‘Los Pulpos del Norte’ desmienten al ministro del Interior: banda se atribuye incendio de buses en Independencia

Los 25 buses quemados en el colegio Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicado en la tercera zona de Tahuantinsuyo, en Independencia, ha dejado a numerosas familias sin su fuente de ingresos. Este incidente ha generado dos versiones sobre sus causas.

Por un lado, las autoridades del Cuerpo de Bomberos señalaron que el incendio se originó debido a un cortocircuito. Sin embargo, los conductores de los buses afectados sostienen que el siniestro fue provocado como represalia por parte de una banda criminal, en respuesta a su participación en el paro de transportistas del pasado jueves 26 de septiembre.

Además, se ha difundido una carta dirigida a la empresa de transportes Cooperativo de Transporte Corazón de Jesús y Haydee SAC, en la que se les advierte sobre posibles ataques si no cumplen con las exigencias de pago. La misiva, atribuida a la banda ‘Los Pulpos de cono norte’, amenaza con un segundo atentado dirigido directamente a los choferes de la unidad si no se atienden sus demandas.

“Señores choferes de la empresa “Corazón de Jesús” para informales que este primer atentado que acabamos de cometer es por el único motivo de que su directiva está haciendo caso omiso a nuestras exigencias. Hablen con su directiva porque el segundo atentado irá directo a los choferes de su unidad. Atte.: ‘Los Pulpos de cono norte’”, se lee en la hoja difundida por América Noticias.

'Los Pulpos del cono norte' se atribuyen atentado| América Noticias

Las imágenes registradas del incendio muestran cómo el fuego comenzó en un bus y rápidamente se propagó a las demás unidades, siendo visible desde varias cuadras a la redonda.

Comunicado del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que descarta la hipótesis de un atentado extorsionador, atribuyendo el incendio a una batería sulfatada. Según el comunicado, esta teoría se corroboraría con las declaraciones del personal de seguridad y las grabaciones de las cámaras del establecimiento, descartando la intervención de una persona en el inicio del incendio.

“Asimismo, gracias a la declaración primigenia del personal de seguridad y de la visualización de las cámaras del establecimiento, dicha tesis se corroboraría, descartando la posibilidad de intervención de una persona en el inicio del incendio”, se lee en el comunicado.

No obstante, los conductores afectados no respaldan esta versión oficial y aseguran que el incendio fue una represalia por su participación en la movilización. Uno de los conductores explicó que un cortocircuito podría ocurrir por el calentamiento del cable, pero solo si la batería genera energía y la unidad está en funcionamiento, lo cual no era el caso.

Chofer llora al perder su vehículo quemado en Independencia: 'Los Pulpos' se atribuyen atentado| América Noticias

“El cortocircuito es por un calentamiento del cable, pero cuando la batería genere energía y la unidad ha estado parado”, refiere un afectado.

En otro momento, un chofer afirmó que desde hace un año pagar S/5 diarios para que puedan trabajar sin ningún problema.

El llanto de un chofer

En medio de la desesperación, los conductores expresaron su preocupación por el futuro, ya que muchos de ellos tienen créditos bancarios y familias que dependen de su trabajo. Uno de los choferes, visiblemente afectado, relató que perdió su vehículo en el incendio y que tiene tres hijos, dos de ellos en primaria y uno en la universidad, además de estar endeudado con el banco.

El incendio no solo afectó a los buses de transporte público, sino también a vehículos de uso personal, agravando aún más la situación de las familias afectadas.

¿Dónde denunciar extorsiones?

Puedes comunicarte con la nueva División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri a los siguientes números:

Escribe al número 942 841 978

o también al 966 834 447

Puedes denunciar en cualquier comisaría de tu sector