Retiro AFP: más de tres millones de peruanos solicitaron el desembolso de sus fondos de pensiones

El titular de la SBS precisó que aún no se puede cerrar el balance porque se extendió el periodo para quienes no alcanzaron a presentar su solicitud en la fecha prevista. Foto: Andina

El proceso de retiro de fondos de las AFP continúa avanzando y ya muestra una participación masiva de afiliados en todo el país. De acuerdo con las cifras difundidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), millones de personas han aprovechado la habilitación del trámite para acceder a parte de sus ahorros previsionales en medio de un contexto económico aún desafiante.

Las autoridades señalan que, aunque existe un importante volumen de solicitudes, el periodo oficial para presentar los pedidos todavía no concluye. Esto implica que el balance final dependerá de cómo evolucione la presentación de solicitudes durante las próximas semanas, especialmente tras la ampliación del plazo.

Avance del proceso y proyecciones

El superintendente Sergio Espinosa informó que, hasta el momento, “hay tres millones 130 mil afiliados que ya han solicitado el retiro de sus fondos de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP)”. Este grupo representa un desembolso estimado de “aproximadamente S/ 17.900 millones”, cifra que —según dijo— es “20% menos en comparación con lo registrado en el retiro anterior (séptimo retiro)”.

El jefe de la SBS añadió que todavía no es posible un corte definitivo debido a la ampliación otorgada para quienes no presentaron su solicitud en el plazo inicial. “Hay una extensión para quienes no presentaron sus solicitudes en su debido momento que va hasta enero. Por ello, no podemos un balance completo sobre este proceso. Una vez que haya finalizado, tendremos cifras más exactas”, explicó.

En este momento, cerca de cuatro millones de afiliados no registran saldo en sus cuentas de pensiones. Foto: difusión

Espinosa también señaló que alrededor de cuatro millones de afiliados actualmente no cuentan con fondos en sus cuentas individuales. No obstante, remarcó que “la gran mayoría de ellas son jóvenes, por lo que podrían generar nuevos saldos una vez que empiecen a efectuar nuevos aportes”.

Primera UIT del retiro AFP llega para estos afiliados hasta este viernes

El depósito de la primera UIT —equivalente a S/5.350— ya se ha concretado para una parte importante de afiliados que gestionaron su solicitud a tiempo. Este octavo retiro permite disponer hasta 4 UIT (S/21.400) para quienes aún mantienen fondos en sus cuentas. Cada tramo se libera en un plazo máximo de 30 días calendario, lo que ha generado dudas entre algunos usuarios debido a los feriados del 8 y 9 de diciembre, que movieron fechas de abono y cálculos personales.

Para aclarar el cronograma de pagos de la primera UIT, estos son los plazos máximos según el último dígito del DNI y la fecha en que se presentó la solicitud:

DNI termina en 6: solicitudes del 10/11/2025 se depositan a más tardar el 10/12/2025.

DNI termina en 7: solicitudes del 11/11/2025 se depositan a más tardar el 11/12/2025.

DNI termina en 7: solicitudes del 12/11/2025 se depositan a más tardar el 12/12/2025.

DNI termina en 8: solicitudes del 13/11/2025 se depositan a más tardar el 13/12/2025; al ser día no hábil, el abono debe adelantarse al viernes 12/12/2025.

DNI termina en 8: solicitudes del 14/11/2025 se depositan a más tardar el 14/12/2025; al ser día no hábil, el abono también corresponde para el viernes 12/12/2025.

La primera UIT, que asciende a S/ 5.350, ya fue abonada a un amplio grupo de afiliados que presentó su solicitud dentro del plazo establecido. Foto: Andina