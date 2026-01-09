Actriz de ‘Mi amor, el wachimán’ conmueve al recordar incendio que destruyó su casa en California: “El trauma y el dolor permanecen”.

La actriz Camila Zavala revela que perdió su casa en Altadena, California, tras el incendio forestal de 2025, que afectó a miles de familias.

La actriz peruana Camila Zavala, recordada por su papel como Jimena del Solar Noriega en la exitosa serie ‘Mi amor, el wachimán’, compartió un desgarrador testimonio en redes sociales al cumplirse un año del incendio que destruyó su casa en California, Estados Unidos. La tragedia, que afectó a miles de familias en el estado, dejó huellas profundas tanto materiales como emocionales en la vida de la artista, quien hoy se animó a hablar sobre el proceso de duelo y resiliencia que enfrenta junto a su familia.

Un año después del incendio: la memoria del dolor y la reconstrucción emocional

En una publicación en Instagram, Camila Zavala abrió su corazón para contar cómo ha sido el proceso de recuperación tras la pérdida de su hogar en Altadena, una de las zonas más golpeadas por los incendios forestales que azotaron California en 2025. “Ha pasado un año, pero el trauma y el dolor persisten. Nuestro vecindario. Nuestro hogar. Nuestra sensación de seguridad se vio profundamente afectada. La recuperación lleva tiempo. Este tipo de pérdida no es solo material. Se trata de pertenencias. Del hogar. De la familia”, escribió la actriz.

La intérprete, que reside en Los Ángeles junto a su pareja y sus hijos, acompañó sus palabras con imágenes impactantes de lo que quedó de su vivienda tras el siniestro. Las paredes destruidas y los restos calcinados de lo que alguna vez fue su refugio familiar reflejan la magnitud de la tragedia. Según cifras oficiales, los incendios de ese año dejaron al menos 31 muertos y más de 16 mil viviendas afectadas, muchas de ellas reducidas a escombros por la furia del fuego y los vientos.

Zavala, además, dedicó un mensaje de solidaridad a la comunidad de Altadena y a todas las familias que, como la suya, aún luchan por reconstruir sus vidas. “Hoy mantengo cerca a la comunidad de Altadena: a las familias que perdieron sus hogares, a aquellos cuyos hogares desaparecieron, a quienes enfrentan daños parciales y cicatrices invisibles. Ninguna experiencia es mayor ni menor. Todo duelo”, reflexionó, haciendo hincapié en que la recuperación emocional y psicológica es tan importante como la reconstrucción material.

La actriz también compartió que, si bien al principio pensaron que habían tenido “suerte” porque solo una parte de su casa se quemó, con el tiempo descubrieron que las secuelas y el proceso para acceder a los seguros fueron igual de complejos que para quienes perdieron todo.

“Pensamos que tuvimos suerte porque solo se quemó una parte de nuestra casa… pero el tiempo nos demostró lo contrario, habría sido mejor que se quemara por completo”, se lee en una de las historias compartidas por su pareja.

Camila Zavala: una carrera multifacética y una voz de esperanza

Camila Zavala es una artista polifacética. Además de ser actriz, es guionista, productora, escritora y directora. Su formación en Ciencias de la Comunicación y una maestría en cine por la Universidad de Columbia en Nueva York la han llevado a explorar distintos ámbitos de la creación audiovisual, tanto en Perú como en el extranjero.

En televisión, alcanzó popularidad por su papel en ‘Mi amor, el wachimán’, donde interpretó a la novia de Tristán Calvo (Nico Ponce) y mejor amiga de la protagonista, Catalina (María Grazia Gamarra). También participó en series como ‘Vacaciones en Grecia’ y en películas como ‘Verde’ y ‘Rocanrol 68’.

Lejos del glamour de la pantalla, Zavala es madre de tres hijos y dirige su propia productora, combinando la vida familiar con los desafíos profesionales. La experiencia del incendio y la posterior reconstrucción han marcado un antes y después en su vida, obligándola a encontrar nuevas formas de resiliencia y fortaleza. En sus publicaciones, la actriz ha hecho énfasis en la importancia de la empatía y la unión comunitaria para enfrentar desastres de tal magnitud.

“Ninguna experiencia es mejor ni peor. Todo duele”, escribió Zavala, quien agradeció el apoyo recibido por parte de amigos, vecinos y seguidores. En una de sus historias, citó datos del Los Angeles Times sobre las dificultades que enfrentan quienes, como ella, tenían seguro pero debieron lidiar con trabas burocráticas para acceder a los fondos necesarios para reconstruir sus hogares.

A pesar de la devastación, la actriz mira el futuro con esperanza. “Agradezco profundamente a quienes mostraron empatía… me recordaron que esos lazos son lo que realmente importa”, expresó, convencida de que este año será mejor para su familia y para toda la comunidad de Altadena.