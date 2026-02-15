Ministerio de Cultura implementa marco normativo que moderniza apoyo al sector cinematográfico. (Foto: Agencia Andina)

El Gobierno peruano ha dado un paso decisivo para impulsar la industria audiovisual con la puesta en marcha de un nuevo marco de incentivos económicos y fiscales. Esta medida, sustentada en la reciente promulgación del reglamento que implementa la Ley N.° 32309, responde a la necesidad de dinamizar y descentralizar la producción cinematográfica, adaptándola a los desafíos y oportunidades actuales del sector.

La iniciativa surge tras un amplio proceso de consultas y participación de diversos actores, y representa el reemplazo definitivo del anterior Decreto de Urgencia N.° 022-2019. Con la entrada en vigor del Decreto Supremo N.° 001-2026-MC, se inaugura una etapa en la que se prioriza la articulación institucional y la actualización normativa en beneficio de los profesionales y empresas vinculadas al audiovisual en Perú.

El reglamento incorpora un glosario técnico y precisa conceptos clave como coproducción, preservación y conservación del material audiovisual, con la finalidad de que los diferentes organismos estatales puedan armonizar futuras normativas y políticas bajo el paraguas de la Ley N.° 32309. Esta estrategia normativa busca promover la coherencia en la regulación de la industria y facilitar la coordinación entre los actores institucionales y técnicos involucrados.

Ministerio de Cultura lanza nueva normativa para fortalecer la industria audiovisual nacional. (Foto: Agencia Andina)

Principios rectores y marco participativo

El Ministerio de Cultura estableció en la nueva normativa una serie de principios que orientarán la interpretación y aplicación de la ley. Entre ellos figuran la promoción del desarrollo integral, descentralizado y diverso de la industria, la neutralidad frente al contenido de las obras, la protección del patrimonio y de la identidad nacional, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística del país.

El proceso de elaboración del reglamento se caracterizó por la apertura a las opiniones de gremios, asociaciones culturales, profesionales independientes y la ciudadanía. De acuerdo con el Ministerio, esta metodología permitió que la regulación refleje tanto las demandas actuales del sector como la experiencia acumulada durante los últimos cinco años de ejecución de la política pública previa.

Los procedimientos para el otorgamiento de estímulos económicos se detallan en el reglamento, con el propósito de brindar claridad y acceso efectivo a productores y realizadores nacionales. Una de las principales novedades es la obligación de que el Plan Anual de Estímulos Económicos sea publicado en el primer trimestre de cada año, lo que garantiza un marco temporal previsible y facilita la planificación de los proyectos.

Procedimientos e incentivos económicos

La continuidad y el fortalecimiento de la política pública de subvenciones quedan asegurados con la nueva Ley N.° 32309, que incorpora mejoras basadas en la experiencia previa y responde a necesidades emergentes identificadas en la última etapa de desarrollo del sector audiovisual peruano.

El Ministerio de Cultura reiteró su compromiso con el crecimiento sostenido del sector cinematográfico y audiovisual, subrayando que la implementación de los nuevos lineamientos y la gestión estratégica de los incentivos incidirán directamente tanto en los profesionales del rubro como en la ciudadanía.

La ley también contempla incentivos fiscales, sujetos a la emisión de un reglamento específico por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, según lo estipulado en los artículos 15 al 18 de la Ley N.° 32309. Estos mecanismos, orientados a incrementar la producción audiovisual, se encuentran en fase previa a su entrada en vigor y su aprobación marcará el último paso para el despliegue completo del paquete de beneficios.