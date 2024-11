‘Los Gatilleros de Independencia’ aterrorizan Lima Norte: así opera esta peligrosa banda dedicada a la extorsión, según un exintegrante

Exintegrante de la banda criminal dio detalles del modus operandi. | Fotocomposición: Infobae Perú

La extorsión en Perú sigue escalando y todavía no hay resultados que la población necesita. Si bien varios distritos de Lima se encuentran en estado de emergencia, las organizaciones criminales no se detienen. En Lima Norte, por ejemplo, operan ‘Los Gatilleros de Independencia’, una banda que aterroriza a los vecinos y pequeños empresarios de la zona.

Aunque en las últimas semanas la Policía ya capturó a tres de los integrantes que están bajo el mando de Yojan Fernández Costarreal, alias ‘Payo’, aún faltan siete. De acuerdo al equipo de investigación de la PNP, reclutan jóvenes para entrenarlos como sicarios. Prueba de ello es la captura de Dominic Jairo Toribio Chacón, alias ‘Pepito’, quien con solo 18 años es acusado de haber matado a 15 personas.

Pero no actúan solos. De acuerdo a un exintegrante de la organización, hay una persona detrás del presunto líder. Se trata de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, quien estaría caminando sin problemas en Brasil, desde donde ordena sus crímenes.

“Él que está afuera, se mueve de país en país porque la policía no le pone una orden de captura internacional. Por eso él puede causar terror. Ellos dominan las calles”, reveló un exintegrante de esta banda, con el rostro tapado, para las cámaras del citado medio.

“He caminado con ellos, pero preferí caminar por el lado del bien. Ellos no tienen códigos. Yo no he extorsionado, pero sí los he apoyado en alguna que otra cosa, con algunos mandados. Hacía cosas suaves. Hace años que estoy alejado de ese mundo, agregó.

Independencia es uno de los distritos con mayor incidencia de delincuencia y, según la nota, la policía no llega a las zonas altas, donde todo empieza. Esta situación, claro, lo sabe muy bien Alfredo Reynaga, alcalde del distrito, quien incluso reconoció varios rostros de ‘Los Gatilleros de Independencia’.

“Independencia es uno de los distritos que tiene como característica las zonas altas, los cerros. Y allí hay asentamientos humanos, donde la actividad delictiva es bastante fuerte. Esas son nuestras zonas calientes, donde se ha podido visualizar la extorsión: paraderos de transporte, mercados, bodegas, mototaxistas y emprendedores”, señaló el burgomaestre.

Las estrategias que tardaron en llegar

Reynaga también se refirió a las estrategias del estado de emergencia para su distrito. Según indicó, en un inicio no recibió respuesta por parte del Ministro del Interior cuando le solicitó estrategias para conocer cómo se iba a trabajar a fin de combatir los problemas que aquejan su zona.

“Desde la alcaldía de Independencia enviamos documentos a la Presidencia y al ministro de Interior indicándole cuáles son los detalles de las estrategias que teníamos que seguir. Sabíamos que estábamos en un estado de emergencia, que lo iba a liderar la Policía de manera general, pero no se había establecido claramente”, reveló.

Mencionó que, después de más de un mes recién hubo comunicación a partir de una reunión con todos municipios en estado de emergencia para que reciban las pautas. ¿Y en qué consiste? Pues se va a designar a un general de la policía por cada distrito en esta situación para que lidere y organice. Así habrá una sola voz de mando.

En entrevista con Infobae Perú, el funcionario sostuvo que si es que existe alguna estrategia para este estado de emergencia, no la ha visto. “Tiene que haber un liderazgo de alguien que vaya adelante dando el ejemplo, dirigiendo, dando tareas, evaluando, supervisando, monitoreando para ver los resultados. [...] Si no existe estrategia, si no hay liderazgo, yo creo que esto solamente va a ser un saludo a la bandera como lo ha sucedido hasta el día de hoy”, mencionó.