Qué se celebra el 6 de febrero en el Perú: un día que une pactos, pérdidas y nuevos comienzos

La jornada reúne acontecimientos de interés histórico, político y social, asociando pactos internacionales, procesos de urbanización y el legado de figuras influyentes en distintos campos

Una fecha reúne tratados decisivos,
Una fecha reúne tratados decisivos, fundación de distritos y recuerdos de figuras centrales en la historia nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 6 de febrero reúne hechos clave de la historia peruana. En 1873, Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto de defensa ante la expansión chilena en la zona salitrera, antecedente directo de la Guerra del Pacífico.

En 1932 falleció Augusto B. Leguía, presidente en dos periodos decisivos marcados por reformas y controversias. En 1962 se crearon los distritos limeños de La Molina y Santa Rosa, hoy espacios urbanos con perfiles distintos.

En 1994 murió Luis Alberto Sánchez, influyente político e intelectual aprista. En 2008 falleció Gustavo Pons Muzzo, referente de la enseñanza histórica.

6 de febrero de 1873 - Tratado secreto entre Perú y Bolivia selló una alianza defensiva que precedió la Guerra del Pacífico

El acuerdo defensivo firmado en
El acuerdo defensivo firmado en Lima unió a Perú y Bolivia ante el avance chileno y se convirtió en un factor decisivo previo a la Guerra del Pacífico. (Revista: El Barbero)

Perú y Bolivia firmaron en Lima un Tratado de Alianza Defensiva secreto con el objetivo de resguardar su soberanía frente a amenazas externas en el sur del continente.

El acuerdo respondió al avance de intereses chilenos en la región salitrera, clave para ambas economías. Perú buscaba proteger su control sobre el salitre, mientras Bolivia temía perder territorio en Antofagasta.

El pacto estableció defensa mutua y restricciones diplomáticas. Cuando Chile ocupó Antofagasta en 1879, utilizó la existencia del tratado como argumento para declarar la guerra, acelerando el inicio del conflicto armado.

6 de febrero de 1932 — muere Augusto B. Leguía y Salcedo, político peruano y presidente en dos períodos cruciales del país

La muerte de Augusto B.
La muerte de Augusto B. Leguía cerró la etapa de uno de los gobiernos más largos del Perú, marcado por reformas, obras públicas y fuerte oposición. (El Peruano)

Augusto Bernardino Leguía y Salcedo fue un influyente líder político que ejerció como jefe de Estado del Perú en dos etapas: de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930, esta última conocida como el Oncenio, un período de casi once años marcado por reformas y modernización del país.

Bajo su mando se promulgaron nuevas constituciones, se construyeron obras públicas y se impulsaron tratados internacionales.

Sin embargo, su prolongado gobierno también enfrentó críticas y oposiciones, y terminó con su derrocamiento en 1930 por un movimiento militar. A raíz de ello fue detenido y falleció poco después en un hospital en 1932.

6 de febrero de 1962 — se crea el distrito de La Molina, en Lima

La creación de La Molina
La creación de La Molina marcó el surgimiento de un distrito caracterizado por urbanizaciones exclusivas y planificación residencial en Lima. (AgainErick)

La Molina es un distrito residencial de Lima, creado el 6 de febrero de 1962 mediante la Ley Nº 13981 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche.

Se formó al segregarse del antiguo Ate Vitarte y se consolidó como una zona predominantemente urbana de nivel socioeconómico alto, con una población de más de 140 000 habitantes según el censo de 2017 y una marcada presencia de áreas exclusivas y amplias zonas verdes.

El territorio destaca por su densidad de espacios arborizados, la presencia de urbanizaciones de alto valor y la ausencia de pobreza extrema. Alberga importantes instituciones educativas, universidades y parques ecológicos que lo posicionan como uno de los distritos más desarrollados de Lima Metropolitana.

6 de febrero de 1962 — se funda el distrito limeño de Santa Rosa

Nacido tras separarse de Ancón,
Nacido tras separarse de Ancón, Santa Rosa pasó de balneario a distrito emergente con vocación turística y rápida expansión poblacional. (Andina)

El distrito de Santa Rosa, fundado el 6 de febrero de 1962 tras separarse de Ancón, limita al norte y este con Ancón, al sur con Ventanilla y al oeste con el océano Pacífico.

Su origen se remonta a la cultura Lima, destacando la pesca y el marisqueo en la etapa prehispánica. En el siglo XX, la urbanización “Country Club” impulsó su desarrollo como balneario.

Los cambios en Lima han transformado Santa Rosa en un distrito de crecimiento rápido, con perfil emergente y vocación turística.

6 de febrero de 1994 — fallece Luis Alberto Sánchez dejando su legado como político, escritor y académico peruano

La desaparición de Sánchez dejó
La desaparición de Sánchez dejó un legado político y cultural ligado al Parlamento, la docencia sanmarquina y la crítica literari (Andina)

Luis Alberto Félix Sánchez Sánchez fue una destacada figura peruana cuya trayectoria abarcó la política, la academia y la literatura a lo largo del siglo XX.

Como miembro prominente del Partido Aprista Peruano, ocupó cargos parlamentarios reiteradamente, fue vicepresidente de la República durante el gobierno de Alan García y ejerció brevemente como presidente del Consejo de Ministros.

También fue senador en varias legislaturas y presidente del Senado en distintas ocasiones. Además de su labor pública, se destacó como profesor universitario, rector de San Marcos y prolífico autor de obras sobre historia literaria y crítica cultural. Falleció en Lima el 6 de febrero de 1994, dejando un legado intelectual y político relevante en el país.

6 de febrero de 2008 — muere Gustavo Pons Muzzo, historiador y docente que marcó la educación peruana

Historiador y maestro, Pons Muzzo
Historiador y maestro, Pons Muzzo dejó textos fundamentales para la educación secundaria y una huella profunda en la docencia nacional. (Andina)

Gustavo Octavio Pons Muzzo fue un historiador y profesor peruano nacido en Tacna en 1916, cuando la ciudad permanecía bajo administración extranjera, y falleció en Lima el 6 de febrero de 2008 a los 91 años.

Dedicó su vida a la enseñanza de la historia y a la elaboración de textos escolares que se convirtieron en referencia en la educación secundaria del país, abarcando desde la época precolombina hasta el siglo XX.

Fue docente en múltiples instituciones y promovió la fundación de centros de estudios históricos. Su labor pedagógica le valió distinciones nacionales, incluyendo Palmas Magisteriales y la Orden El Sol del Perú en grado de Gran Cruz.

