Janet Barboza asegura que Pamela Franco sería demandada por su exmanager al deberle una fuerte suma de dinero

El 1 de noviembre, mientras Pamela Franco recibía un inesperado beso del futbolista Christian Cueva durante su concierto, se conoció que la cantante podría estar en problemas legales debido a una supuesta deuda de 30 mil soles con su exmanager, Irving Morales. La información fue revelada en el programa ‘América Hoy’ por Janet Barboza, quien señaló que Morales estaría evaluando tomar acciones legales para recuperar el monto adeudado.

En medio de la emoción por el reciente romance público entre la cumbiambera y futbolista, la popular ‘Rulitos‘ sorprendió a la audiencia al comentar sobre los conflictos legales que podrían involucrar a la cantante. “¿Recuerdan la denuncia de Juliaca y Cajamarca? Se le viene otra demanda a Pamela Franco. Le estaría debiendo S/30.000 a su exmánager”, indicó Barboza, insinuando que Morales podría proceder con una demanda si la deuda no es pagada a la brevedad.

De acuerdo con la conductora, el exmanager de la cantante habría estado considerando hacer pública la situación y dar a conocer los detalles del tiempo trabajado que aún no le han sido compensados. “Dicen que en cualquier momento sale a exponer a Pamela Franco porque aún no le termina de cubrir el tiempo trabajado”, comentó Janet Barboza, dejando entrever que este acuerdo podría tener un impacto mayor de lo esperado para la intérprete de ‘Dile la verdad’.

Janet Barboza acusa a Pamela López de utilizar a sus hijos contra Cristian Cueva. 'América Hoy'.

El monto en disputa, según se sabe, provendría de trabajos pendientes que Morales realizó para Franco en distintas presentaciones, lo que ha llevado a muchos a cuestionarse si el conflicto podría solucionarse sin recurrir a tribunales. ‘América Hoy’ destacó que Irving Morales cuenta con información y registros suficientes que sustentarían el reclamo en caso de llegar a una instancia judicial.

Por ahora, Pamela Franco no ha emitido ninguna declaración pública al respecto, mientras que Barboza ha enfatizado que Morales estaría listo para proceder con el reclamo si no se llega a un acuerdo pronto. El tema no pasó desapercibido en las redes sociales, donde seguidores y detractores de la cantante se han dividido entre quienes apoyan a Morales y quienes consideran que el conflicto debería resolverse en privado.

Con estos nuevos señalamientos, el futuro profesional de Franco podría verse afectado, en especial en un momento en que su relación sentimental con Christian Cueva también está bajo la atención mediática. La expectativa aumenta, a la espera de alguna respuesta o declaración oficial que permita esclarecer la situación.

Pamela Franco reaparece después de beso de Christian Cueva. IG Pamela Franco / Instarándula

Christian Cueva estuvo en la casa de Pamela Franco luego que oficializaran su romance

Christian Cueva y Pamela Franco oficializaron su romance públicamente con un romántico beso durante una presentación de la cantante, sorprendiendo a sus seguidores y al público presente. Tras el momento, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ no tardaron en seguir al popular Cuevita hasta capturar el recorrido de su camioneta, que fue vista llegando al departamento de la intérprete de Simplemente amigos en horas de la mañana.

Al salir de la discoteca Kenkos en Santa Clara, donde tuvo lugar la presentación, Cueva fue abordado por los reporteros de ATV, quienes le preguntaron si ya había formalizado su relación con Franco. Aunque el futbolista intentó evadir la pregunta y pidió que hicieran su trabajo con profesionalismo, el seguimiento de las cámaras hasta la llegada a la vivienda de la cumbiambera parece confirmar que la relación entre ambos va en serio.