¿La selección peruana podrá entrenar para el duelo con Chile? La fiscalía intervino la Videna a poco del duelo por las Eliminatorias 2026.

La selección peruana se viene preparando para lo que será la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Chile y Argentina serán los próximos rivales de la ‘bicolor’, que pretende relanzar su camino para soñar con la clasificación a la cita mundialista. Sin embargo, en las últimas horas, Agustín Lozano, presidente de la FPF, fue detenido por corrupción y otros delitos; además de que la Videna fue allanada. En ese sentido, surge la cuestión si es que el combinado patrio podrá continuar con sus entrenamientos en dicho recinto deportivo.

Jorge Fossati ha estado trabajando con los jugadores del medio local en horas de la tarde desde el lunes 4 de noviembre, según lo establecido en el cronograma de la ‘blanquirroja’. No obstante, a raíz de este acontecimiento que ha sorprendido a propios y extraños, hay una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los siguientes días.

Como ha sido habitual desde que el entrenador uruguayo se hizo con el mando del equipo, las prácticas se han llevado a cabo en horas de la tarde y noche, con conferencias de prensa de por medio en algunas jornadas. Y el último entrenamiento ocurrió el miércoles 6 de noviembre.

En el caso de que existan impedimentos para la realización de los ejercicios de los futbolistas convocados, existen posibles lugares alternos como el Estadio Nacional, el estadio Monumental e incluso el estadio Alejandro Villanueva. En los dos primeros escenarios, el plantel ya trabajó y podrían considerarse como opciones.

Abogado deportivo sobre entrenamientos de Perú

Julio García, abogado deportivo, se pronunció sobre la posibilidad de que FIFA intervenga a la FPF tras la captura de Agustín Lozano. “FIFA no defiende a las personas, sino a las instituciones, por eso es muy importante que el Estado no se equivoque, que no escuche la llamada y que distorsione algo que está bien porque todos los ciudadanos peruanos, todos los funcionarios de FIFA y todos los dirigentes a nivel global no están excentos del brazo de la ley. Si el Estado considera que hay algo que investigar, investiga, si cree que hay algo que sancionar, sanciona”, acotó en primera instancia.

Ahí fue cuando el especialista contó que para que la ‘bicolor’ no pierda el entrenamiento de la tarde, Arturo Ríos, vicepresidente de la FPF, tendría que asumir en el cargo y permitir que todo transcurra con normalidad.

“Lo primero que debería pasar para que eso no ocurra es que el señor Ríos asuma de inmediato. Que vaya, vea y se encargue de garantizar que algo que no tiene vinculación, porque la acción del juez no busca impedir que la selección entrene ni afectar el tema deportivo, no se produzca. Él debería garantizar que hoy la selección entrene con la mayor normalidad posible, que de pronto no va a ser porque quizás a las 4:00 pm todavía hay gente ahí mirando, moviendo cosas, etc.”, añadió.

Como la entrada principal de la Videna (avenida Aviación) está bloqueada por el allanamiento, el abogado deportivo dio a conocer otro acceso para que los jugadores no pierdan un día de entrenamiento. “La Federación tiene ingresos independientes. Uno está por la avenida Canadá que da directamente a las canchas y podrían utilizarse y preveerse en coordinación con las autoridades”, sostuvo.

¿Qué ocurrió con Agustín Lozano?

En horas de la madrugada del jueves 7 de noviembre, por orden de la Fiscalía, la Policía Nacional detuvo a Agustín Lozano y otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol, entre ellos el mandatario de Sporting Cristal, Joel Raffo, por actos de corrupción y lavados de activos. El exalcalde de Chongoyape también ha sido acusado de ser el presunto líder de la banda criminal ‘Los Galácticos’.

Un panorama oscuro que atenta a la selección peruana a poco del decisivo choque con Chile de Ricardo Gareca por las Eliminatorias 2026.