Perú

Actriz de ‘Mi amor, el wachimán’ conmueve al recordar incendio que destruyó su casa en California: “El trauma y el dolor permanecen”

A un año de la tragedia, la actriz peruana Camila Zavala se sinceró con sus seguidores sobre el difícil proceso de recuperar su vida y la fuerza que encontró en la solidaridad y el apoyo de su comunidad

Guardar
La actriz Camila Zavala revela
La actriz Camila Zavala revela que perdió su casa en Altadena, California, tras el incendio forestal de 2025, que afectó a miles de familias.

La actriz peruana Camila Zavala, recordada por su papel como Jimena del Solar Noriega en la exitosa serie ‘Mi amor, el wachimán’, compartió un desgarrador testimonio en redes sociales al cumplirse un año del incendio que destruyó su casa en California, Estados Unidos. La tragedia, que afectó a miles de familias en el estado, dejó huellas profundas tanto materiales como emocionales en la vida de la artista, quien hoy se animó a hablar sobre el proceso de duelo y resiliencia que enfrenta junto a su familia.

Un año después del incendio: la memoria del dolor y la reconstrucción emocional

En una publicación en Instagram, Camila Zavala abrió su corazón para contar cómo ha sido el proceso de recuperación tras la pérdida de su hogar en Altadena, una de las zonas más golpeadas por los incendios forestales que azotaron California en 2025. “Ha pasado un año, pero el trauma y el dolor persisten. Nuestro vecindario. Nuestro hogar. Nuestra sensación de seguridad se vio profundamente afectada. La recuperación lleva tiempo. Este tipo de pérdida no es solo material. Se trata de pertenencias. Del hogar. De la familia”, escribió la actriz.

La intérprete, que reside en Los Ángeles junto a su pareja y sus hijos, acompañó sus palabras con imágenes impactantes de lo que quedó de su vivienda tras el siniestro. Las paredes destruidas y los restos calcinados de lo que alguna vez fue su refugio familiar reflejan la magnitud de la tragedia. Según cifras oficiales, los incendios de ese año dejaron al menos 31 muertos y más de 16 mil viviendas afectadas, muchas de ellas reducidas a escombros por la furia del fuego y los vientos.

Publicación en Instagram de la
Publicación en Instagram de la actriz Camila Zavala.

Zavala, además, dedicó un mensaje de solidaridad a la comunidad de Altadena y a todas las familias que, como la suya, aún luchan por reconstruir sus vidas. “Hoy mantengo cerca a la comunidad de Altadena: a las familias que perdieron sus hogares, a aquellos cuyos hogares desaparecieron, a quienes enfrentan daños parciales y cicatrices invisibles. Ninguna experiencia es mayor ni menor. Todo duelo”, reflexionó, haciendo hincapié en que la recuperación emocional y psicológica es tan importante como la reconstrucción material.

El testimonio de Camila Zavala
El testimonio de Camila Zavala expone el impacto emocional y material del incendio sobre su familia y su proceso de reconstrucción emocional.

La actriz también compartió que, si bien al principio pensaron que habían tenido “suerte” porque solo una parte de su casa se quemó, con el tiempo descubrieron que las secuelas y el proceso para acceder a los seguros fueron igual de complejos que para quienes perdieron todo.

“Pensamos que tuvimos suerte porque solo se quemó una parte de nuestra casa… pero el tiempo nos demostró lo contrario, habría sido mejor que se quemara por completo”, se lee en una de las historias compartidas por su pareja.

Camila Zavala: una carrera multifacética y una voz de esperanza

Camila Zavala es una artista polifacética. Además de ser actriz, es guionista, productora, escritora y directora. Su formación en Ciencias de la Comunicación y una maestría en cine por la Universidad de Columbia en Nueva York la han llevado a explorar distintos ámbitos de la creación audiovisual, tanto en Perú como en el extranjero.

En televisión, alcanzó popularidad por su papel en ‘Mi amor, el wachimán’, donde interpretó a la novia de Tristán Calvo (Nico Ponce) y mejor amiga de la protagonista, Catalina (María Grazia Gamarra). También participó en series como ‘Vacaciones en Grecia’ y en películas como ‘Verde’ y ‘Rocanrol 68’.

