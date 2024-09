Allegados a Andrés Hurtado recibieron más de S/190 mil de la Municipalidad de Surco: uno de ellos vinculado al grupo terrorista Al Qaeda

Allegados a Andrés Hurtado recibieron altos montos de la Municipalidad de Surco. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Parte de la investigación fiscal en contra del presentador de televisión Andrés Hurtado partió de los beneficios que sus allegados conseguían en distintas instancias. Punto Final brindó detalles de otras tres personas cercanas al exconductor conocido como ‘Chibolín’ que recibieron más de S/197 mil por parte de la Municipalidad de Surco, durante la gestión de Roberto Gómez Baca. Se trata de Abraham Mina, Paul Zorrilla y Jaime Portocarrero Campodónico. Uno de ellos, sindicado por el exjefe de la Dircote como parte de la red terrorista Al Qaeda.

El primero en mención, exproductor del programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ hasta 2021 y considerado una persona de confianza para el investigado, registró 14 órdenes de servicio en el municipio entre 2013 y 2014, por un total de S/ 125 mil 500. Sus servicios abarcaron varias dependencias del municipio, como la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medioambiente, y la Gerencia de Administración y Finanzas, entre otras. Además, Mina organizó eventos importantes en el distrito, como la tradicional vendimia.

Zorrilla López, además de ser gerente general de una de las empresas de Hurtado, AH Company Entertainment SAC, entre agosto de 2013 y junio de 2014 registró seis servicios en la municipalidad de Surco por un total de S/ 54 mil en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medioambiente, donde Abraham Mina también había prestado servicios.

El último de los personajes fue beneficiado con dos órdenes de servicio en Surco entre junio y julio de 2011, por un total de S/ 18 mil. Asimismo, registró una visita junto a Andrés Hurtado a la Superintendencia de Migraciones. De acuerdo al reporte del dominical, ambos se reunieron con Roxana del Águila, quien también es vinculada a la presunta red de ‘Chibolín’.

Tres personas cercanas a Andrés Hurtado fueron beneficiados por municipio. | Municipalidad de Surco

¿Qué dijo Roberto Gómez Baca?

Consultado por Punto Final, el exalcalde tomó distancia de las contrataciones. El visitante en dos ocasiones del programa de ‘Chibolin’ confirmó haber sido parte de una reunión organizada por Andrés Hurtado. Sin embargo, aseguró que no cedió a ninguna de las presiones.

“Yo no puedo conocer a todas las personas que trabajan en la municipalidad, son muchas órdenes de servicio al año y no conozco de la contratación de estas personas, pero Andrés Hurtado no tuvo injerencia en las contrataciones. […] A veces buscaba cosas como ambientes para telenovelas o reunirme con empresarios, pero yo no le hacía caso, la única vez que me reuní con uno fue con engaños y yo lo mandé a la mier... porque me había tendido una emboscada”, mencionó.

Curiosamente, los tres acompañaron al exconductor de televisión a un viaje a Rusia, producido en noviembre de 2015. De aquella visita, existe una fotografía en la que Abraham Mina, Paul Zorrilla, Jaime Portocarrero Campodónico y Andrés Hurtado aparecen junto a altas autoridades diplomáticas de ese país, como si el excondutor fuese un político peruano influyente. Hasta el momento, no se conocen los motivos e intereses de dicha reunión, pero el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), Max Anhuamán, dio fuertes declaraciones sobre uno de los acompañantes.

“Hay un vínculo con Al Qaeda”

En diálogo con Contracorriente, Anhuamán mencionó que existe un nexo entre Abraham Mina con la organización criminal denominada Los Chechenos de Iquitos y el grupo terrorista conocido a nivel internacional por sus atroces atentados.

De acuerdo al coronel, cuando investigaban la creación de empresas vinculadas al narcotráfico, encontraron información que un ciudadano peruano converso al Islam era parte de esta organización. “Sí puedo afirmar que hay un vínculo de Abraham Mina con Al Qaeda”, sentenció.