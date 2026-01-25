Perú

Ucayali: se registra sismo de magnitud 4.8 en Coronel Portillo

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Guardar
Perú es uno de los
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.8 este domingo 25 de enero con epicentro en la ciudad de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali.

De acuerdo con un reporte de la Red Sísmica Nacional, el movimiento comenzó a las 15:29 (hora local) y se originó a una distancia de 47 kilómetros al Suroeste de Pucallpa, con una profundidad de 136 kilómetros, una intensidad de III y latitud y longitud de -8.72, -74.79 grados.

Debido a la magnitud del movimiento telúrico el rango de alerta emitido fue de color amarillo.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente:

I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.

II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.

IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.

V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.

VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.

VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.

VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.

IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.

X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

¿Que hacer en caso
¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo.

El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es liberada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.

Los sismos que han azotado Perú

Terremoto en Perú en el
Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)

El país latinoamericano ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El terremoto de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 se registró en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro sismo de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó a parte sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más destructor después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente dañado por uno de los sismos más devastadores en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos acontecidos en Perú en los últimos años, siendo rebasado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos sismos registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

SismoPerúperu-noticiasNoticias

Más Noticias

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Según un informe de Perú21, el presidente interino envió las invitaciones para una gala privada en el Gran Teatro Nacional, celebrada el 30 de diciembre del año pasado

José Jerí invitó a Zhihua

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Tarde de fiesta en el Estadio Alberto Gallardo, donde los rimenses tendrán su primera prueba ante su gente. Y para ello se medirán con el conjunto ecuatoriano, que seguro complicará a los de Paulo Autuori. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs U. Católica

Javier Rabanal fija su posición en Universitario y desafía a los refuerzos: “Tienen que sacar del once a los tricampeones”

El entrenador español rindió con nota aprobatoria su primera prueba con un Estadio Monumental colmado. Al gramado envió una alineación que sale de memoria, un mensaje claro para las incorporaciones de la temporada

Javier Rabanal fija su posición

Extraditan a Erick Moreno: ‘El Monstruo’ no podrá ser condenado a cadena perpetua en Perú

Los acuerdos de extradición, que obligan a acatar el tope fijado por el país que entrega al procesado, condicionan el margen de acción del sistema judicial receptor y convierten la reciprocidad legal en un factor decisivo para casos complejos

Infobae

EsSalud deberá pagar S/30 mil a gestante tras comunicarle cuatro veces un diagnóstico erróneo de VIH durante su embarazo en Ucayali

El Poder Judicial concluyó que la comunicación reiterada de resultados reactivos sin confirmación definitiva generó un daño emocional acreditado en la paciente

EsSalud deberá pagar S/30 mil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí invitó a Zhihua

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

ENTRETENIMIENTO

Rosángela Espinoza se emociona al

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

Tiktoker Milenka Nolasco emocionada porque conoció a Lionel Messi y comparte video del encuentro

Laura Huarcayo se pronuncia por su ingreso a ‘Mande quien mande’ cuando Rebeca Escribens era voceada: “Yo no tenía idea”

DEPORTES

Sporting Cristal vs U. Católica

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Javier Rabanal fija su posición en Universitario y desafía a los refuerzos: “Tienen que sacar del once a los tricampeones”

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Deportivo Wanka se queda en la Liga Peruana de Vóley: derrotó 3-2 a Kazoku No Perú en la final del del cuadrangular por la permanencia

Alianza Lima derrotó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026