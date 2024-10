Más allá de la pareja: La infidelidad como desconexión personal

Cuando hablamos de infidelidad, la mayoría piensa inmediatamente en un acto de traición dentro de una pareja, pero, ¿y si te dijera que la infidelidad va mucho más allá de lo que sucede entre dos personas? De hecho, todos podemos ser infieles no solo a nuestras parejas, sino también a nuestros amigos, familiares e incluso a nosotros mismos. Y esta última es quizás la más devastadora de todas, porque cuando te traicionas a ti mismo, pierdes el contacto con quien eres realmente.

De acuerdo con estudios recientes, un 45% de las personas admite haber sido infiel alguna vez en su vida, pero esa cifra solo refleja las relaciones de pareja. Si contáramos las veces que nos hemos sido infieles a nosotros mismos, ese porcentaje seguramente sería mucho mayor, porque constantemente ignoramos nuestros deseos y emociones, cediendo a las expectativas sociales o evitando conflictos. Es como si nos traicionáramos a diario, en pequeñas dosis, para ajustarnos a lo que otros esperan de nosotros.

Frases como “me siento vacío aunque lo tengo todo” o “no quiero hacerlo, pero siento que no tengo otra opción” son tan comunes que parecen inofensivas, pero cuando las escucho en las sesiones que tengo con distintas personas, puedo ver que son el reflejo claro de una desconexión interna. Esa sensación de vacío que muchos experimentamos no es más que la alarma de que estamos siendo infieles a nosotros mismos.

La infidelidad, en cualquiera de sus formas, no es solo un acto físico. Es una ruptura de confianza profunda, ya sea con otra persona o con uno mismo. Cuando esa traición es hacia nosotros, se manifiesta en pequeñas señales: falta de claridad emocional, actuar en contra de nuestros propios intereses, una sensación constante de vacío o la incapacidad de tomar decisiones. Nos desconectamos de lo que realmente queremos y empezamos a funcionar en modo automático, simplemente sobreviviendo.

¿Cómo salimos de este ciclo? La clave está en disgregar el gran objetivo con minimalismo de la acción. Suena técnica, pero es más simple de lo que parece: separar nuestros grandes objetivos en metas más pequeñas y celebrarlas a medida que las alcanzamos puede hacer maravillas por nuestra salud emocional, ya que nos reconecta con nuestro valor personal y nos recuerda que estamos avanzando.

En algún punto de nuestras vidas, todos hemos sido infieles a nosotros mismos, el problema no es cometer estos actos de infidelidad, sino no hacer nada al respecto. Es muy fácil caer en ese círculo vicioso de tomar decisiones que no nos llenan, pero lo verdaderamente peligroso es quedarse ahí. Cuando nos damos cuenta de que estamos ignorando lo que realmente queremos o necesitamos, estamos frente a una oportunidad: la posibilidad de reconectar quienes somos y poder hacer algo al respecto.

Por supuesto, esto no es un proceso sencillo. La infidelidad hacia uno mismo suele ir acompañada de emociones de baja energía, como el miedo, la culpa o la rabia. Ninguna de estas emociones es inherentemente mala, pero sí tienden a ser más intensas. El truco está en aprender a habitarlas, en aceptarlas como parte de nuestra experiencia y, desde ahí, trascenderlas.

El primer paso es reconocer que nos estamos traicionando. Y este proceso de autoconocimiento puede ser largo y complicado, pero es necesario. No podemos esperar que nuestras relaciones con los demás mejoren si no hemos sanado nuestra relación con nosotros mismos, ya que ignorar nuestras propias verdades internas es quizás la traición más dolorosa de todas.

Uno de los lugares donde más solemos ser infieles a nosotros mismos es el trabajo. En países con altos índices de desempleo y pobreza, es común que la gente trabaje en lo que puede, no en lo que quiere. Esta traición personal muchas veces ocurre de manera automática, casi biológica. No siempre somos conscientes de sus implicaciones, pero cuando finalmente vemos el daño que nos estamos haciendo, ahí es donde se esconde el verdadero potencial de crecimiento.

La sociedad, por supuesto, juzga la infidelidad con dureza. Pero el juicio más severo siempre viene de nosotros mismos. Nos saboteamos, nos repetimos que no somos lo suficientemente buenos, y ese tipo de autocrítica bloquea nuestro crecimiento personal. En lugar de aprender de la infidelidad, ya sea con otros o con nosotros mismos, nos quedamos atrapados en el juicio y el arrepentimiento.

Al final del día, todos seremos infieles a nosotros mismos en algún momento. Lo importante es aprender a perdonarnos, a confiar en nuestros propios pasos y a celebrar esas pequeñas victorias que nos reconectan con quienes realmente somos, porque esa es la única manera de sanar y de avanzar hacia una vida más auténtica.