recientes.

Laura Spoya necesitara rehabilitación

El accidente real ocurrió en el distrito de Santiago de Surco, donde la camioneta de Spoya terminó impactando contra una pared y quedando seriamente dañada. Tras el incidente, la conductora fue trasladada a un centro de salud y posteriormente operada, informándose que se encuentra estable, aunque deberá seguir un tratamiento de rehabilitación.

A medida que se conocían más detalles, surgieron diversas interrogantes sobre lo ocurrido. Inicialmente, la propia Spoya señaló que el accidente se produjo porque se había quedado dormida; sin embargo, más adelante indicó que en realidad perdió el control del vehículo en una curva. Este cambio de versión generó comentarios y especulaciones en el público, que también puso atención en otros elementos que rodearon el caso.

Uno de los puntos más discutidos fue el consumo de alcohol, reconocido por la propia conductora. El resultado del dosaje etílico, que marcó 0.2, también fue motivo de debate, pues algunos usuarios cuestionaron si esa cifra pudo haber influido en el accidente, mientras otros señalaron que se trata de un nivel relativamente bajo. A esto se sumó la difusión de imágenes en las que aparece un hombre retirando objetos del vehículo mientras los bomberos y las autoridades intervenían en la escena, hecho que alimentó aún más las especulaciones.

