Arte, música y tradición en San Juan de Lurigancho este domingo en el Gran Festival Intercultural 2025

La banda Uchpa interpreta temas en quechua y ritmos andinos durante el bloque de convivencia y familia del Gran Festival Intercultural SJL 2025. - MINCUL

El próximo domingo 14 de diciembre, San Juan de Lurigancho será escenario de una celebración sin precedentes: el primer Gran Festival Intercultural SJL 2025. Esta iniciativa del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho transformará la explanada “La Bombonera”, ubicada en el asentamiento humano Las Terrazas de Cantogrande, en un punto de encuentro para el arte, la música y la identidad local.

El distrito más poblado del país será anfitrión de una jornada que reunirá a miles de vecinos desde las 11:00 hasta las 20:00 horas. La propuesta nace con el fin de descentralizar los servicios culturales y promover el acceso equitativo a la cultura, la lectura y la diversidad para todas las edades, reforzando el sentido de pertenencia entre la ciudadanía.

Miembros de la agrupación Betesda Crew ofrecen una clase maestra de danza urbana en el escenario principal del festival. - MINCUL

Una programación integral e inclusiva

El festival se estructura en cuatro grandes ejes: artes escénicas y tradición, saberes y lenguas, convivencia y familia, además de una zona de encuentro. El objetivo es brindar una experiencia integral, inclusiva y diversa, reflejando la riqueza y variedad de expresiones presentes en San Juan de Lurigancho.

Danza, música y circo para toda la comunidad

El escenario principal inaugura sus actividades con una clase maestra de danza urbana, dirigida por la reconocida agrupación y Punto de Cultura Betesda Crew, que guiará al público en pasos básicos, seguida por un vibrante espectáculo de hip hop con quince artistas en escena. El programa continúa con una presentación de circo social a cargo del Punto de Cultura Luciérnagas Espacio de Arte, que promete asombrar con malabares, actos de magia y números circenses tanto para niños como para adultos.

Artistas y artesanos locales presentan sus creaciones en la feria “Arte e Identidad”, uno de los espacios destacados del evento intercultural. - MINCUL

Otras organizaciones culturales del distrito, como Casa Solidaria y la Red Cultural de San Juan de Lurigancho, también formarán parte de esta jornada cargada de creatividad y participación comunitaria. En paralelo, el Concurso Distrital de Danza Folclórica y Caporales SJL 2025 destacará el talento local y fortalecerá los lazos de identidad cultural entre los grupos participantes y el público.

Convivencia y familia: música, lectura y juegos

El bloque de convivencia y familia ofrecerá uno de los momentos más esperados del festival: la actuación en vivo de la reconocida banda peruana Uchpa, que interpretará su repertorio de canciones en quechua y fusiones con ritmos andinos. Este segmento también contará con un bingo familiar navideño, el espacio BiblioCine, y una variedad de juegos y actividades para compartir en familia.

Zona de encuentro: arte, identidad y emprendimiento

Simultáneamente, la feria “Arte e Identidad” reunirá a artistas y artesanos del distrito, creando un espacio para mostrar y comercializar productos elaborados con técnicas y motivos tradicionales. De este modo, el festival busca impulsar el emprendimiento local y valorizar la riqueza artística de la zona.

Niños y adultos participan juntos en actividades de muralización y lectura, promoviendo el espíritu comunitario en San Juan de Lurigancho. - MINCUL

Durante toda la jornada, los participantes podrán sumarse a actividades como muralización comunitaria, el truequetón de libros, talleres de quechua chanka y experiencias de mediación de lectura. La gran variedad de propuestas reafirma el carácter intercultural, inclusivo y participativo del encuentro.

Una apuesta por la democratización cultural

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho demuestran su compromiso con la democratización del acceso a la cultura y los servicios educativos, llegando especialmente a barrios tradicionalmente excluidos y sectores vulnerables. El objetivo es fortalecer el tejido social y acercar el arte, el conocimiento y la tradición a cada rincón del distrito.

Quienes deseen participar en el Concurso Distrital de Danza Folclórica y Caporales SJL 2025 pueden consultar las inscripciones, bases y detalles de premiación en la plataforma oficial del evento: https://festidanzasjl.bnp.gob.pe

El primer Gran Festival Intercultural de San Juan de Lurigancho es una oportunidad única para celebrar la riqueza cultural del distrito, promover la integración y disfrutar en familia de expresiones artísticas, música, juegos y emprendimiento local.