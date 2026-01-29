Perú

Elecciones 2026: ¿Me corresponde ser miembro de mesa en la segunda vuelta si ya lo fui en la primera del 12 de abril?

El sorteo público definirá a tres titulares y seis suplentes por mesa, con beneficios para quienes cumplan la función y sanciones para quienes no asistan a la jornada electoral

Quienes sean seleccionados como miembros de mesa para las elecciones del 12 de abril de 2026 deberán cumplir la misma función en caso de que se convoque a una segunda vuelta electoral. El reglamento establece que la designación de miembros de mesa se mantiene vigente durante todo el proceso electoral.

Es decir, si el proceso requiere una segunda jornada de votación porque ningún candidato alcanza la mayoría necesaria, los mismos titulares y suplentes deberán presentarse y repetir sus funciones, con las mismas obligaciones y derechos.

En ambas fechas, la asistencia es obligatoria y el incumplimiento, sin justificación válida, genera la aplicación de la multa correspondiente para cada proceso. Asimismo, los miembros de mesa recibirán la compensación económica y el día de descanso laboral por cada jornada en la que participen, siempre que cumplan con todos los requisitos previstos por la ONPE, incluida la capacitación.

¿Cómo será el proceso de elección de miembro de mesa?

El proceso comienza con la identificación de 25 candidatos por cada mesa, elegidos entre ciudadanos mayores de dieciocho y menores de sesenta y cinco años, excluyendo a integrantes de las Fuerzas Armadas activas, personal del sistema electoral, personas con discapacidad registrada y quienes hayan sido miembros de mesa en el proceso anterior.

Con la lista final de 25 ciudadanos, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realiza un sorteo público, supervisado por representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), autoridades locales y un notario.

El sorteo emplea un bolillero para seleccionar de manera aleatoria a los nueve miembros de mesa: presidente, secretario, tercer miembro y seis suplentes, en ese orden. Este procedimiento se replica de forma simultánea en todas las mesas del país y también en el exterior, mediante una ODPE dedicada exclusivamente al voto extranjero con información remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ONPE informó que este incremento busca asegurar la instalación puntual de las mesas desde las seis de la mañana y permitir que la jornada electoral inicie a las siete sin demoras, hasta su cierre a las cinco de la tarde.

La lista provisional de miembros de mesa se publicará el 29 de enero en los locales de la ONPE y en espacios públicos de cada jurisdicción, así como en la página web institucional. A partir de esa fecha, se abre un periodo de tachas de tres días para que los ciudadanos puedan impugnar la designación de cualquier miembro si se verifica algún impedimento legal.

¿Cómo es la elección para los que están en el extranjero?

El sorteo público de miembros de mesa no solo se realiza en el territorio nacional, sino que también abarca a las mesas de sufragio destinadas a los peruanos residentes en el exterior. Para ello, la ONPE cuenta con una oficina descentralizada exclusiva para el voto extranjero, la cual organiza y supervisa el proceso en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que remite la información de los ciudadanos habilitados para votar fuera del país.

El procedimiento de selección y sorteo se replica siguiendo los mismos criterios: se eligen tres miembros titulares y seis suplentes por cada mesa, mediante un sorteo público y transparente. Los resultados se publican en la web institucional de la ONPE y en los consulados peruanos, permitiendo que los ciudadanos verifiquen si fueron designados.

