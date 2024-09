Rodrigo González incomoda al abogado de Andrés Hurtado con pregunta sobre ‘Vaticano’ y los lujos de las hijas de ‘Chibolín’

Rodrigo González enfrenta al abogado de 'Chibolín' por su relación con 'Vaticano'. | Willax

Rodrigo González enfrentó al abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, con una serie de preguntas incisivas sobre los presuntos vínculos de su cliente con el narcotráfico, durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’ este jueves 26 de septiembre. El conductor, conocido por su estilo directo, cuestionó el prestigio del especialista, sugiriendo que su reputación podría verse afectada al defender a una figura con severas acusaciones.

Esta situación se da en el marco de las investigaciones que involucran al actor y presentador de televisión por presunto lavado de activos y tráfico de influencias. Durante la conversación, la figura de Willax abordó la reciente liberación del popular ‘Chibolín’ y, sin tapujos, preguntó sobre su relación con el narcotraficante conocido como ‘Vaticano’.

“¿Usted qué cree con todo lo que está viendo y sabiendo que Andrés Hurtado es el representante legal del más grande narcotraficante que ha tenido nuestro país, que es Vaticano? ¿Cómo piensa que justifican sus gastos las hijas de ‘Chibolín’ en el extranjero que viven como un magnate en el extranjero?”, lanzó el comunicador, haciendo referencia a la ostentosa vida de las hijas de Hurtado en Estados Unidos.

La respuesta del abogado de ‘Chibolín’

Ante la presión, el abogado Elio Riera respondió con calma y aseguró que su defensa está enfocada en el caso de presunta corrupción de funcionarios en el que está implicado su cliente, y no en los cargos relacionados con narcotráfico o lavado de activos.

“Me encuentro defendiendo en la Fiscalía de corrupción y funcionarios, en un presunto hecho de que el señor Andrés Hurtado habría ejercido alguna influencia sobre un funcionario para cometer algo ilegal”, explicó el letrado, evitando profundizar en los otros temas mencionados por el conductor.

Rodrigo González, sin ceder, insistió: “¿Usted no averigua a quién defiende? ¿Su prestigio no le importa cómo va a terminar después de este caso?”, generando aún más tensión en la entrevista.

Sin embargo, Riera se mantuvo firme, reiterando que su trabajo se limita al caso de corrupción, y dejando en claro que no estaba vinculado a las acusaciones de narcotráfico. “En concreto, me encuentro ejerciendo al defensa por una carpeta vinculada a corrupción de funcionarios, donde no se encuentra lo que usted indica”, sentenció.

¿Qué dijo sobre la salud de Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, enfrenta serios problemas legales y de salud. Su abogado, Elio Riera, informó que la condición médica de Andrés Hurtado ha empeorado, mientras sigue bajo investigación por presunto lavado de activos y tráfico de influencias. El 25 de septiembre, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el día siguiente.

El conductor de ‘Sábado con Andrés’, asistió a la citación y, durante tres horas, presentó su defensa, negando las acusaciones y mostrando disposición para colaborar con el Ministerio Público.

La salud de la exfigura de Panamericana Televisión ha sido un factor delicado en el proceso, ya que fue detenido mientras se recuperaba de una cirugía, lo que complicó aún más su situación. A pesar de esto, ha declarado su intención de cooperar con las autoridades. El caso ha generado un gran interés mediático, dado el perfil público del acusado y la gravedad de las acusaciones.

“La salud de Andrés Hurtado se encuentra deteriorada debido a las múltiples enfermedades que ha estado padeciendo. Esta situación ha sido comunicada al representante de la legalidad y se ha ofrecido a evaluar su estado de salud”, dijo el letrado

En otro momento, su abogado afirmó que su cliente niega haber cometido ilícitos y está dispuesto a colaborar con la investigación, proporcionando información relevante. Riera, quien también defendió a Alberto Fujimori, argumentó que no es necesaria la prisión preventiva, ya que él tiene arraigo en el país.