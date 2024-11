Cristian Zuárez contra Hablando Huevadas por Premio Martín Fierro: “Nadie los conocía, son malagradecidos”

Cristian Zuárez responde a los Hablando Huevadas por polémica por Premios Martín Fierro.

Cristian Zuárez se ha convertido en protagonista de una polémica con los comediantes de ’Hablando Huevadas’. Y es que el último fin de semana se celebraron los premios Martín Fierro Latino y grande fue la sorpresa cuando se nombró al programa de Ricardo Mendoza y Jorge Luna como ganadores de la estatuilla en la categoría Mejor Canal de Streaming.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que los conductores no estuvieron presentes, pero en su representación el argentino Cristian Zuárez recibió el reconocimiento. La expareja de Laura Bozzo tiene varios años fuera del Perú, por lo que se desconocía la razón por la que tomó esta decisión.

Este hecho causó la sorpresa y el descontento de parte de Jorge y Ricardo, quienes mencionaron que no entendieron por qué Cristian tuvo esa acción. Al respecto, el argentino reapareció en Perú, pues hace unos días señalaba que venía a hacer entrega de la estatuilla. Pero, aprovechó su estadía para referirse a este conflicto público.

En un inicio, fue tajante y afirmó que al programa Hablando Huevadas no los conocían en Argentina y que fue gracias a él que los tomaron en cuenta para la premiación.

Conductores de Hablando Huevadas no asistieron a la gala del Martín Fierro Latino

“Soy muy humilde y no digo lo que hago, ese es mi error. A ellos tampoco los conocía nadie y yo fui el que los propuse en los Martín Fierro de Miami”, comentó evidentemente incómodo en un inicio.

Más adelante, explicó que lo mismo sucedió con Magaly Medina, quien obtuvo triunfo en la edición anterior. Afirma que es por él que más de un peruano está nominado. “Ella (Magaly) piensa que en Argentina la tuvieron en cuenta y no la tuvieron en cuenta, la tuve en cuenta yo, tengo las pruebas de todo”, acotó con Trome.

En esa línea, continuó arremetiendo contra Hablando Huevadas, a quienes tildó de malagradecidos por señalar que no lo conocían y no tenía derecho a hacerse responsable de su premio. “Igual pasó con los chicos de Hablando Huevadas, ellos se apresuraron a ser malagradecidos. No hace falta que conozcas a una persona para recibir un premio y humildemente”, resaltó.

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ molesto con Cristian Suárez por recoger premio Martín Fierro Latino

Finalmente, aseguró que ha sentido su imagen maltratada, porque para él tuvo un significado especial recibir un premio de unos peruanos. Por ello, les hizo un llamado a rectificarse mientras él está en Lima.

“Yo creo que es feo porque lo hice con mucho cariño por el Perú, para mí significó mucho, es feo que hayan maltratado mi imagen, espero que en estos días que estoy acá ellos se retracten de todas las estupideces que dijeron”, finalizó claramente incómodo.

¿Qué dijo Jorge Luna de Cristian Zuárez?

Luego de darse a conocer que el argentino recibió el premio de los ‘ahijados’ de Magaly Medina, Jorge Luna respondió a las cámaras de la ‘Urraca’ y aseguró que a todo su equipo le sorprendió esta decisión. Resaltó que no conocen a Zuárez y no tienen ninguna cercanía con él, por lo que quedaron descontentos.

“Ricardo (Mendoza) no estaba con nosotros en ese momento, pero en el grupo de WhatsApp explotó el chat de por qué mier** lo ha recogido él. ¿Qué tiene que ver? Ojalá no se atreva si quiere mantener su carrera. Nos sacó de nuestras casillas, no entendemos qué tiene que ver...”, mencionó en un inicio.

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ molesto con Cristian Suárez por recoger premio Martín Fierro Latino. ATV.

Tras ello, resaltó desconocerlo y afirmó que su equipo tomaba cartas en el asunto para recuperar el premio y no tener que pedírselo. “No lo conozco, de hecho conozco más a Laura Bozzo que a Cristian. Mi manager ya se contactó con la organización para recuperar el premio. No quiero pedírselo a alguien que no conozco porque entiendo que nunca debió recogerlo”, finalizó.