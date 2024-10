Eduardo Salhuana defiende permanencia de Dina Boluarte e invoca a Vladimir Cerrón a entregarse: “Que se someta a la justicia”

Titular del Congreso cuestionó declaraciones del prófugo de Perú Libre. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En contra de la vacancia. El titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana, se pronunció por las declaraciones del prófugo Vladimir Cerrón, quien aseguró que Dina Boluarte no llegaría al 28 de julio del 2025. Además de asegurar que él no defino los plazos constitucionales, le invocó someterse a la justicia, de la cual huye desde el 6 de octubre del 2024, cuando se dictó condena en su contra.

“No sabía que el señor Cerrón definía los plazos constitucionales de los presidentes. (No le corresponde) a nadie. Eso está en la Constitución. Una plancha presidencial tiene que cumplir su mandato de cinco años, al igual que el Congreso de la República. Creo que lo más importante sería que el señor Cerrón se someta a la justicia”, aseveró.

Sobre la eventual moción de vacancia, mencionó que “son opiniones que no deben merecer mayor comentario”. “El Perú está en una estabilidad importante que nos va a permitir crecer más del 3% este año. Somos 130 y los congresistas tienen libertad para plantear lo que deseen. Pero de ahí a que generen consenso o tengan la votación que corresponde, lo dudo mucho”, acotó.

La presidenta Dina Boluarte respondió a la fecha de caducidad señalada por Vladimir Cerrón

No obstante, sostuvo que hubiera sido ideal que Dina Boluarte se presentara ante la Comisión de Fiscalización para responder por el uso del vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’, pero aseguró que respeta su derecho a guardar silencio.

“Lo ideal es que ella acuda a las citaciones del Congreso [...] pero de igual manera, la comisión podría proponer que le podría tomar su declaración en Palacio de Gobierno, como se hizo en el caso del expresidente Alejandro Toledo”, aseveró.

“Siendo ella una investigada en un proceso abierto con una carpeta fiscal, cada ciudadano en su defensa puede asumir la actitud que su defensa legal le aconseje y eso incluye no declarar, guardar silencio. Es un derecho constitucional también. En todo caso es su estrategia de defensa y nosotros la respetamos”, agregó.

Quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. Foto: captura Congreso

Como se recuerda, el grupo de trabajo liderado por Juan Burgos había citado a Boluarte para una sesión extraordinaria este martes 29 de octubre, pero el Despacho Presidencial respondió con un oficio a las 11:00 horas explicando que la mandataria no acudiría, pero que está dispuesta a responder las preguntas por vía escrita.

“La señora presidenta de la República declina de asistir a vuestra gentil invitación y expresamos la voluntad de proporcionar la información que se requiera, para lo cual, solicitamos se sirva remitir el pliego de preguntas correspondientes”, se lee en el documento.

“La fecha de caducidad es de ellos”

Desde un acto oficial, la presidenta le respondió a Vladimir Cerrón. “Nuestro Gobierno, no se rinde. Continuamos firmes, fuertes, unidos, así no les guste a algunos, que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Creo que es al revés: la fecha de caducidad es de ellos, que ya no tienen presencia política. Aquí está el Gobierno firme, fuerte y decidido de cambiar la historia de la patria”, declaró.

Agregó que su Gobierno continúa “dando una lucha frontal” contra la delincuencia y aseguró que dará con el paradero de los delincuentes. “No vamos a disminuir nuestra capacidad de enfrentarlos. Cuenten que estaremos al frente detrás de aquellos delincuentes y extorsionadores y los atraparemos en sus guaridas. La seguridad ciudadana es garantía también para que las inversiones, en un país con calma política y social, puedan generar desarrollo de nuestra patria”, apuntó.

La presidenta de la República reaccionó a los comentarios de su exaliado político, el prófugo Vladimir Cerrón. (Fuente: TvPerú)

En la víspera, el prófugo declaró en Cuarto Poder que Boluarte es un “símbolo de traición y oportunismo”. La describió como “una mezcla de soberbia y mediocridad” y un “títere de la derecha”, al resaltar que su impopularidad ha crecido debido a su gestión tras incidentes violentos en el sur y su indiferencia hacia la pobreza.

“Llegó a Palacio siendo impopular, ya que el pueblo no estaba de acuerdo con su asunción. Esta característica se intensificó tras los asesinatos durante la insurgencia en el sur peruano y ha seguido en ascenso debido a su frivolidad frente a la pobreza, que cada día afecta más a las clases necesitadas (...) Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder”, indicó.