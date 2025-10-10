Perú

¿Por qué decir que “todo pasa por algo” es positivismo tóxico?

Reprimir las emociones y fingir bienestar permanente puede agravar el malestar psicológico, ya que impide procesar adecuadamente lo que se siente

Sandra Campó

Sandra Campó

La frase "todo pasa por
La frase "todo pasa por algo" transmite la idea de que el dolor o la tristeza deben ser justificables (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años se ha hablado cada vez más sobre el positivismo tóxico, un fenómeno psicológico y social que, aunque se presenta como una actitud optimista, en realidad puede ser dañino para la salud emocional. Vivimos en una época en la que se valora el pensamiento positivo, la superación personal y el mantener “buena vibra” incluso en los momentos difíciles. Sin embargo, cuando este enfoque se lleva al extremo y se utiliza para negar o minimizar las emociones negativas, deja de ser saludable.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), cada vez más peruanos presentan síntomas de ansiedad, depresión o estrés emocional, especialmente tras atravesar situaciones difíciles como duelos, rupturas o pérdidas laborales. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que reprimir las emociones y fingir bienestar permanente puede agravar el malestar psicológico, ya que impide procesar adecuadamente lo que se siente. Una de las expresiones más comunes que refleja este tipo de pensamiento es la frase “todo pasa por algo”, utilizada para consolar, pero que muchas veces termina invalidando el dolor ajeno.

¿Por qué decir que “todo pasa por algo” es positivismo tóxico?

La frase “todo pasa por algo” se ha convertido en una respuesta automática ante situaciones difíciles, con la intención de aliviar el sufrimiento o dar sentido a lo ocurrido. Sin embargo, cuando se usa de manera constante y sin empatía, se transforma en una forma de positivismo tóxico, ya que transmite la idea de que el dolor o la tristeza deben ser justificables o tener una razón superior, en lugar de simplemente ser experiencias humanas válidas.

El problema no radica en buscar una enseñanza o crecimiento personal después de una crisis, sino en imponer una narrativa optimista antes de haber procesado el dolor. Esta frase puede hacer que la persona que sufre sienta que no tiene derecho a sentirse mal o que está fallando si no logra ver el “lado positivo” de la situación.

Al negar o invalidar las
Al negar o invalidar las emociones negativas, se genera una desconexión entre lo que se siente y lo que se expresa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contextos como la pérdida de un ser querido, una enfermedad o una experiencia traumática, decir “todo pasa por algo” puede resultar incluso hiriente, ya que minimiza el sufrimiento y evita un acompañamiento emocional genuino. En lugar de permitir que las personas expresen tristeza o enojo, se les empuja a reprimir sus emociones en nombre de la fortaleza o del crecimiento personal. Así, el positivismo tóxico convierte la vulnerabilidad en debilidad, cuando en realidad aceptar y expresar las emociones es una parte esencial del bienestar psicológico.

Cómo el positivismo tóxico afecta la salud emocional

El positivismo tóxico puede tener consecuencias significativas en la salud mental y emocional. Al negar o invalidar las emociones negativas, se genera una desconexión entre lo que se siente y lo que se expresa. Esto puede derivar en ansiedad, culpa, frustración y agotamiento emocional. De acuerdo con especialistas del Minsa, reprimir constantemente las emociones aumenta los niveles de cortisol (la hormona del estrés), lo que afecta el sistema inmunológico y la calidad del sueño. Además, EsSalud señala que no permitirnos sentir tristeza o enojo interfiere en el proceso natural de adaptación emocional, prolongando el malestar en lugar de resolverlo.

Cuando las personas adoptan frases como “todo pasa por algo” o “hay que ser fuertes siempre” sin permitirse vulnerabilidad, pueden desarrollar una autoexigencia emocional poco realista, creyendo que sentir malestar es una señal de debilidad o fracaso. Esto no solo impide una comunicación emocional auténtica, sino que también puede deteriorar las relaciones interpersonales, ya que quienes atraviesan un momento difícil pueden sentirse incomprendidos o aislados.

El optimismo permite aceptar las
El optimismo permite aceptar las emociones negativas como parte del proceso y buscar soluciones reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceptar el dolor, la incertidumbre o la tristeza no es rendirse, sino reconocer la humanidad propia. La salud emocional no se construye negando lo negativo, sino equilibrando las emociones y dando espacio tanto a las experiencias dolorosas como a las satisfactorias.

Diferencia entre positivismo tóxico y optimismo

Aunque a menudo se confunden, el optimismo y el positivismo tóxico no son lo mismo. El optimismo es una actitud saludable que implica mantener la esperanza y la confianza en que las cosas pueden mejorar, sin negar la existencia de dificultades. En cambio, el positivismo tóxico es la imposición de una visión feliz y perfecta de la vida, incluso cuando las circunstancias no lo son.

El optimismo permite aceptar las emociones negativas como parte del proceso y buscar soluciones reales, mientras que el positivismo tóxico las ignora o las disfraza. Por ejemplo, una persona optimista puede decir: “Esto es muy difícil, pero puedo superarlo con tiempo y apoyo”, mientras que una persona influida por el positivismo tóxico podría afirmar: “No pasa nada, todo pasa por algo”, sin reconocer el impacto emocional de lo vivido. El optimismo fomenta la resiliencia, el aprendizaje y el autocuidado; el positivismo tóxico, en cambio, promueve la negación, la autoexigencia y el desgaste emocional.

