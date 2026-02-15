Perú

Resultados del Gana Diario de este 14 de febrero: números ganadores del último sorteo

Como cada sábado, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4492

Guardar
Gana Diario realiza un sorteo
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka publicó los ganadores del último sorteo del Gana Diario. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: sábado 14 de febrero de 2026.

Número del sorteo: 4492

Resultados: 21 1 7 22 5

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados se difunden después de las 8:30 horas de la noche.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que entrar a su portal de internet, aquí se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se armará la apuesta.

Se puede escoger cualquier número para armar la combinación, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la apuesta hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la combinación, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para ganar el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la combinación ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Resultados Lotería Gana Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúGana Diario

Más Noticias

Alianza Lima vs Alianza Atlético 0-0: resumen del amargo empate en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Durísimo partido de los ‘blanquiazules’ en el Mansiche, donde apenas pudieron rescatar un punto. Complicado presente para el equipo de Pablo Guede. En la próxima jornada se miden con Sport Boys

Alianza Lima vs Alianza Atlético

Disparan a chofer de El Rápido en la avenida Los Próceres en San Martín de Porres

La noche del 14 de febrero, en plena celebración por el Día de San Valentín, un chofer de la empresa El Rápido fue atacado a balazos mientras cubría su ruta en la avenida Próceres, en San Martín de Porres

Disparan a chofer de El

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo

Durante el inicio de la jornada, los favoritos ratificaron su jerarquía y cumplieron con los pronósticos tras obtener sendas victorias. El segundo día de competencia depara duelos atractivos, con la presentación de Alianza Lima como plato fuerte de la fecha

Resultados de la Liga Peruana

Alexander Callens no olvida a la selección peruana: “Voy a ver si el nuevo entrenador [Mano Menezes] me quiere convocar”

El defensor central, actualmente, se encuentra en un proceso de recuperación por una afección cardiaca que puso en jaque su carrera durante su estancia en el AEK Atenas

Alexander Callens no olvida a

¿Las expectativas en la relación pueden debilitar tu autoestima? Una experta en neuropsicología explica por qué

En conversación con Infobae Perú, la experta en neuropsicología Carmen Borasino Alzamora resalta que mirarse a uno mismo antes y durante una relación es clave para reconocer puntos vulnerables y formar vínculos más saludables

¿Las expectativas en la relación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y hoja de vida de la candidata de Fuerza y Libertad

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

ENTRETENIMIENTO

Angie Arizaga brinda detalles de

Angie Arizaga brinda detalles de su anillo de compromiso diseñado por Jota Benz y de romántica pedida en Roma: “Todo perfecto”

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su primer año de relación en San Valentín

La reacción de Alessia Rovegno luego de que Hugo García confirmara que será papá con Isabella Ladera

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Samahara Lobatón es sorprendida por Youna con tierno detalle por San Valentín: “Todo va a salir bien”

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alianza Lima vs Alianza Atlético 0-0: resumen del amargo empate en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo

Alexander Callens no olvida a la selección peruana: “Voy a ver si el nuevo entrenador [Mano Menezes] me quiere convocar”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Universitario vs Circolo 3-0: resumen del gran triunfo crema en la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley