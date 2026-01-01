Tragedia en el Parque Nacional Huascarán: turista falleció tras ingresar sin autorización a zona restringida de la montaña

Sernanp confirma fallecimiento de una persona en accidente en el sector Ulta–Pico Mateo. (Foto: Agencia Andina)

Un turista perdió la vida tras un accidente ocurrido la mañana del miércoles 31 de diciembre en el sector Ulta–Pico Mateo, dentro del ámbito del Parque Nacional Huascarán, en la región Áncash. Así lo informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en base al reporte oficial emitido por la Región Policial Áncash, que confirmó el fallecimiento de una persona durante una actividad de montaña.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sufrido una caída mientras se desplazaba hacia el Pico Mateo. El hecho se produjo en horas tempranas del día y es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que vienen recabando información para esclarecer las circunstancias del accidente.

Turista muere en el Pico Mateo tras ingresar sin autorización a zona de alta montaña restringida. (Foto: FB/@Radio San Viator)

Ingreso no autorizado y presunta responsabilidad

Según las primeras indagaciones difundidas por el Sernanp, el accidente ocurrió cuando una pareja, acompañada por un guía no formalizado, ingresó al ámbito del Pico Mateo sin contar con la autorización correspondiente ni realizar el registro obligatorio en los puestos de control establecidos dentro del parque nacional.

Este ingreso irregular se habría producido pese a que existe una restricción vigente para actividades de escalada y alta montaña en esta zona. Desde la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), su presidente, Beto Pinto, cuestionó el incumplimiento de las disposiciones y lamentó que personas accedan a la montaña pese a las advertencias oficiales sobre los riesgos existentes.

Un fallecido tras accidente en el nevado Mateo pese a restricción de ingreso al Parque Nacional Huascarán. (Foto: Sernanp)

Restricciones por condiciones de alto riesgo

El Sernanp recordó que las actividades de escalada y alta montaña en el Parque Nacional Huascarán se encuentran restringidas de forma temporal hasta el 31 de marzo de 2026. Esta medida fue consensuada con diversas instituciones vinculadas a la gestión, conservación y seguridad en esta área natural protegida.

La disposición busca reducir los riesgos para los visitantes, en un contexto marcado por condiciones geográficas y climáticas adversas. Pese a ello, se han registrado ingresos no autorizados, lo que incrementa la probabilidad de accidentes en zonas de alta montaña.

Alertas técnicas sobre el retroceso glaciar

La restricción se sustenta en informes técnicos emitidos por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), que advierten sobre el acelerado retroceso glaciar en la zona, la presencia de grietas y escenarios climáticos adversos. Estos factores elevan significativamente el nivel de riesgo para quienes realizan actividades de escalada.

Las autoridades han reiterado que estas condiciones no solo ponen en peligro a los visitantes, sino también a los equipos de rescate y personal que debe intervenir ante emergencias en áreas de difícil acceso.

El Parque Nacional Huascarán se encuentra en una zona tropical y cuenta con algunos de los nevados más altos del mundo. (Andina)

Investigación y refuerzo de controles

Tras el accidente, la jefatura del Parque Nacional Huascarán informó que viene trabajando de manera articulada con la Región Policial Áncash para esclarecer los hechos y realizar las denuncias correspondientes contra los responsables. Asimismo, se anunció el refuerzo de los controles de ingreso en los puestos de vigilancia del área natural protegida.

Desde el sector, se ha señalado que este tipo de incidentes evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control, especialmente durante temporadas de mayor afluencia de visitantes.

Llamado a la responsabilidad

Finalmente, el Sernanp exhortó a las agencias de viaje, operadores turísticos y guías de montaña a actuar con responsabilidad y cumplir estrictamente las disposiciones vigentes, evitando promover o realizar actividades no autorizadas en zonas restringidas.

La entidad precisó que la medida no limita las caminatas en los circuitos turísticos autorizados ni la visita a lagunas y otros destinos permitidos dentro del Parque Nacional Huascarán, e insistió en que el respeto a las normas es clave para prevenir nuevas tragedias y proteger tanto la vida humana como el ecosistema de la zona.