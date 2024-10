La temprana muerte de Raymi Willka Saldaña Rojas, el joven músico que rindió homenaje a sus raíces peruanas

A pesar de su corta vida, Raymi dejó un legado impresionante en la música andina. (Composición: Infobae / SUMAQ AYLLU - Sagrada Familia)

La música sufrió una pérdida irreparable con la partida de Raymi Willka Saldaña Rojas, un joven con ascendencia peruana que, a sus 14 años, había comenzado a dejar una huella imborrable en los escenarios. Nació en Londres, creció entre melodías que llevaban el eco de los Andes, heredadas de su padre peruano y su madre boliviana, quienes lo guiaron desde temprana edad en los sonidos ancestrales de Sudamérica. En su corta vida, no solo dominó los instrumentos de su herencia, sino que empezó a tejer su propio camino en un legado musical que prometía extenderse más allá de su juventud.

El 28 de julio, Saldaña Rojas sufrió un accidente inesperado en las aguas del lago IJ en Ámsterdam. Mientras millones de peruanos celebraban las Fiestas Patrias, la tragedia de su partida conmocionó a quienes lo conocieron y admiraron su talento. Hijo de Jeanette Rojas y Carlos Saldaña, Raymi vivió cada etapa de su vida inmerso en la música, siempre apoyado por sus padres, quienes compartían su pasión por los sonidos andinos que marcaron su formación.

Un talento que trascendió fronteras

(captura de pantalla)

Desde que era muy pequeño, la música andina formó parte del entorno de Raymi. Jeanette Rojas, conocida como Phaxsi Coca, y Carlos Saldaña, también llamado Kanti Quena, son parte del grupo Lokandes, un proyecto que combina las raíces latinoamericanas con influencias modernas. Bajo su guía, Raymi creció rodeado de ritmos que conectaban su origen andino con el resto del mundo, y con el tiempo, esos mismos ritmos se convirtieron en una parte central de su vida.

El adolescente mostró desde una edad temprana una sorprendente habilidad para dominar diversos instrumentos. No se limitaba a uno solo, sino que se destacaba tanto en el charango como en la zampoña, el piano, la guitarra y muchos otros. A los 14 años, ya había alcanzado el grado ocho en piano y estaba en proceso de completar el mismo nivel en la flauta traversa. Su destreza con el clarinete, el bajo y la quena le permitieron formar parte de diversas agrupaciones y participar en múltiples escenarios, dentro y fuera del Reino Unido.

La educación formal también jugó un papel crucial en su desarrollo. Estudió en la Escuela Primaria Grafton, en Holloway, y luego en la Escuela William Ellis, en Gospel Oak. Gracias al apoyo del London Music Fund y su participación en la Escuela de Música de Islington, Raymi perfeccionó su técnica bajo la tutela de la Guildhall School of Music and Drama. En 2022, su talento fue destacado en el evento “Transforming Young Lives” en Kings Place, Londres, donde su presentación dejó una marca en todos los asistentes.

Tenía un futuro prometedor desde los primeros pasos

(SUMAQ AYLLU - Sagrada Familia)

El medio The Guardian le rindió un homenaje obituario hace pocos días al joven artista, donde recordó sus logros. A los nueve años, obtuvo el premio Young Sounds UK, lo que no solo validó su habilidad, sino que le abrió un mundo de oportunidades. Participó en proyectos de música de cámara en la Royal Academy of Music, experimentó con la improvisación de jazz en el Conservatorio de Leeds y tocó junto a músicos de la Orquesta Sinfónica de la BBC en los estudios Maida Vale. En 2023, su esfuerzo y talento le valieron una mención honorífica en el festival New Talent, también organizado por la Royal Academy of Music.

El confinamiento por la pandemia no detuvo su impulso. Durante ese periodo, Raymi colaboró con su familia en el proyecto Sagrada Familia UK – Sumaq Ayllu. Este trío, conformado por él y sus padres, trabajó en la creación de un disco que incluía versiones de canciones de Violeta Parra y Víctor Jara, además de música tradicional andina. Lo que comenzó como un proyecto familiar tomó rápidamente fuerza, permitiéndoles presentarse en diversos festivales a lo largo del Reino Unido.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue cuando, en 2023, el trío fue invitado a ser telonero de la cantautora peruana Susana Baca en el Jazz Café de Londres. Esta actuación, que ocurrió pocos días después de que Raymi cumpliera 13 años, lo convirtió en el artista más joven en actuar en ese legendario escenario.

Un joven comprometido con su comunidad

La música pierde a Raymi Willka Saldaña Rojas, un joven prodigio que dejó una huella imborrable en la cultura andina. (SUMAQ AYLLU - Sagrada Familia)

La periodista Silvia Rothlisberger, era muy cercana a la familia y tuve el placer de conocer a Raymi y lo describe como “un apasionado de la paz, la justicia y la humanidad. Como miembro de Global Generation, una organización benéfica que crea jardines en colaboración con la comunidad local, trabajó para atraer la vida silvestre en King’s Cross colocando comederos para pájaros y ayudó a generar conciencia sobre el cambio climático”.

Además de su compromiso con el medio ambiente, Raymi compartía su tiempo con amigos, muchos de ellos también músicos, y formaba parte de dos bandas: la banda de rock suave Walrus y el trío de jazz Dynamic Trio. Este entorno no solo le permitió combinar su amor por la música con su activismo, sino también continuar explorando diferentes géneros y estilos.

Homenajes a una vida interrumpida

(SUMAQ AYLLU - Sagrada Familia)

Tras el fallecimiento de Raymi amigos y familiares organizaron una vigilia en su honor en lugar de una actuación que estaba programada para ese fin de semana. El escenario se transformó en un santuario improvisado, con flores y velas alrededor de una imagen suya, mientras la música llenaba el espacio como un tributo a su corta pero impactante vida.

El politólogo, economista e historiador Isaac Bigio relata que estuvo presente en la despedida del joven y dice que “muchos de sus amigos nos reunimos en Finsbury Park, donde se celebra el mayor festival latino de Londres. En ese parque, Raymi tocaba durante el Inti Raymi. En su ceremonia de despedida, se presentaron diversos ritmos, desde autoridades hasta académicos. Se realizaron ritos fúnebres tanto cristianos como precolombinos. A mí me pidieron que recitara el rezo a los muertos en arameo, algo que he estado haciendo debido a la reciente muerte de mi tía Berta y de mi papá.”

El legado de Raymi continúa a través de iniciativas impulsadas por quienes lo conocieron. Como señala el medio inglés, Music Education Islington, en colaboración con sus mentores, está creando un premio que llevará su nombre, un reconocimiento que buscará inspirar a otros jóvenes talentos. Más allá del reconocimiento musical, este homenaje reflejará el espíritu de alegría y dedicación que Raymi irradiaba en cada aspecto de su vida.