Perú

Capturan en el Rímac a alias “Chino”, presunto líder de “Los Saracas del Norte” por robos a turistas en el Centro Histórico

Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar al investigado y el vehículo usado tras el robo. En el operativo se incautaron celulares reportados como sustraídos, municiones y tarjetas bancarias

La captura de un presunto cabecilla vinculado al robo de celulares en el Centro Histórico de Lima se concretó este martes en el distrito del Rímac. La intervención fue resultado de un trabajo coordinado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú, que partió de la denuncia presentada por un turista extranjero asaltado el 30 de enero en el jirón Conde de Superunda.

El detenido es David Sleider García Lachi, de 23 años, alias “Chino”, a quien se le sindica como líder de la banda “Los Saracas del Norte”. Según la información oficial, este grupo se dedicaría al robo y hurto agravado bajo la modalidad de “raqueteo” en las calles del Centro Histórico, con especial incidencia en zonas de alta circulación de visitantes.

La investigación se apoyó en el sistema de videovigilancia municipal. Las cámaras permitieron identificar a los presuntos implicados y el vehículo utilizado tras el asalto al turista. Ese material fue remitido a las Divisiones de Inteligencia y Robos de la Dirincri, que desarrollaron las diligencias que culminaron con la intervención en el Rímac.

Evidencia incautada en el operativo

Durante la acción policial, los agentes incautaron teléfonos celulares reportados como sustraídos, municiones sin percutar, tarjetas SIM, tarjetas bancarias y presuntas sustancias ilícitas. Todo el material quedó a disposición de las autoridades para las pericias correspondientes y para determinar su posible relación con otros hechos delictivos.

La Municipalidad de Lima precisó que la información captada por las cámaras fue entregada de manera oportuna a las unidades especializadas de la Policía. Ese cruce de datos permitió ubicar al investigado y ejecutar la intervención.

De acuerdo con los registros policiales, García Lachi fue intervenido el 30 de mayo de 2025 por delitos contra el patrimonio y por tenencia ilegal de municiones. Además, figura con intervenciones y denuncias previas desde 2022 por hurto simple, arrebato de celulares a turistas y hurto de equipos móviles. También registra un proceso por violencia contra la mujer con uso de arma de fuego.

Las autoridades indicaron que estos antecedentes “evidenciarían una conducta reiterativa en actividades delictivas”, según la información oficial difundida tras la captura.

Zona de acción en el Centro Histórico

Es sindicado como presunto líder de la banda “Los Saracas del Norte”.

Las investigaciones señalan que “Los Saracas del Norte” tendrían como principal zona de operaciones las inmediaciones de la Plaza de Armas de Lima y el Damero de Pizarro. Se trata de un sector con alta presencia de turistas y transeúntes, lo que lo convierte en un punto atractivo para este tipo de delitos.

El robo al visitante extranjero en el jirón Conde de Superunda activó el seguimiento que permitió identificar patrones de desplazamiento y ubicar a los presuntos responsables. La modalidad de “raqueteo” implica el arrebato rápido de pertenencias, en especial teléfonos móviles, y una retirada inmediata del lugar.

En un comunicado, la Municipalidad de Lima, liderada por el alcalde Renzo Reggiardo, reafirmó “su compromiso de seguir fortaleciendo la videovigilancia, el patrullaje preventivo y el trabajo articulado con la Policía Nacional del Perú para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en el Centro Histórico”.

