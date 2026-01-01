Perú

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de nariz

El cáncer de nariz generalmente se desarrolla en la cavidad nasal o los senos paranasales y, en sus etapas iniciales, puede confundirse con otras afecciones respiratorias

Una de las señales más frecuentes del cáncer de nariz es la dificultad para respirar por la nariz de forma continua, sin relación con cuadros gripales o alergias (Roswell Park Comprehensive Cancer Center)

Cuidar la salud de la nariz resulta fundamental para prevenir una serie de enfermedades que afectan a la población peruana. Entre estas patologías, el cáncer de nariz representa una preocupación creciente, especialmente por su detección tardía y el impacto en la calidad de vida. Según datos recientes del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los casos de cáncer de nariz y cavidad nasal han incrementado en los últimos años, lo que ha motivado campañas de concientización sobre la importancia de identificar síntomas de alerta y acudir a controles médicos de manera oportuna para recibir la atención de un otorrinolaringólogo. Conocer los principales signos del cáncer de nariz permite actuar a tiempo y mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Episodios frecuentes de sangrado, sin causa aparente, constituyen una señal de alarma cuando se trata del cáncer de nariz (Freepik)

El cáncer de nariz generalmente se desarrolla en la cavidad nasal o los senos paranasales y, en sus etapas iniciales, puede confundirse con otras afecciones respiratorias. Sin embargo, existen síntomas que requieren especial atención:

  1. Obstrucción nasal persistente: una de las señales más frecuentes es la dificultad para respirar por la nariz de forma continua, sin relación con cuadros gripales o alergias. La obstrucción suele afectar un solo lado y no responde a tratamientos convencionales.
  2. Sangrado nasal recurrente: episodios frecuentes de sangrado, sin causa aparente, constituyen una señal de alarma. A diferencia del sangrado ocasional provocado por irritaciones o cambios de clima, el sangrado asociado al cáncer de nariz tiende a ser más persistente y localizado.
  3. Secreción nasal anormal: la aparición de mucosidad espesa, purulenta o con rastros de sangre, especialmente cuando solo afecta una fosa nasal, puede indicar la presencia de una lesión tumoral.
  4. Dolor facial o alrededor de los ojos: el desarrollo de masas en la cavidad nasal puede generar presión y dolor en la zona de la cara, los pómulos o los ojos. Este dolor suele ser progresivo e intensificarse con el tiempo.
  5. Cambios en la visión o sensación de hinchazón en el rostro: en etapas más avanzadas, el tumor puede invadir estructuras cercanas, provocando visión borrosa, doble o incluso hinchazón y adormecimiento en partes del rostro.

Reconocer estos síntomas y acudir al médico ante la aparición de alguno de ellos resulta clave para un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.

Factores de riesgo del cáncer de nariz

El desarrollo de masas en la cavidad nasal puede generar presión y dolor en la zona de la cara, los pómulos o los ojos (Infobae España)

El cáncer de nariz no tiene una única causa identificable, pero existen factores que incrementan la probabilidad de desarrollarlo. La exposición prolongada a sustancias químicas como polvo de madera, níquel, cromo o solventes industriales se asocia con un mayor riesgo, especialmente en personas que trabajan en carpintería, construcción o industrias manufactureras. El tabaquismo, tanto activo como pasivo, representa otro factor importante, así como la infección por el virus de Epstein-Barr, que se ha vinculado con ciertos tipos de cáncer nasal.

La presencia de antecedentes familiares de cáncer de cabeza y cuello, la exposición continua a humo, y la falta de ventilación en ambientes laborales o domésticos también pueden aumentar el riesgo. Además, vivir en zonas con alta contaminación ambiental o con hábitos de higiene nasal inadecuados contribuye a la aparición de enfermedades crónicas que pueden evolucionar hacia lesiones malignas.

Cómo prevenir el cáncer de nariz

La prevención del cáncer de nariz se basa en la reducción de la exposición a factores de riesgo y en la promoción de hábitos saludables. Utilizar equipos de protección adecuados en ambientes laborales con presencia de polvo o químicos es fundamental para minimizar el contacto con agentes carcinógenos. Evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo ambiental reduce significativamente el riesgo de cáncer nasal y otras enfermedades respiratorias.

Mantener una adecuada higiene nasal, ventilar los espacios cerrados y consultar periódicamente con un especialista en otorrinolaringología permite detectar alteraciones a tiempo. Adoptar una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras, fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la prevención de distintas formas de cáncer. La educación y la información sobre los síntomas y factores de riesgo resultan esenciales para fomentar la detección temprana y mejorar el pronóstico de los pacientes.

