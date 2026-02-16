Perú

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este martes, 17 de febrero es:

Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la tarde.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 34ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 23ºC.

En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

El clima de la ciudad de las palmeras

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

El club del Rímac, que recientemente levantó vuelo en el campeonato doméstico, no puede fallar en el Estadio Río Parapití. La obligación es asaltar el recinto e imponerse al ‘gallo norteño’

A qué hora juega Sporting

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El estado del tiempo en

¿Mañana 17 de febrero habrá paro de transportistas? Esto se sabe de la postura adoptada por el gremio de Lima

Las empresas analizan futuras acciones mientras exigen protección ante la violencia que afecta a conductores y usuarios por la escala de extorsiones

¿Mañana 17 de febrero habrá

Tres presuntos extorsionadores ingresaron a la UNMSM con dinamita para exigir más de S/2 mil por obra de la Línea 2 del Metro de Lima

La intervención del Grupo Terna permitió neutralizar la amenaza y evitar daños a personas o infraestructura dentro de la Decana de América

Tres presuntos extorsionadores ingresaron a

Lima y 23 regiones en alerta por lluvias intensas: Piura, Arequipa, Cusco y más “en peligro” por las próximas 24 horas según Senamhi

El pronóstico oficial prevé precipitaciones, tormentas eléctricas y vientos fuertes en gran parte del país con mayor incidencia en la zona altoandina, selva norte y costa norte

Lima y 23 regiones en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña deja solo a

César Acuña deja solo a José Jerí y anticipa su salida de la presidencia: “Vamos a apoyar la censura, confirmadísimo”

José Jerí afirma que no asistió a terapia por patología psicosexual porque no fue notificado “válidamente”

José Jerí admite que pagó de su dinero servicios de una joven en el Congreso, pero no recuerda el monto ni detalles del acuerdo

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

José Jerí denuncia amenazas y asegura que acabará con la delincuencia “cueste lo que cueste”, pero sigue sin publicar Plan Nacional de Seguridad

ENTRETENIMIENTO

Pamela López aparece con velo

Pamela López aparece con velo de novia y Paul Michael le dedica emotivo mensaje: “gracias por tu amor”

María Pía Copello defiende su amistad con Magaly Medina y afirma que la “chanca cuando debe”

Dayanita se confiesa frente a Jorge Benavides y le revela por qué renunció: “Por una locura de amor”

Melcochita revela que Monserrat Seminario le pidió perdón: “Cometí un error por el dinero”

Stefano Salvini apareció en estado de ‘abandono’ y como ‘vagabundo’ por las calles: ¿Cuál fue la razón?

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Bernardo Cuesta ingresa al pedestal de leyendas de Melgar al transformarse en su goleador histórico con 198 anotaciones

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios contra Paolo Guerrero tras delicado presente de Alianza Lima: “No es un líder positivo”

Fernanda Tomé ya palpita el Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Será un partidazo”

Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede pese a duro presente de Alianza Lima: “No podemos ser cortoplacistas”