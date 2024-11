Abogada de López arremete contra Cueva por no asistir a la primera comunión de su hija: “No aportó ni para una gaseosa”

Abogada de Pamela López arremete contra Christian Cueva por no asistir a la primera comunión de su hija mientras derrochaba en lujo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes revelaciones. El futbolista Christian Cueva ha enfrentado críticas por no asistir a la primera comunión de su hija, un evento significativo para la niña, quien celebró sin la presencia de su padre. Mientras tanto, el deportista festejó su cumpleaños en grande junto a Pamela Franco y se dio el gusto de adquirir ropa costosa, a pesar de afirmar que carece de ingresos.

Ante ello, durante la emisión de Magaly TV La Firme el 25 de noviembre, la abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, no dudó en señalar la actitud del futbolista, quien no solo estuvo ausente en el evento, sino que además no brindó ningún tipo de apoyo económico para la celebración, a pesar de estar disfrutando de lujos y fiestas en ese mismo fin de semana.

Según las declaraciones de la abogada, Cristian Cueva prefirió celebrar su cumpleaños en Trujillo con su actual pareja, participando de una fiesta en la que no faltaron bebidas alcohólicas, mientras su hija vivía su primer sacramento sin su presencia.

Y es que, el fin de semana pasado, Christian celebró su cumpleaños de manera ostentosa en dos eventos, uno en Lima y otro en Trujillo, junto a la cumbiambera. Sin embargo, mientras el futbolista disfrutaba de un derroche de lujo en ropa de marca y fiestas, su hija, fruto de su relación con Pamela López, hacía su primera comunión, a la cual él no asistió.

La abogada de Pamela López, expresó su molestia al revelar que Cueva no solo estuvo ausente en este importante evento familiar, sino que además no colaboró ni con un pequeño aporte económico para la celebración. Según Sasieta, el futbolista “no puso ni para una gaseosa” y prefirió irse a Trujillo para pasar tiempo con su actual pareja, Pamela Franco, en lugar de estar con su hija en un día tan significativo.

“Lo más importante en un evento tan familiar, en un evento que todos los niños deberían estar acompañados de sus padres, el señor Cueva prefirió irse a Huanchaco con Pamela Franco y no estar en esa fecha tan importante al lado de su hija”, comentó la abogada. Además, señaló que este comportamiento demuestra una falta de responsabilidad de parte del futbolista, quien había sido informado con antelación sobre la fecha de la primera comunión de su hija.

“A veces no te das cuenta del valor de un recuerdo hasta que se convierte en memoria”, escribió Pamela en su cuenta de Instagram. A Christian Cueva ya no le importaría nada, ni la primera comunión de su hija”, agregó la abogada, subrayando el desdén de Cueva por la importancia del evento.

Lo que ha generado aún más indignación es que, mientras su hija celebraba su sacramento en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Surco, Cueva estaba disfrutando de un lujoso festejo en Trujillo, en compañía de su familia y amigos. La celebración en la ciudad norteña incluyó una fiesta en la playa de Huanchaco, con orquesta, comida, y bebida de sobra, mientras que su hija celebraba sin la presencia de su padre.

Según la abogada de Pamela López, Cueva no solo brilló por su ausencia en la ceremonia, sino también por su falta de apoyo financiero. “Él no ha estado presente ni físicamente ni financieramente. No aportó nada. Eso es muy triste”, declaró la abogada, quien agregó que la situación es aún más incomprensible considerando el dinero que Cueva gastó en su celebración personal.

