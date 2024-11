Pamela Franco rompe su silencio y habla sobre la fuerte suma de dinero que le exigió el autor de 'El Cervecero'. | Karibeña.

La cantante Pamela Franco se pronunció por primera vez sobre la polémica generada en torno al uso de la canción ‘El cervecero’, luego de que su compositor, José María Izazaga, acusara a ella y a Christian Cueva de no gestionar los permisos necesarios para publicar su versión del tema. Izazaga exige una compensación de 200 mil soles por lo que considera una vulneración a sus derechos de autor.

La controversia comenzó cuando Izazaga reveló su descontento con la pareja, destacando que en su momento Armonía 10 pagó 100 mil soles por los derechos de la canción, y aseguró que ahora los intérpretes deberían pagar el doble. “Si Armonía 10 en ese tiempo me pagó 100 mil soles, Christian (Cueva) tendría que pagarme con Pamela (Franco) el doble, ¿no?”, señaló el compositor.

En respuesta, Pamela Franco indicó que su equipo ya está gestionando la situación y expresó su esperanza de que el conflicto pueda resolverse sin necesidad de llegar a instancias legales. “Es un tema que lo ve mi mánager, la parte administrativa de mi empresa. Tengo entendido que ya se han reunido, que hubo una llamada telefónica. Está en conversaciones. Tengo fe que todo va a llegar a un buen puerto”, declaró la cantante, enfatizando que su intención es simplemente hacer música para divertir al público.

Autor de ‘El Cervecero’ molesto con Pamela Franco y Christian Cueva por mandar a su manager a hablar con él. (Captura: Magaly TV La Firme)

Sin embargo, José María Izazaga insistió en su descontento, señalando que hasta ahora solo ha tenido contacto con Martín Pinto, el representante de Pamela Franco. “La única persona que se ha comunicado conmigo es su mánager. Me pidió encontrarnos y conversar, pero yo me pregunto: ¿qué voy a hablar con él? Los intérpretes de la canción son Pamela Franco y Christian Cueva, no el mánager”, expresó el compositor, dejando en claro que espera una respuesta directa de los artistas involucrados.

El autor de ‘El cervecero’ también acusó a Pamela y Christian de evitar enfrentarlo personalmente, lo que considera un intento de eludir responsabilidades. “Siento que están mandándolo a él para arreglar conmigo, como si quisieran evitar dar la cara”, afirmó, reiterando su exigencia de una solución transparente y directa.

Mientras las negociaciones avanzan, el caso ha generado gran interés en el público y en la industria musical peruana, que observa con atención el desenlace de este conflicto. La situación plantea una vez más la importancia de respetar los derechos de autor y gestionar de manera adecuada los permisos para el uso de obras musicales.

Le exigen a Pamela Franco y Christian Cueva pagar por usar canción 'El Cervecero'.

Por el momento, Pamela Franco mantiene la confianza en que el problema será resuelto. “No hay necesidad de llevar esto por un lado negativo”, concluyó, reiterando su intención de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y permita continuar con su carrera musical sin mayores inconvenientes.

José María Izazaga pidió ser contactado de manera directa y no a través de terceros

El conflicto por el uso de la canción ‘El Cervecero’ ha puesto en el centro de atención un problema persistente en la industria musical: el respeto a los derechos de autor. José María Izazaga, compositor del tema, subrayó la importancia de valorar el trabajo de los creadores y pidió a Pamela Franco y Christian Cueva que asuman su responsabilidad en este caso. Según Izazaga, no se trata solo de una cuestión legal, sino de ética profesional.

“Pamela y Christian deberían entender que los derechos de autor no son un capricho. Son la base de nuestro trabajo como compositores. Si van a usar mi canción, lo mínimo que espero es que me contacten directamente y no manden intermediarios”, declaró Izazaga, insistiendo en la necesidad de un diálogo directo para resolver la disputa. La situación deja un mensaje claro sobre la importancia de gestionar adecuadamente los permisos y honrar el esfuerzo detrás de cada obra musical.