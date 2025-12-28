Perú

Kábala del 27 de diciembre de 2025: descubre los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Revise si fue el afortunado ganador del último sorteo

Guardar
Kábala realiza tres sorteos a
Kábala realiza tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada sábado, La Tinka difundió los resultados del último sorteo de la Kábala.Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: sábado 27 de diciembre de 2025.

Resultados: 6 7 16 19 24 34.

Chao Chamba: 01, 02, 32, 34, 36 y 38.

A qué hora se juega la Kábala

Kábala realiza tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábados.

Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Kábala:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué documentos necesito para reclamar un premio en la Kábala

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reclamar un premio en la lotería Kábala en Perú necesitas

Presentar el boleto ganador original en buen estado y con los datos legibles, ya que es el único documento válido para solicitar el pago de premios.

Identificación oficial vigente (DNI) para acreditar tu identidad al cobrar el premio.

En cuanto a los lugares y montos para el cobro

Premios hasta S/150 pueden cobrarse en los Puntos de Venta Autorizados presentando el boleto y DNI, siempre que el punto tenga el efectivo disponible.

Premios mayores a S/150 deben reclamarse en la oficina principal de INTRALOT en Lima (Av. Del Parque Norte N° 1180, Urb. Corpac, San Borja) de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m.

En provincias, los premios mayores se cobran en distribuidores autorizados previa verificación.

Para premios mayores a S/5,000, el pago se hace en un plazo máximo de 30 días tras presentar y validar el boleto, en presencia de notario público, con la entrega formal del premio.

Adicionalmente

El boleto debe estar sin alteraciones, ilegible o dañado; de lo contrario no es válido para cobro.

En caso de jugadas en línea, puedes imprimir tu ticket virtual y presentarlo igualmente.

Los premios están sujetos a una retención fiscal del 10%.

Estas condiciones están reguladas y detalladas en el reglamento oficial de la Kábala por INTRALOT.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que ingresar a la página de internet, donde se podrá escoger la combinación con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es elegir seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los mismos que conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema escogerá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al elegir la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

KábalaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú: epicentro fue en Chimbote y se sintió en Lima

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. El movimiento telúrico ocurre un día después de otro registrado en Lima con magnitud 4.8

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Áncash, Santa, registra un sismo de magnitud 4.1

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Áncash, Santa, registra un sismo

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

Congresistas del actual Parlamento, que hasta hace unos meses apenas alcanzó un 4 % de aprobación ciudadana, buscan continuidad en el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino

Los 88 congresistas que buscan

Perú fue sacudido por un temblor de magnitud 6 y los memes inundan las redes sociales

Un temblor de magnitud 6,0 estremeció la costa norte del Perú la noche del 27 de diciembre. Miles compartieron su temor y humor en redes sociales, mientras crece la inquietud ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos en vísperas de Año Nuevo

Perú fue sacudido por un

Sismo de magnitud 6.0 frente a Chimbote no genera alerta de tsunami, informa la Marina de Guerra del Perú

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que, tras el reciente evento sísmico, se descartó la posibilidad de variaciones inusuales en el nivel del mar en el litoral nacional

Sismo de magnitud 6.0 frente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los 88 congresistas que buscan

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez responde con mensajes

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

DEPORTES

Paolo Guerrero participó en el

Paolo Guerrero participó en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná y se lució con un gol que despertó emoción

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

Alianza Lima vs San Martín 1-3: las ‘santas’ ganan el partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos