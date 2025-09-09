Perú

Más de 3.6 millones de peruanos viven con obesidad clínica, revela estudio en The Lancet

Una investigación publicada en The Lancet Regional Health – Americas advierte que al menos el 15% de los adultos peruanos tiene obesidad clínica, condición que no solo implica exceso de grasa corporal, sino también enfermedades como hipertensión y diabetes

Por Olenka Pizarro

La obesidad en niños es también un factor causante de cáncer, señala especialista. Crédito: Infobae Perú.

Un reciente estudio publicado en The Lancet Regional Health – Americas ha revelado que más de 3.6 millones de peruanos mayores de 20 años padecen obesidad clínica, lo que representa al menos el 15% de la población adulta. Según los investigadores, en el peor escenario esta cifra podría escalar hasta los 5.1 millones de personas.

El análisis, realizado a partir de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2021–2023, incluyó a 84,622 adultos y constituye el primer esfuerzo por aplicar criterios de diagnóstico adaptados a la realidad peruana.

“En el mejor de los casos, el 15.7% de los peruanos adultos tendría obesidad clínica, pero en el peor de los escenarios este porcentaje alcanzaría el 22.1%”, explicó Percy Mayta-Tristán, director de investigación en la Universidad Científica del Sur y coautor del estudio.

Un mundo sin obesidad es posible si promovemos hábitos saludables desde la infancia y garantizamos acceso equitativo a alimentación, educación y atención médica de calidad. (Freepik)

Obesidad preclínica: una amenaza silenciosa

El informe también reveló la magnitud de la obesidad preclínica, es decir, el exceso de grasa corporal en personas que aún no han desarrollado enfermedades asociadas. Esta condición afecta a entre el 28.7% y el 53.8% de los adultos, lo que significa que, en el peor de los casos, más de la mitad de la población peruana estaría en riesgo de complicaciones futuras.

La comida chatarra, rica en grasas y sodio, contribuye al desarrollo de varices y otros problemas circulatorios, afectando la salud vascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones del índice de masa corporal

Los especialistas cuestionaron el uso exclusivo del índice de masa corporal (IMC) como método diagnóstico, pues no distingue entre grasa y músculo, ni revela la ubicación de la grasa en el cuerpo ni indicadores de salud clave como glucosa o triglicéridos.

“Si nos basamos únicamente en el índice de masa corporal, dejamos fuera a millones de personas de un posible diagnóstico que podría impactar en su vida”, advirtió Jamee Guerra, coautor de la investigación.

Los hallazgos muestran que un 13.5% de personas con IMC normal y un 21% de quienes tienen sobrepeso cumplen, en realidad, los criterios de obesidad clínica. En otras palabras, miles de peruanos no son considerados obesos bajo el método tradicional, pero ya presentan problemas de salud relacionados.

Grasa visceral, obesidad, sobrepeso, grasa.- (Imagen ilustrativa Infobae)

Nuevos parámetros para un país diverso

Para superar estas limitaciones, el estudio incorporó mediciones como la circunferencia de cintura y la relación cintura–talla, basadas en la nueva definición internacional de obesidad publicada en 2025.

Además, por primera vez en el país se establecieron valores de referencia diferenciados por grupos étnicos: quechuas, aimaras, afroperuanos y mestizos. Los resultados muestran que pueblos andinos presentan perímetros de cintura más bajos que los afroperuanos, lo que confirma que los criterios internacionales no se ajustan a la diversidad peruana.

“Los valores que usamos suelen estar basados en poblaciones caucásicas o asiáticas. Pero en un país como el Perú, multiétnico y con gran variabilidad, esos puntos de corte no reflejan nuestra realidad”, explicó Guerra.

Las personas con obesidad y sobrepeso son más propensas a sufrir burlas y agresiones por su condición y aspecto físico. Foto: (iStock)

Impacto económico y falta de tratamientos

El estudio advierte que si se mantienen los criterios actuales, entre 1 y 3 millones de adultos podrían quedar sin diagnóstico de obesidad clínica en 2025, dificultando la prevención de enfermedades crónicas.

El impacto económico también es significativo: en 2018, la obesidad le costó al país 1,670 millones de soles (unos 500 millones de dólares), una cifra mayor que el presupuesto anual destinado a la lucha contra enfermedades no transmisibles.

“En el Perú no tenemos medicamentos aprobados ni disponibles en el sistema público para tratar la obesidad. La única opción es la cirugía bariátrica, inaccesible para la mayoría por sus costos. Esto refleja que no se asume la obesidad como una enfermedad crónica que requiere atención médica”, señaló Mayta-Tristán.

El especialista añadió que la falta de tratamientos integrales y de acompañamiento en alimentación y actividad física multiplica el riesgo de diabetes, hipertensión y cáncer vinculados a la obesidad.

(foto: Freepik)
(foto: Freepik)

Un reto para la salud pública

Los autores del estudio coinciden en que el país necesita revisar sus guías de diagnóstico y construir criterios propios. “El desafío ahora es validar parámetros antropométricos específicos para nuestra población. El Perú no puede seguir diagnosticando obesidad basándose en parámetros de otros países”, sostuvo Rodrigo Vargas, investigador de la Universidad Científica del Sur.

Vargas concluyó que esta investigación, pionera en el Perú, busca que la obesidad sea reconocida como una condición clínica con impacto directo en la salud y que se fortalezcan estrategias de detección temprana y accesible.

