Indeci reporta al menos 37 personas fallecidas por lluvias intensas a nivel nacional

Un total de 37 personas han muerto y más de 4.000 resultaron afectadas por las intensas lluvias que han impactado diversas regiones del Perú, indicó el general Luis Arroyo Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

En conversación con Exitosa, el representante del Indeci revela que entre las zonas más golpeadas se encuentran la sierra sur, Cajamarca y el sur de Amazonas, donde las precipitaciones y deslizamientos ocasionaron los mayores daños. En este escenario, 698 distritos permanecen bajo declaratoria de emergencia ante el aumento de los riesgos, mientras las autoridades supervisan la situación y preparan acciones de mitigación.

“Estas lluvias estacionales también hacen daño, sobre todo en la sierra sur del Perú, en Cajamarca, en el sur de Amazonas y parte de la selva; son los sitios más afectados”, afirmó Arroyo Sánchez en diálogo con Exitosa. El jefe de INDECI señaló que aún no se han registrado lluvias intensas en la costa, aunque Piura sufrió un reciente anegamiento, algo frecuente en esa ciudad.

Respecto a la cantidad de víctimas, el vocero indicó que “ya tenemos 37, con lo que sucedió el día de ayer por la tardes, 37 fallecidos. 14, más o menos, por descargas eléctricas y el resto por movimientos en masa, producto de huaicos y deslizamientos”.

En relación al avance del fenómeno climático, Arroyo Sánchez subrayó la vigilancia constante de las autoridades y la información proporcionada por el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). “El ENFEN es un foro de varias instituciones técnicas y científicas. Permanentemente, se monitorea al fenómeno El Niño y mensualmente ellos emiten un reporte. Cuando ya hay un poco más de lluvias, hemos pasado de una situación neutra a una situación de vigilancia del fenómeno El Niño”, explicó el especialista.

“El 30 de enero es el último reporte, en el cual nos hacen ver que, definitivamente, las condiciones que se presentan van a ser cálidas débiles en el mes de marzo, el mes de abril, y esto va a tener una prolongación hasta octubre. Esto podría configurar un posible desarrollo de un evento de El Niño costero de magnitud débil“.

El jefe de INDECI advirtió el riesgo de lluvias esporádicas en la costa durante el invierno, una vez finalizado el período más intenso de diciembre a abril, debido a las condiciones oceánicas. “Las lluvias estacionales normalmente empiezan en diciembre, enero, febrero, pero en marzo siempre se da un poco más. Acordémonos los eventos de Chosica; casi todos, por estadística, son en marzo. Termina más o menos por mediados de abril, pero se va a prolongar esporádicamente hasta el mes de octubre, por esa condición de cálidas débiles que se presentan en nuestro mar”, dijo el jefe de INDECI a Exitosa.

Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)

La mitigación de riesgos se centra en el mantenimiento de quebradas y obras de canalización, especialmente en zonas vulnerables. “Hace tres semanas hemos visitado la quebrada de Chosica, básicamente El Pedregal, que es la más grande, la que más daño causa. Puedo asegurar que las quebradas están muy bien mantenidas. Eso va a permitir que por lo menos discurran las aguas en condiciones normales hasta su cauce”, indicó en Exitosa.

Destacó los trabajos en Trujillo: “El domingo visité la quebrada San Ildefonso. ANIN está trabajando ahí, están en un avance del 70 %, falta un 30 %. Están canalizando el río Mocha con diecisiete kilómetros y la quebrada tiene treinta y cinco diques que permiten que le quite energía al agua, y en el último dique lo canaliza en un túnel paralelo hasta desembocar en el río Mocha. Con eso, Trujillo estaría libre”, describió Arroyo Sánchez.

El despliegue abarca casi la mitad del país en estado de alerta. “En estos momentos ya están declarados seiscientos noventa y ocho distritos en todo el Perú, de un total de mil ochocientos setenta y cuatro, representando eso el 37 %. No todos están por peligro inminente. Uno está por impacto, en Chachapoyas, Amazonas“, detalló. Explicó el propósito de la declaratoria: “Peligro inminente significa que estamos en alerta y se hace para que los gobernadores, las autoridades locales, puedan derivar presupuesto, atender la emergencia y defender a la población”.

Sobre los daños materiales y la atención a los afectados, Arroyo Sánchez precisó que existen aproximadamente “cuatro mil personas afectadas. Más de doscientas viviendas también afectadas; destruidas, un poco menos, cuarenta aproximadamente. Vías también tenemos afectadas en una proporción aún regular. Está actuando la maquinaria del Ministerio de Transportes, Vivienda, el Ejército, por supuesto también de los gobiernos regionales, que son los que actúan inmediatamente”, recalcó a Exitosa.