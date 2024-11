Abogada de Pamela López revela que Christian Cueva le quitó el Netflix a sus hijos. | Amor y Fuego.

Pamela López se encuentra en una disputa legal con Christian Cueva, el padre de sus hijos. Desde que ellos se separaron, la trujillana aseguró que el futbolista dejó de cumplir económicamente con sus pequeños, por lo que, a través de su abogada, salió a contar todo lo que estaba haciendo el jugador de Cienciano.

Para empezar, Rosario Sasieta contó que el exjugador de la selección peruana canceló el seguro universitario de sus hijos, el cual tenía un valor de más de 100 mil dólares. La letrada indicó que hasta el momento el popular ‘Aladino’ no ha dado detalles de dicha decisión.

Asimismo, indicó que Christian Cueva se negaba a cumplir con la manutención de los pequeños, incluso mostró audios en los que la nana de los menores se comunica con el futbolista para pedirle que haga una transferencia y así ella pueda comprar los ingredientes para cocinar; sin embargo, él se negó a darle dinero, asegurando que Pamela López también debía de aportar.

Abogado Christian Cueva se pronuncia sobre demanda contra Pamela López.

En medio de esta disputa, el abogado del jugador salió al frente y reveló que su patrocinado se había demorado en pagar la manutención de sus hijos porque no tenía un trabajo fijo; sin embargo, señaló que con el primer sueldo que recibió de Cienciano, este se puso al día, depositando el monto de 18 mil soles en una cuenta del Banco de la Nación.

Al enterarse sobre este depósito, Rosario Sasieta salió a hablar e indicó que Pamela López no había recibido este dinero y que ellos hicieron la transferencia sin realizar una consulta previa, pues el método que ellos usaron es el de consignación de pago, esto quiere decir que no tendrán acceso a esta cuenta hasta que un juez no lo autorice.

Asimismo, durante su presentación en el programa ‘Amor y Fuego’, la letrada reveló que Christian Cueva viene tomando actitudes bastante cuestionables. Y es que luego de retirado el seguro universitario de sus hijos, ahora les ha quitado la cuenta de Netflix que ellos usaban.

Rosario Sasieta revela que Pamela López no puede sacar dinero que depositó Christian Cueva para sus hijos. (Foto: Captura de IG)

De acuerdo a la abogada, los pequeños se llevaron una mala experiencia el pasado fin de semana, pues con Pamela López habían organizado una pijamada para ver películas; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta de que no podían acceder a la cuenta.

Christian Cueva no inicia proceso de divorcio

Henrry Grauss, abogado de Christian Cueva, se pronunció sobre la situación legal entre su cliente y su esposa, Pamela López, en el programa ‘Amor y Fuego’. La pareja, que recientemente se denunció mutuamente por presunto delito de violencia familiar, atraviesa un conflicto que ha captado la atención pública. Grauss aclaró que, por el momento, están enfocados en resolver esta denuncia, que ha generado tensión y controversia en torno a la vida personal del futbolista.

El abogado también abordó el tema de la manutención que Cueva debe proporcionar para cubrir los gastos de sus tres hijos, destacando que el futbolista sigue cumpliendo con sus responsabilidades financieras hacia ellos. Grauss explicó que Cueva tiene un compromiso económico constante para asegurar el bienestar de sus hijos, a pesar de los problemas que enfrenta actualmente con su esposa.

En cuanto a una posible separación definitiva, Grauss comentó que hasta ahora no se han iniciado los trámites de divorcio. “De momento no hemos hablado de divorcio, Christian no me ha tocado el tema, no sé si la otra parte también”, señaló el abogado, enfatizando que, por ahora, el enfoque está en el caso de violencia familiar.

