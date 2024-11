Arlette Rujel firmó contrato por un año con la organización del ‘Miss Grand International’

‘Miss Grand International’: ‘Miss Grand Perú’, Arlette Rujel, firmó contrato por un año con organización tailandesa. Instagram

Arlette Rujel, quien se destacó en el ‘Miss Grand International 2024′ al alcanzar el título de quinta finalista, ha compartido con entusiasmo una nueva etapa en su carrera como reina de belleza.

La representante peruana anunció que ha firmado un contrato con la organización del certamen, convirtiéndose en su embajadora oficial durante un año.

“He firmado un contrato por un año hasta octubre del 2025. Y hasta ese tiempo no puedo participar en otro concurso de belleza y debo consultarle todo al MGI”, reveló Rujel mediante un video en vivo transmitido a sus seguidores a través de redes sociales, donde ha venido compartiendo detalles de su experiencia en el certamen y en su estadía en Tailandia.

La ‘Miss Grand Perú’, quien ha impresionado por su carisma y determinación, se encuentra actualmente en Tailandia junto a las otras siete finalistas y la reina de la edición 2024, Rachel Cupta. Las jóvenes están cumpliendo una serie de compromisos de la mano del ‘‘Miss Grand International’, que incluye actividades promocionales y de representación de la organización en diversos eventos.

Arlette Rujel, quien se ha ganado el cariño del público y el respeto de sus compañeras, ha expresado lo gratificante que ha sido esta oportunidad de representar al Perú y fortalecer su vínculo con el certamen internacional.

“Me quedaré hasta la primera semana de diciembre en Tailandia, representando a la marca del MGI”, compartió Rujel. Durante este tiempo, su papel como embajadora será clave en la promoción de los valores y objetivos del ‘MGI’, así como en la representación de la organización en grandes marcas de cosméticos y de belleza.

Este rol, explicó, le permitirá no solo expandir su experiencia profesional, sino también proyectarse en un escenario internacional, consolidando su imagen en el circuito de certámenes de belleza.

Un año de exclusividad con el ‘MGI’

El contrato firmado por Arlette Rujel con el ‘Miss Grand International’ incluye una cláusula de exclusividad que establece que durante el período de un año, hasta octubre del 2025, no podrá participar en otros concursos de belleza.

Esta exclusividad también abarca sus compromisos y actividades laborales, lo cual la mantiene en un vínculo directo con la organización y le exige consultar con ellos cualquier proyecto que desee emprender en los próximos meses. La reina peruana se mostró contenta con esta responsabilidad, afirmando que está dispuesta a dedicar su tiempo y esfuerzo a su rol como embajadora del certamen.

“El próximo octubre del 2025 voy a regresar a Tailandia para entregar mi corona de quinta finalista de MGI”, adelantó Rujel. Con este regreso programado, la representante de Perú cerrará oficialmente su ciclo con la organización, pasando la posta a la próxima generación de concursantes.

Además, Arlette reveló que su compromiso con el ‘Miss Grand International ‘también influye en aspectos personales de su vida. La reina de belleza bromeó al comentar que, aunque no podrá casarse durante el periodo del contrato, sí está abierta a comprometerse. “Hasta octubre del 2025, yo no me puedo casar, pero sí me puedo comprometer, repito, me pueden dar la mano”, expresó entre risas, mostrando que asume esta fase de su carrera con una combinación de profesionalismo y buen humor.

Arlette Rujel y su trabajo como embajadora con la organización del 'Miss Grand International’

El impacto de Arlette Rujel en el ‘Miss Grand International’

Desde su llegada al ‘Miss Grand International 2024′, Arlette Rujel se ha destacado por su desempeño y carisma, captando la atención de la organización y del público. Su integración al equipo de embajadoras es un reconocimiento no solo a su talento, sino también a su capacidad para conectar con la audiencia y representar dignamente a su país. Este logro subraya el rol de Perú en el escenario de certámenes de belleza, y la convierte en un referente para futuras representantes peruanas que buscan dejar su huella a nivel internacional.

La oportunidad de trabajar como embajadora durante un año le permitirá a Arlette ganar experiencia en distintos ámbitos, desde el modelaje hasta la representación cultural. Al estar bajo la dirección de Mr. Nawat. la peruana tendrá la oportunidad de aprender y colaborar en proyectos que, a futuro, fortalecerán su imagen como figura pública.

