Skándalo, 25 años después: fecha, lugar y todos los detalles del reencuentro del grupo que causó furor en los 90′s

Nelly Rossinelli y el inédito video de su pasado que la delata como una gran fánatica de ‘Skándalo’. Tiktok

Skándalo fue una boy band peruana formada en 1999, que rápidamente se convirtió en un fenómeno musical a inicios de los años 2000. Esta agrupación, conocida por sus pegajosos temas de tecnocumbia, fue parte de una ola de grupos de chicos que dominaron la escena musical peruana, junto a otras bandas como Joven Sensación, Tornado y Zona Franca.

A través de sus temas bailables y su energía en el escenario, Skándalo no solo conquistó el corazón de su público en Perú, sino que también logró expandir su popularidad a varios países de Latinoamérica. En países como Argentina, Bolivia y Ecuador, el grupo dejó huella, sumando millones de seguidores que coreaban sus canciones y disfrutaban de sus contagiosos ritmos.

La tecnocumbia fue el género que consolidó su éxito, y canciones como Colegiala los catapultaron como una de las agrupaciones más recordadas de la época. 25 años después, la agrupación celebrará su trayectoria musical con un concierto de aniversario.

La noche promete estar llena de nostalgia, sorpresas y los temas icónicos que marcaron a toda una generación, donde no faltarán los miembros originales del grupo. Luigui, Ricky, Ronald y Luis revivirán junto a su público sus mayores éxitos en un espectáculo memorable.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Skándalo?

La cita es el viernes 29 de noviembre en la Playa Los Delfines, Costa Verde. Esta noche será una verdadera fiesta de emociones, recuerdos y buena música, donde el Grupo Skándalo y sus amigos artistas prometen darlo todo en el escenario.

Skándalo se reencontrará 25 años después. Composición Infobae Perú

¿Qué artistas estarán en los 25 años de Skándalo?

En esta ocasión especial, la agrupación estará acompañada de un cartel estelar de artistas peruanos invitados que le agregarán aún más color y diversidad a la noche. Entre los invitados figuran reconocidos músicos y grupos como La Joven Sensación, Maricarmen Marín, Grupo Tornado, Alma Bella, Ana Kohler, Ruth Karina, Ricky Santana, Rossy War, Adda Chura y Linda Caba. El evento también contará con la presencia de la Chola Chabuca como animadora.

El concierto no solo será una oportunidad para recordar los años de oro de Skandalo, sino también un momento para apreciar cómo el grupo ha evolucionado y adaptado su estilo sin perder su esencia. Este aniversario marca el regreso de Luigui, Ricky, Ronald y Luis, quienes con disciplina y pasión han consolidado un legado en la música peruana y mantienen vivo el cariño de sus seguidores.

Los integrantes de Skándalo cuando estaban en su auge.

¿Por qué no estará Giovanni Kral en el reencuentro de Skándalo?

Después de la salida de Ricky Trevitazzo, ingresó Giovanni Krall, llegando a ser pieza relevante en el grupo. Pese a haber sido parte de Skándalo, el cantante no estará en este reencuentro. Ante ello, Luigui Carbajal y Ricky explicaron la razón. Además, resaltaron que no tienen ningún problema con él.

“A Giovanni se le invitó al concierto, no lo hicimos nosotros, pero fue Rolly Ortiz (productor) quien habló con él, y le dijo que no podía participar porque no tenía tiempo. Ahorita ya no habría oportunidad porque ya tenemos un show armado desde hace dos meses”, dijo Luigi Carbajal a Trome.

Asimismo, Ricky Trevitazzo indicó que considera amigo a Giovanni Kral, y no sabe por qué su compañero se ha ensañado con él. “En Skándalo solo coincidimos dos meses porque yo estaba saliendo, luego hemos trabajado en Grupo América, Orquesta Candela y lo quiero mucho, le tengo cariño y nunca hemos tenido un problema”, dijo.

“Si él tiene algo conmigo, no lo descifro. Varias veces lo hemos apoyado en sus aniversarios, no le hemos cobrado un sol; por eso, todo lo que dice no tiene pies ni cabeza”, acotó.

Giovanni Kral, exSkándalo, confiesa que Ricky Trevitazo tuvo un carácter agresivo. Instagram.