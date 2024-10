Presidenta de la Corte Superior de Lima también fue clienta de Andrés Hurtado: “Compré pasajes en su agencia”

María Vidal, presidenta de la Corte Superior de Lima reconoció que viajó en agencia de Andrés Hurtado. Canal N

La red de importantes personajes que conocían a Andrés Hurtado continúa develándose. A la fiscal Elizabeth Peralta y la jueza Paola Valdivia, suspendidas de sus funciones, se suma la presidenta de la Corte Superior de Lima, María Vidal La Rosa. La alta magistrada confesó que conoció al popular ‘Chibolín’ y que fue clienta de su agencia de viajes.

“Yo lo conocí en la salida de un circo. No era mi amigo. Lo conocí en el 2022, pero nada más. Solamente veía que tenía un programa”, mencionó en diálogo con Canal N y confirmó que adquirió pasajes en la agencia del hoy investigado por tráfico de influencias y cohecho.

“Con él nunca he viajado, pero sí he comprado pasajes en su agencia. En ese momento no se sabía nada de la agencia. He viajado de acuerdo a las ofertas”, declaró e insistió que el excómico no le regaló los pasajes ni le pidió algún favor a cambio de ser su clienta.

María Vidal, presidenta de la Corte Superior de Lima se defiende por acusaciones que la vinculan con Andrés Hurtado. Canal N

Asimismo, se refirió a las acusaciones que vincula a varios jueces y a Andrés Hurtado con la organización de un evento por el Día del Juez. “Respecto de que el señor Andrés hurtado habría financiado el evento llevado el 4 de agosto del 2023, niego rotundamente tajantemente que haya sido así o tenido alguna participación directa o indirecta”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó que ya se abrieron diligencias preliminares en contra de los participantes y que el administrador judicial de la Asociación Nacional de Magistrados expuso en una carta que el conductor de televisión no tuvo ninguna participación.

“Cada juez pagó por su almuerzo S/ 30 y la asociación, que tiene fondos propios, porque a nosotros nos descuentan. [...] yo no he sido la organizadora de este evento. Hay un área encargada de bienestar, quienes se encargan de invitar a diferentes artistas”, declaró e indicó que, respecto a los regalos, se realizan a partir de una cuota que brinda cada uno de los asociados.

Asimismo, develó que envió una carta notarial al expresentador de televisión y al canal a fin de que aclaren si participó. En caso contrario iniciaría acciones legales, pero “recibí una respuesta en la que él dice, con puño y letra, que no participó ni directa ni indirecta y que además de ello se tergiversaron sus respuestas”, mencionó.

Titular de la Corte Superior de Lima reconoció haber conocido a Andrés Hurtado y ser su clienta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Quiénes son los otros clientes de la agencia de viajes de Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado no solo era presentador de un programa de televisión. También era dueño de una agencia de viajes denominada Andres Travel S.A.C., la cual emitió facturas por servicios de viaje a destinos para distintos personajes.

Uno de sus clientes a lugares como Miami, Madrid y Panamá, fue Luis Molina, entonces alcalde de Miraflores, según un informe de Cuarto Poder. Estos servicios, que incluyeron vuelos de ida y vuelta, han generado controversia debido a los precios inusualmente bajos que se pagaron, como un boleto a Miami por solo 42.72 dólares.

Además de Molina, otro político vinculado a Hurtado es Jean Pierre Combe Portocarrero, ex alcalde de Surco, quien también fue invitado al programa de televisión de Hurtado y registró un pago de 102.71 dólares por un vuelo Lima-Panamá-Lima.

La agencia de viajes de Hurtado ha sido señalada como una posible empresa fachada, lo que ha levantado sospechas sobre el uso de fondos públicos para pagar estos servicios. Las facturas emitidas por Andres Travel S.A.C. durante los meses de agosto y septiembre de 2022 han sido un punto central en las investigaciones, ya que los precios de los servicios prestados no corresponden con los costos habituales de tales viajes.