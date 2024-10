Pareja de Jaime La Torre revela que Leysi Suárez la viene amenazando desde que salió el primer ampay

Leysi Suárez: Pareja de Jaime La Torre dice que ella la viene amenazando desde que salió el primer ampay. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Karen Bustamante, actual pareja de Jaime La Torre, ha dado declaraciones impactantes en el programa Magaly TV La Firme este 29 de octubre, donde aseguró que Leysi Suárez la ha estado amenazando desde el primer ampay que reveló su relación clandestina con el ex de la bailarina.

Como se sabe, dicha controversia se intensificó después de que la exartista cómica fuera denunciada por violencia física hacia Karen, quien ha respondido a las acusaciones con firmeza y desmentido las afirmaciones de su ex amiga.

En su intervención, Bustamante enfatizó que, a pesar de haber sido objeto de ataques y amenazas, se niega a ser víctima de la situación. “Desde que se supo de mi existencia, Leysi ha estado insultándome y amenazándome. No entiendo por qué debo seguir recibiendo este maltrato”, expresó, visiblemente afectada por la situación.

Karen reveló que ha enfrentado una constante campaña de desprestigio. “Me han denigrado en televisión nacional. Desde que salió el primer ampay, he sido objeto de amenazas, insultos y comparaciones horrorosas”, manifestó. Suárez, por su parte, ha negado las acusaciones y sigue defendiendo su posición en el conflicto. Sin embargo, Karen no se quedó callada y argumentó que todo esto termina siendo una forma de violencia hacia ella.

“A veces pienso que si no fuera una persona fuerte emocionalmente, seguramente hubiera caído en depresión por todo lo que han dicho. Pero tengo la fuerza para hablar, alzar mi voz”, dijo Karen, dejando claro que no permitirá que la intimiden. La joven dejó entrever que la situación ha sido desgastante, pero se siente lista para enfrentar cualquier adversidad.

Además de defenderse de las amenazas, la pareja de Torres también quiso hacer hincapié en su derecho a vivir su vida personal sin rendir cuentas a nadie. “Estoy tan sola y libre que puedo hacer de mi vida personal lo que me dé la gana. No tengo por qué dar explicaciones a nadie”, afirmó. Sus palabras reflejan su deseo de mantener el control sobre su vida y la determinación de no dejarse llevar por la presión mediática.

No quiere violencia

A lo largo de su intervención, la madre de familia hizo un llamado a la reflexión, indicando que el conflicto personal entre ella y Leysi Suárez debería ser resuelto de manera civilizada. “Lo que pasa es que, en el fondo, todo termina siendo violencia. No creo que eso sea lo que queremos transmitir”, agregó, resaltando la importancia de abordar estos temas con responsabilidad.

Por último, Bustamante dejó claro que su prioridad es su bienestar y el de su familia. A pesar de la turbulencia emocional que ha acompañado esta situación, su firmeza y determinación para seguir adelante son evidentes. “Lo único que pido es que ya no me siga amenazando más. Quiero que esto termine”, concluyó.