Lejos del glamour de la pantalla, Zavala es madre de tres hijos y dirige su propia productora, combinando la vida familiar con los desafíos profesionales. La experiencia del incendio y la posterior reconstrucción han marcado un antes y después en su vida, obligándola a encontrar nuevas formas de resiliencia y fortaleza. En sus publicaciones, la actriz ha hecho énfasis en la importancia de la empatía y la unión comunitaria para enfrentar desastres de tal magnitud.

Actriz de ‘Mi amor, el
Actriz de ‘Mi amor, el wachimán’ conmueve al recordar incendio que destruyó su casa en California: “El trauma y el dolor permanecen”.

“Ninguna experiencia es mejor ni peor. Todo duele”, escribió Zavala, quien agradeció el apoyo recibido por parte de amigos, vecinos y seguidores. En una de sus historias, citó datos del Los Angeles Times sobre las dificultades que enfrentan quienes, como ella, tenían seguro pero debieron lidiar con trabas burocráticas para acceder a los fondos necesarios para reconstruir sus hogares.

A pesar de la devastación, la actriz mira el futuro con esperanza. “Agradezco profundamente a quienes mostraron empatía… me recordaron que esos lazos son lo que realmente importa”, expresó, convencida de que este año será mejor para su familia y para toda la comunidad de Altadena.

Temas Relacionados

Camila ZavalaMi amor el wachimánperu-entretenimiento

Más Noticias

Piden retirar plancha presidencial que incluye a Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo prófugo y condenado a prisión

La solicitud presentada ante el JEE de Lima Centro 1 busca excluir e inhabilitar a toda la fórmula presidencial de Un Camino Diferente por las sentencias judiciales que enfrenta Arturo Fernández, exalcalde y actual aspirante a la vicepresidencia

Piden retirar plancha presidencial que

Joven peruano dejó su trabajo como chef para vivir de su arte y recorrer el mundo con sus tres ratas amaestradas y su perrita

Mauricio Acosta emprendió una travesía única por Sudamérica acompañado de Sky, Chuleta y Wira, sus ratas amaestradas, y Esther, su fiel compañera canina. El grupo ha recorrido Ecuador y Colombia, sorprendiendo en plazas y calles con espectáculos que desafían estigmas y cautivan a públicos de todas las edades

Joven peruano dejó su trabajo

Temblor de magnitud 4 se sintió en Ayacucho con epicentro en Sancos, informó el Instituto Geofísico del Perú

El movimiento telúrico ocurrió a las 19:20 horas y tuvo una profundidad de 104 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú

Temblor de magnitud 4 se

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

En medio de bromas y provocaciones de Juanpis González, el actor peruano defendió el feminismo como un camino hacia un mundo más justo

Salvador del Solar defiende la

Sorteo de La Tinka: consulta los resultados del 7 de enero y confirma si tu jugada fue premiada

El sorteo millonario realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Sorteo de La Tinka: consulta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Confirman que Rafael López Aliaga

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Excongresista Edgar Villanueva menciona que Alfonso López Chau estuvo preso en Lurigancho, ¿es cierto?

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Fernando Rospigliosi respalda a policía que abatió a delincuente en Comas: “Así hay que actuar; hay que liquidarlos”

José Jerí ante anunciado paro de transportistas: “Los delincuentes actúan en forma sincronizada con afán de desestabilizar”

ENTRETENIMIENTO

Salvador del Solar defiende la

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

Gino Arévalo busca su lugar en la TV antes de abrir su propio estudio jurídico en 2026: “es mi sueño por cumplir”

Karla Tarazona responde a los comentarios de Adriana Quevedo y descarta reencuentro: “Esas que se hacen... son peores”

Jota Benz comete infidencia y deja entrever cuándo se casará con Angie Arizaga: “Disfrutemos primero la pedida”

Eddie Fleischman se va en contra de actrices peruanas por sus opiniones sobre Donald Trump y Venezuela: “No entienden nada”

DEPORTES

Alianza Lima suma jerarquía con

Alianza Lima suma jerarquía con el fichaje de Geraldine Cardona, excapitana de Atlético Nacional y subcampeona de Libertadores

Álvaro Barco admite el fastidio del agente de César Inga, pero remarca que “no era el momento ideal” para la venta del jugador

Atlético Grau suma a Lucas Acevedo, campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, para la nueva temporada en Perú

Felipe Chávez comparte las claves de su gran debut goleador en amistoso con Bayern Múnich: “Actúo intuitivamente”

Alianza Atlético recurre al mercado del ascenso en Argentina para reforzarse con miras a Liga 1 y Copa Sudamericana 2026