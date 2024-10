Ministro Juan José Santiváñez minimiza número de víctimas por criminalidad: “En Ecuador y Chile hay más muertes”

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, argumenta en su defensa que en otros países hay más muertes que en el Perú. TV Perú

El titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, se mantiene en el cargo pese a cuestionamientos. Al ser consultado por las más de 20 víctimas durante los estados de emergencia impuestos en su gestión, el ministro argumentó que en otros países hay más.

En conferencia de prensa, el líder de la cartera de seguridad insistió que el territorio nacional tiene una cifra menor en comparación a otras naciones debido a las acciones y planes operativos adoptados junto a la Policía Nacional del Perú (PNP).

”En Ecuador hay 80 muertos, en Chile hay más de 120; en otros países donde la criminalidad internacional y trasnacional también está operando, el porcentaje de criminalidad es mucho más grande de lo que hay aquí y ¿por qué? En consecuencia de las acciones adoptadas por el Ministerio del Interior junto a la Policía. Nosotros estamos dando una lucha frontal contra la delincuencia. No solo a través de los planes operativos, sino por las acciones que se vienen gestando”, destacó.

En ese sentido, aunque consideró que su cargo se encuentra en constante evaluación, “está haciendo su trabajo y los resultados son absolutamente positivos”, por lo que no habría motivos para renunciar. “En lo que va del estado de emergencia tenemos más de 10 mil operativos con resultados, más de 400 bandas desarticuladas y más de 4 mil detenidos”, mencionó e indicó que “si creen que eso no es positivo, entonces no tienen las cifras correctas”.

“Nosotros seguimos trabajando y seguimos dando, conjuntamente con la Policía, lo mejor de nosotros, y seguimos teniendo resultados positivos. La Policía sale a trabajar todos los días, captura todos los días y pone a disposición del Ministerio Público a todas las personas que están cometiendo actos delictivos todos los días”, acotó.

