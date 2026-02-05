Perú: cotización del euro hoy, 5 de febrero de 2026 (de EUR a PEN)

Perú: cotización de apertura del euro hoy 5 de febrero de EUR a PEN

El euro se cotiza a 3,97 soles en promedio, de modo que supuso un cambio del 0% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando cotizó a 3,97 soles, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca una disminución 0,61%, por ello en el último año aún conserva un descenso del 6,35%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas previas, invierte el resultado de la jornada previa, en el que acabó con una bajada del 0,09%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia. La cifra de la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (7,8%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo previsible.

Inflación en la zona euro cae al 1,7%

La inflación en la zona euro continúa mostrando una tendencia de desaceleración. En enero, el índice de precios al consumo (IPC) se situó en 1,7% interanual, lo que representa una reducción de tres décimas frente a diciembre, de acuerdo con datos de Eurostat. Se trata de uno de los niveles más bajos registrados desde comienzos de 2021, periodo marcado aún por las restricciones económicas derivadas de la pandemia de la covid-19. Un registro similar se observó también en septiembre de 2024, cuando la variación de los precios alcanzó el mismo porcentaje.

No obstante, el contexto actual difiere del de entonces. En 2024 persistían las preocupaciones sobre un posible repunte inflacionario, en un escenario posterior a la crisis de precios de 2022 y 2023, cuando el IPC descendía de forma más gradual que el ritmo al que había aumentado. Además, seguían vigentes diversas medidas gubernamentales destinadas a mitigar el impacto del encarecimiento del costo de vida y de los insumos empresariales. En ese contexto, el Banco Central Europeo (BCE) advertía que la retirada de esos apoyos podía generar presiones adicionales sobre los precios.

Ese repunte se produjo, aunque de manera limitada y transitoria. En los últimos meses, la inflación se ha mantenido cercana al 2%, con variaciones leves en torno a ese nivel. En enero, incluso, se ubicó por debajo del objetivo del BCE, al descender tres décimas respecto a dicho umbral. Este comportamiento ha llevado a la presidenta del organismo, Christine Lagarde, a señalar que la zona euro se encuentra “en buena posición”, lo que otorga al BCE un mayor margen de actuación en comparación con otros bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos.

Sin embargo, ese margen se ha acotado recientemente. Las presiones inflacionarias se han reducido y las proyecciones apuntan a una inflación cercana al 2% en 2026 y 2027. Al mismo tiempo, el crecimiento económico de la zona euro se mantiene por debajo del de otras economías avanzadas. A ello se suma un nuevo factor: la debilidad del dólar. La depreciación de la divisa estadounidense frente al euro encarece las exportaciones europeas y afecta especialmente a Alemania, cuya economía, con fuerte orientación exportadora, atraviesa desde hace años una situación de debilidad estructural.