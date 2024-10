¿Paro nacional será indefinido?: “Que se abastezcan de alimentos”, recomendaron ante medida de fuerza de este 23 de octubre

Se evalúa nueva fecha para un paro nacional.

En la víspera de un nuevo paro nacional en Perú, convocado para mañana miércoles 23 de octubre, una pregunta salta a la palestra e invade a la ciudadanía: ¿hasta cuándo durará esta nueva medida de fuerza?

En un principio —tras las manifestaciones del 10 y 11 de octubre que promovió el gremio de transportistas urbanos— se consideró que la medida de fuerza iba a ser indefinida en todo el país. Sin embargo, este pedido se fue diluyendo con el pasar de los días y no se volvió a mencionar por los convocantes.

Según pudo conocer Infobae Perú, desde la Coordinadora Unitaria de Lucha Multiplataforma no contemplan, hasta el momento, que el paro dure más de 24 horas, ya que esperan que sus exigencias sean escuchadas y resueltas por el propio presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana.

Sin embargo, si sus reclamos caen en saco roto, se tomaría una postura distinta y podrían extender la paralización por tiempo indefinido. Esto dependerá de los demás gremios que se están involucrando en la protesta.

“El paro de este 23 de octubre es de 24 horas, empieza a la media noche del miércoles. Si es que no llegamos a ningún acuerdo, vamos a hacer un llamado a todos los dirigentes de diferentes gremios para ver qué sigue (si el paro continúa o no)”, declaró el representante de la Comisión de Transportistas Cono Norte, Félix Frank Zambrano, que pertenece al Comité de Gremios del Perú.

“Nosotros no vamos a conversar con congresistas. Necesitamos conversar directamente con el presidente del Congreso. Según lo que dialoguemos con él, definimos si continúa el paro o no. Él nos tiene que dar una solución. Hasta el momento no es un paro indefinido”, agregó.

Gremios buscan entablar diálogo con Eduardo Salhuana, presidente del Parlamento. (crédito composición Infobae Perú)

Zambrano comentó que las exigencias de la Coordinadora Unitaria de Lucha Multiplataforma —que reúne a más de 230 gremios a nivel nacional— continúan siendo las mismas, como la derogatoria de la Ley 32108 (Ley contra el crimen organizado) y el archivamiento del proyecto de ley del terrorismo urbano.

“La población quiere el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales, pero aún no es nuestro pedido. Nosotros estamos pidiendo las derogaciones de las leyes que fomentan la inseguridad”, manifestó.

El dirigente aprovechó el diálogo con este medio para exhortar a la población a estar atentos al desarrollo de las protestas y tomar las precauciones del caso si es que se decide extender el paro hasta que finalice el jueves 24 de octubre.

“Están parando todos. Le pedimos a la población que estén atentos a cualquier situación que pueda ocurrir. Que la población tenga conocimiento y que, por si acaso, se abastezcan de alimentos y productos. Nada hacemos escondidos, todo es con claridad”, aseveró.

Paro de transportistas llega al Cercado de Lima este jueves 10 de octubre. Foto: Noelia Vallve / Wayka