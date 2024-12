Caso Anis Samanez: qué es la apropiación cultural y por qué el arte de los shipibo-konibo es patrimonio cultural de la nación

El nombre de Anis Samanez ha generado controversia en redes sociales por unas polémicas declaraciones durante el evento Orígenes 2024 (Composición Infobae)

En los últimos días, el nombre de Anis Samanez ha generado controversia en redes sociales, no por su labor en el ámbito de la moda, sino por unas polémicas declaraciones durante el evento Orígenes 2024, organizado por la Asociación de Moda Sostenible del Perú y realizado en Barranco el pasado fin de semana.

En la charla, la diseñadora peruana, junto al editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, expresaron su indignación porque la comunidad amazónica shipibo-konibo rechazó compartir sus conocimientos ancestrales sobre textiles de manera gratuita, cuando Samanez tenía planes de comercializarlos posteriormente.

Los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales en las que diversos usuarios han acusado a Samanez de apropiación cultural debido a su interés en hacer uso de los diseños de una cultura a la que ella no pertenece.

¿Qué es la apropiación cultural?

La apropiación cultural se refiere al uso o adopción de elementos de una cultura por parte de miembros de otra. A menudo vista como perjudicial y considerada una infracción al derecho de propiedad intelectual de la cultura originaria, la apropiación cultural es una práctica inevitable cuando diferentes culturas interactúan, e involucra el uso de tradiciones, comida, símbolos, tecnología y música de otras culturas.

La apropiación cultural indebida se distingue del intercambio cultural, ya que implica que una cultura dominante toma elementos de una cultura minoritaria (AP)

La apropiación cultural indebida se distingue del intercambio cultural, ya que implica que una cultura dominante toma elementos de una cultura minoritaria, usándolos fuera de su contexto original y, en ocasiones, sin respetar el deseo de conservación de la cultura originaria.

Durante su intervención en el mencionado evento, Anis Samanez relató una experiencia que vivió al visitar una comunidad shipibo-konibo. Según sus palabras, intentó llegar a un acuerdo, una especie de trueque, pero ellos solicitaron dinero como pago por el trabajo que iban a realizar, lo que le sorprendió profundamente. “Voy con Mario a esta comunidad shipiba y les digo, ‘me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño’”, mencionó al inicio.

“De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, señaló evidentemente sorprendida e indignada con lo sucedido.

El arte kené se encuentra en el rostro, el cuerpo, las cerámicas, los textiles, las coronas de los chamanes, las bandas de chaquiras (cuentas y abalorios), los remos y otras piezas de madera (AP)

En esa línea, el cubano José Forteza tomó la palabra y secundó lo dicho por Anis. Sin embargo, tuvo unos comentarios despectivos cuando afirmó que, gracias al trabajo de la diseñadora peruana, es que los shipibo-konibo han ganado visibilidad. “Yo te voy a respetar, pero tampoco te pongas difícil porque la realidad es que tú has mantenido este ancestro tan mono y si no fuera porque ella (Samanez) hizo esto (una prenda) tú sigues muriéndote de hambre con el ancestro”, sentenció Forteza.

Cabe señalar que para entender por qué se acusa a Samanez de apropiación cultural hay que partir de la premisa de que, aunque tanto la diseñadora como los shipibo-konibo son peruanos, pertenecen a diferentes culturas. El Perú es un país multilingüe y pluricultural en el que conviven diversas culturas sin que necesariamente exista una relación entre ellas.

Además, las culturas dentro de un mismo país se organizan en base a una jerarquía, en la que una de ellas es considerada superior a otras. Samanez, al ser limeña, de piel blanca y al tener como idioma nativo el español, pertenece a la cultura dominante en Perú, que es fruto de la influencia de la cultura europea impuesta por los españoles a partir del siglo XVI. Mientras que los shipibo-konibo, a pesar de ser un pueblo originario con una gran riqueza artística, lingüística y cultural, en la actualidad se enfrentan al empobrecimiento, la falta de servicios básicos y el olvido del gobierno peruano.

El arte de los shipibo-konibo: patrimonio cultural de la nación

El kené es el nombre que recibe el diseño del pueblo shipibo-konibo. Tradicionalmente, se encuentra en el rostro, el cuerpo, las cerámicas, los textiles, las coronas de los chamanes, las bandas de chaquiras (cuentas y abalorios), los remos y otras piezas de madera.

El arte kené es el diseño de lo sagrado, una expresión espiritual, física y cultural de este pueblo (EFE)

Representa los elementos de su universo, al que acceden mediante visiones inducidas por alucinógenos como la ayahuasca. Es el diseño de lo sagrado, una expresión espiritual, física y cultural de este pueblo.

Este arte es principalmente femenino y está hecho en base a materiales naturales como tintes de plantas, semillas y algodón. Hoy en día, el kené en un recurso económico clave para muchas familias de las comunidades shipibo-konibo.

En 2008, el arte kené fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno peruano, dado que representa una manifestación cultural que resume la cosmovisión, el conocimiento y la estética de la sociedad shipibo-konibo, y constituye su principal elemento identitario frente a la sociedad occidental. Se conoce como Patrimonio Cultural del Perú al conjunto de bienes, tanto tangibles como intangibles, que se han acumulado a lo largo de la historia. Estos bienes pueden ser de naturaleza paleontológica, arqueológica, arquitectónica, histórica, artística, militar, social, antropológica o intelectual.

La protección del patrimonio cultural de la nación se encuentra a cargo del Ministerio de Cultura y se lleva a cabo a través de la conservación y gestión de los bienes culturales del Perú tanto en las comunidades rurales como en las urbanas. Además es fundamental educar a la población para que valoren el patrimonio peruano al mismo tiempo que se convierte a los integrantes de las diversas comunidades culturales en participantes activos de la conservación y preservación de dichos bienes culturales.

¿Quiénes son los shipibo-konibo?

Este pueblo tiene su origen en una serie de fusiones culturales entre tres grupos previamente distintos: los shipibos, los konibos y los shetebos. El nombre de los shipibo-konibo estaría relacionado con los términos “mono” y “pez” en su idioma originario. Según la tradición oral, el pueblo recibió esta denominación porque, en tiempos pasados, se ennegrecían la frente, el mentón y la boca con un tinte natural de color negro, lo que les daba una apariencia similar a un mono, al que llamaban “shipi”. Hoy en día, los miembros de esta comunidad han aceptado este nombre, considerándolo como parte de su identidad y sin asociarlo a un sentido peyorativo, reivindicándolo.

Los shipibo-konibo han sido reconocidos por su gran movilidad y por su capacidad para formar comunidades indígenas en zonas urbanas. Un ejemplo notable de ello es la Comunidad de Cantagallo, que es el asentamiento indígena amazónico más conocido y numeroso en Lima Metropolitana, ubicado en el distrito del Rímac.

En cuanto a su producción artesanal y textil, los shipibo-konibo destacan por ser uno de los pueblos más famosos de la Amazonía peruana, especialmente por sus diseños únicos. El sistema de diseño kené tiene un valor esencial en la cultura de este pueblo, ya que refleja su cosmovisión.

Este pueblo ribereño estuvo tradicionalmente asentado en las costas del río Ucayali y sus afluentes. Actualmente, las comunidades shipibo-konibo se encuentran en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco. Según datos del Ministerio de Cultura, la población de este pueblo en sus comunidades se estima en 32.964 habitantes, lo que lo convierte en uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana.