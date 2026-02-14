Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este domingo, 15 de febrero es:

Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 34ºC mientras que la mínima de 23ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

¿Cuándo es el mejor momento para visitar Tarapoto?

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Barranco endurece controles en sus playas tras cierre de Agua Dulce: buscan evitar aglomeraciones y riesgos

Autoridades municipales implementan medidas especiales para regular el acceso y preservar el orden en los balnearios del distrito

Barranco endurece controles en sus

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El reto de los ‘blanquiazules’ supondrá una carga extra luego de haber quedado eliminado de manera sonrojante de la Copa Libertadores. Todas las miradas estarán centradas en Paolo Guerrero

Alianza Lima vs Alianza Atlético

San Martín vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘santas’ chocarán con las ‘diosas’ que sorprendieron al vencer a Universitario la jornada pasada. Sigue las incidencias del vibrante duelo

San Martín vs Atenea EN

Hansell Riojas, mortificado por errores arbitrales que condicionan al Sport Boys: “Cuando ya es repetitivo uno piensa en otras cosas”

El líder defensivo de la ‘misilera’ ha mostrado mucha preocupación por los constantes errores en contra de los suyos. Espera que el asunto no sea repetitivo ni provenga de la deshonestidad

Hansell Riojas, mortificado por errores

Hallan dos delfines comunes en avanzado estado de descomposición en playa de Piura: IMARPE analiza las posibles causas

La aparición de dos ejemplares sin vida en la costa de Piura ha generado inquietud en la comunidad científica, que advierte sobre los riesgos de la actividad pesquera para las poblaciones de cetáceos en el litoral peruano

Hallan dos delfines comunes en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular acusa a Fuerza

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva pide al PJ ordenar su inmediata libertad

ENTRETENIMIENTO

Hugo García y el tierno

Hugo García y el tierno gesto que hizo tras enterarse que será papá junto a Isabella Ladera: “Hice una locura”

Zelma Gálvez recuerda el despectivo apodo que le daba la actriz Tatiana Astengo: “Cree que le ha ganado a alguien”

Andrea Llosa revela detalles de su nuevo programa en Panamericana TV: “Te ayudaremos a descubrir la verdad”

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas agresión y robo en discoteca: “Me tiraron un puñete por defender a mi hermano”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

San Martín vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hansell Riojas, mortificado por errores arbitrales que condicionan al Sport Boys: “Cuando ya es repetitivo uno piensa en otras cosas”

Golazo de Luis Iberico tras letal contraataque en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026