Dos sujetos son detenidos por iniciar incendio forestal en área natural del Bosque Carpish en Huánuco

El bosque de Caprish fue afectado por el accionar de dos personas que ya se encuentran bajo la custodia de la PNP. (Fuente: Canal N)

Dos sujetos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional (PNP) tras ser sorprendidos iniciando un incendio forestal en una zona del área de conservación del bosque de Carpish, en Huánuco.

Según la información dada por Canal N, los guardabosques del área protegida los encontraron prendiendole fuego a las ramas secas y fue entonces que los retuvieron e inmediatamente intentaron apagar el fuego con la ayuda de otras ramas. Pese a sus esfuerzos, fue necesaria la intervención del personal Gobierno Regional de Huánuco y de la PNP.

Luego de ello, las autoridades policiales trasladaron a ambos sujetos hacia la Dirección del Medioambiente de la PNP donde quedaron detenidos mientras las labores de investigación continúan.

Según indicaron desde el GORE Huánuco, el fuego iniciado afectó casi tres hectáreas del parque, y se sospecha que estos sujetos son también responsables de otros incendios forestales en la zona que, días atrás, arrasaron varias hectáreas de bosques y zonas de cultivos que dejaron varios animales silvestres muertos.

Cabe mencionar que, la región de Huánuco tiene actualmente cinco incendios activos, según la información dada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). En lo que va del año, la región ha reportado un total de 26.

Dos sujetos arrestados por iniciar incendio forestal en Bosque Cárpish de Huánuco | Foto: PNP

Proponen hasta diez años de cárcel para responsables

A nivel nacional se ha contabilizado 46 emergencias activas. Además, el Ministerio de Salud (Minsa) ha reportado que la cifra de fallecidos ascendió a 18 y los heridos a 150 en todo el país.

El pasado 19 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Prevención y Control de Incendios Forestales que propone mecanismos preventivos y de intervención ante ese tipo de emergencias.

La propuesta legislativa sugiere imponer penas de entre ocho y diez años de prisión para quienes ocasionen incendios forestales en sus formas agravadas. Además, hace hincapié en la importancia de brindar asistencia técnica, capacitación y campañas de concientización a pequeños agricultores y pobladores. También incluye sanciones para aquellos que provoquen los incendios.

No se dará títulos propiedad en áreas naturales afectadas

La presidenta Dina Boluarte informó el último viernes que no se entregarán títulos de propiedad en las áreas naturales afectadas por incendios forestales. Esta medida, según explicó, se formalizará mediante un “marco legal” que el Consejo de Ministros estaría elaborando en los próximos días.

La mandataria señaló que tomó esta determinación tras realizar un sobrevuelo por las regiones de Amazonas y San Martín, donde observó que, en el caso de San Martín, los incendios habrían sido provocados para “ampliar las áreas de cultivo”.

“Cuando sobrevolamos la zona de Amazonas, podíamos ver desde el aire que sí, estaban los incendios y quizá estos sean provocados por estas costumbres ancestrales, pero lo que ayer vimos en San Martín es totalmente diferente (...) Ayer lo que veíamos en la zona de San Martín, o en la zona de awajún, que es una zona reservada, y lo digo con suma tristeza: ahí, al parecer, la intencionalidad del incendio es para poder agrandar los espacios agrícolas, porque está todo un terreno agrícola, ya sembrado inclusive, y el incendio sigue para las zonas donde están los bosques”, indicó.

“Vamos a tratar en el Consejo de Ministros un marco legal para que (en) estas zonas afectadas por los incendios no se va a reconocer como áreas de cultivo ni de agricultura, menos se va a otorgar títulos de propiedad, porque no es justo que personas con intención, que se dedican no a una agricultura familiar, porque esto no es agricultura familiar, sino agricultura a gran escala, deban quemar hectáreas de terreno para luego, fácilmente, cuando todo está quemado, ingresar con la maquinaria”, agregó.