Perú

Precio de dólar cae más: Así cerró el tipo de cambio hoy 26 de enero en Perú

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Guardar
Así está el tipo de
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Precio del dólar hoy lunes 26 de enero en Perú. El tipo de cambio ha cerro con nueva baja a S/3,3510, un nuevo valor más bajo en seis años, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú. En el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores:

  • Compra: S/3,340
  • Venta: S/3,360.

Como debe recordarse, el 2025 el valor del dólar sufrió una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para este 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio este año.

Así cerró el dólar hoy.
Así cerró el dólar hoy. - Captura del BCRP

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,349
  • Venta: S/3,359.

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

BCRP: Operaciones cambiarias

  • 10:29 am: Convocatoria de la siguiente subasta: CD BCRP a 2 meses por S/ 200 millones (pago en dólares).
  • 10:17 am: Se colocaron S/ 3 000 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,18 por ciento.
  • 10:09 am: Se colocaron S/ 999,9 millones de Depósitos a 1 semanas a una tasa promedio de 4,24 por ciento.
  • 09:53 am: Se colocaron S/ 200 millones de CD BCRP (pago en dólares) a 2 meses a una tasa promedio de 4,17 por ciento.
  • 09:36 am: Convocatoria de la siguiente subasta: CD BCRP a 2 meses por S/ 200 millones (pago en dólares).
  • 09:09 am: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos a 1 semanas S/ 1 000 millones y (b) Depósitos Overnight S/ 3 000 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 11 900 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 7 544,4 millones y (b) Swap Cambiario Venta S/ 400,1 millones.

Economía de Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

Perú sigue comprando dólares este
Perú sigue comprando dólares este año, para que su moneda no se aprecie tan rápido. - Crédito Andina

El fortalecimiento del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Dólardólar en PerúTipo de cambioBCRPSol peruanoperu-economia

Más Noticias

¿Cuándo será el debate presidencial 2026? Presidente del JNE confirma fechas en las que los candidatos se enfrentarán

Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones, dio detalles del evento en el que los 36 postulantes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus propuestas y posturas

¿Cuándo será el debate presidencial

Canciller contradice al premier y niega que el régimen chino esté detrás de las reuniones secretas entre José Jerí y empresarios

El ministro Hugo de Zela descartó que China haya estado involucrada en la filtración de videos sobre las reuniones secretas entre el presidente de transición y Zhihua Yang, como sugirió el jefe de Gabinete

Canciller contradice al premier y

Samahara Lobatón comparece ante la Dirincri tras exclusión de Melissa Klug del caso Bryan Torres

La presencia de la influencer en la sede policial ha generado expectativa, luego de que la Fiscalía limitara la intervención de Melissa Klug en la investigación por presunta agresión de Bryan Torres

Samahara Lobatón comparece ante la

Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”

La ‘Máquina’, desde siempre, soñó con sostener un encuentro especial con Leo Messi. Vistiendo la camiseta de Alianza Lima, en una jornada inolvidable, cumplió su meta de vida

Alan Cantero no sale de

Reclusa embarazada sentenciada por trata de personas fugó de hospital público en Arequipa

El escape ocurrió mientras la interna permanecía hospitalizada por un embarazo cercano a las 40 semanas. La vigilancia estaba a cargo de dos agentes del INPE, hoy detenidas e investigadas

Reclusa embarazada sentenciada por trata
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cuándo será el debate presidencial

¿Cuándo será el debate presidencial 2026? Presidente del JNE confirma fechas en las que los candidatos se enfrentarán

Canciller contradice al premier y niega que el régimen chino esté detrás de las reuniones secretas entre José Jerí y empresarios

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Betssy Chávez mantendrá su asilo pese a la custodia de Brasil en la embajada de México en Lima: “No afecta en nada”

Elecciones 2026: ni prevención ni sanción en 13 planes de gobierno frente a la violencia contra la mujer

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón comparece ante la

Samahara Lobatón comparece ante la Dirincri tras exclusión de Melissa Klug del caso Bryan Torres

Ranking de Netflix en Perú: estas son las series más vistas del momento

Janet Barboza rechaza sumar otra conductora en “América Hoy” ¿y Rebeca Escribens?: “no es necesario más personas”

Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en la ‘Noche Crema’ con sus hijas y comparte emotivas fotos

Gisela Valcárcel cumple 63 años y comparte emotiva reflexión: “Siento esa libertad que se alcanza con los años”

DEPORTES

Alan Cantero no sale de

Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”

César Inga, giro en su futuro: se mantendrá en Universitario de Deportes a la espera de una mejora contractual

Christian Cueva apuntó contra Renato Tapia tras indirecta por jugar en Juan Pablo II: “Le falta el respeto a los compañeros”

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Maguilaura Frías escribe una página dorada con Fundación Cajasol Andalucía al conquistar la histórica Copa de la Reina