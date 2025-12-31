Reencuentros en el aeropuerto Jorge Chávez: Peruanos regresan del extranjero para recibir el Año Nuevo 2026

Peruanos retornaron al país para celebrar en familia el año nuevo 2026 | Video: Exitosa Noticias

Lima vive una jornada cargada de sentimientos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde, a pocas horas de la llegada del Año Nuevo 2026, cientos de familias se reencuentran luego de años separados por el trabajo y la migración. Abrazos prolongados, lágrimas de alegría y sonrisas sinceras se repiten en la zona de llegadas internacionales, en una escena que refleja la esperanza con la que muchos peruanos cierran el año.

Uno de los casos es el de Richard Córdova, quien llegó desde Estados Unidos junto a su esposa, Yuleisi, para sorprender a su familia. Richard llevaba cerca de seis años fuera del país por motivos laborales y confesó que la emoción lo invadió recién cuando el avión despegó rumbo al Perú.

“Muy emocionado de llegar a mi país después de unos años, a celebrar con la familia nada más, a disfrutar este tiempo y luego regresar a casa”, expresó visiblemente conmovido. Sobre su historia personal, resumió entre risas: “Me fui solo y regresé con mi esposa”.

Yuleisi, quien visita el Perú por primera vez, también compartió su alegría por el reencuentro familiar y la oportunidad de conocer el país. “Estoy feliz de verlo feliz con su familia y de conocer Perú”, comentó.

Familias peruanas se reencuentran en el aeropuerto Jorge Chávez para celebrar el año nuevo 2026 | Foto captura: Exitosa Noticias

Otra historia que conmovió a los presentes fue la de Sonia y su hija Gabriela Eguren, quienes se reencontraron tras un largo tiempo de separación. Gabriela reside en Canadá, donde se desempeña como chef especializada en comida italiana, y llegó a Lima para pasar las fiestas de fin de año junto a su madre.

“Me siento en casa, súper feliz. Este es el regalo más lindo para empezar un nuevo año con la gente que amas”, señaló Gabriela, mientras no se separaba del abrazo de su madre. Sonia, por su parte, destacó el orgullo de ver a su hija realizada profesionalmente: “Recuerdo cuando nació, todo el esfuerzo para sacarla adelante y verla ahora convertida en chef, dando lo mejor de ella en Canadá”.

Estas escenas se repiten durante toda la jornada en el principal terminal aéreo del país, donde el cierre del 2025 se vive con esperanza, gratitud y el valor de los lazos familiares que, pese a la distancia, se mantienen intactos.

Horario especial del Metropolitano, Metro y otros servicios de transporte

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero de 2026, los servicios de transporte público autorizados operarán con horario especial debido al feriado de Año Nuevo.

En el caso de las líneas del Metro de Lima y Callao, los horarios serán los siguientes:

Línea 1: funcionará de 5:30 a 22:00, con una frecuencia de paso de trenes de ocho a quince minutos, según la franja horaria.

Línea 2: mantendrá su horario habitual, de 6:00 a 23:00.

Para el Metropolitano, la modificación de horarios comenzará el miércoles 31 de diciembre:

Miércoles 31 de diciembre: los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán la atención desde las 12:00. Los demás servicios regulares, expresos y alimentadores operarán en sus horarios habituales.

Jueves 1 de enero: los servicios regulares A, B y C funcionarán de 5:00 a 22:00, y el Expreso 5 de 6:00 a 20:00. Los alimentadores circularán hasta las 23:00.

Asimismo, las rutas de los corredores complementarios atenderán el jueves 1 de enero de 5:00 a 23:00 con sus servicios habituales. El servicio Aerodirecto operará en sus rutas y horarios habituales.

El transporte regular de buses independientes circulará el jueves 1 de enero desde las 4:30 hasta la medianoche, según la demanda, mientras que los taxis autorizados por la ATU funcionarán las 24 horas del día.

Los servicios de transporte público retomarán la normalidad el viernes 2 de enero, declarado no laborable para el sector público, y durante el sábado 3 y domingo 4 de enero.