Comas: ataque a balazos contra colectivo con pasajeros genera pánico

La Policía investiga un presunto caso de extorsión en una zona altamente comercial del distrito

El ataque ocurrió en un paradero informal y es investigado como tentativa de homicidio. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Una noche que pudo terminar en tragedia se vivió en el distrito de Comas, cuando un colectivero y tres pasajeros se salvaron de morir tras ser víctimas de un ataque a balazos en plena vía pública. El hecho ocurrió en una zona altamente comercial, generando pánico entre transeúntes, comerciantes y conductores que se encontraban en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Miguel Grau, un punto conocido por albergar un paradero informal de colectivos con dirección desde el paradero Velasco hacia Once de Julio.

El dramático episodio fue reportado en vivo por el noticiero ‘24 Horas’, donde el periodista narró los hechos desde el lugar de los acontecimientos, mientras el sonido de sirenas policiales marcaba la tensión del momento. “Un segundo, por favor”, se escuchó inicialmente, seguido de una breve pausa que reflejaba la gravedad de la situación.

Un colectivero y tres pasajeros se salvaron de morir, de milagro, luego de que el vehículo donde se encontraban fuera blanco de un ataque a balazos”, relató el reportero, precisando que, pese a la violencia del atentado, todos resultaron ilesos.

Ataque armado en Comas reaviva temor por cobro de cupos a colectiveros. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

Las imágenes mostraban el vehículo afectado con impactos de bala visibles, estacionado en la esquina de una vía transitada, mientras agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaban la zona para iniciar las diligencias correspondientes. El comunicador destacó que el ataque ocurrió en un punto estratégico del distrito. “Estamos en una zona muy comercial del distrito de Comas, precisamente en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Miguel Grau”, señaló el comunicador.

De acuerdo con el testimonio recogido en el lugar, los atacantes actuaron con un patrón que ya se ha vuelto recurrente en varios distritos de Lima Norte. “Según los testigos, los atacantes han llegado, como suele suceder, a bordo de una moto lineal y dispararon a mansalva contra este automóvil que podemos ver en este lugar”, informó el periodista, describiendo una modalidad que suele estar asociada a bandas criminales dedicadas a la extorsión.

El ataque generó escenas de terror entre los pasajeros del colectivo, quienes se encontraban dentro del vehículo al momento de los disparos. Aunque no se registraron heridos, el impacto emocional fue evidente. Vecinos de la zona señalaron que el sonido de los disparos provocó que varias personas buscaran refugio inmediato, temiendo quedar atrapadas en medio del fuego cruzado.

Ataque armado en Comas reaviva temor por cobro de cupos a colectiveros. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

La Policía confirmó que efectivos de la comisaría de La Pascana llegaron rápidamente al lugar para iniciar las investigaciones preliminares. “La policía viene realizando todas las pesquisas correspondientes, precisamente efectivos de la comisaría lapascana”, indicó el reportero, añadiendo que, debido a la gravedad del hecho, el caso podría ser asumido por una unidad especializada.

Dada la gravedad de este intento, de esta tentativa de homicidio, presumimos que ya la Depincri del sector se estará encargando de la investigación”, explicó, dejando en claro que el ataque no fue un hecho aislado ni menor, sino un acto que podría tener implicancias criminales mayores.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades y a los vecinos es el posible móvil del ataque. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que se trataría de un caso de cobro de cupos y extorsión, una práctica delictiva que viene afectando de manera creciente al transporte informal y formal en distintos puntos de la capital. “Aparentemente, Marisol, se trata de un caso de cobro de cupos y extorsión”, afirmó el periodista en su enlace en vivo.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de ataques contra conductores de colectivos, mototaxis y buses, quienes denuncian ser víctimas constantes de amenazas por parte de organizaciones criminales que exigen pagos a cambio de “protección”. En muchos casos, la negativa a pagar deriva en atentados como el ocurrido en Comas.

Ataque armado en Comas reaviva temor por cobro de cupos a colectiveros. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

