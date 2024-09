Ministro del Interior pidió información de la investigación a Nicanor Boluarte, asegura el capitán Junior Izquierdo

Capitán Izquierdo reveló que el ministro le pidió información de Nicanor Boluarte| Canal del Congreso

Los presuntos audios que se atribuyen al ministro del Interior, Juan José Santivañez, lo han llevado a ser citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esta misma invitación alcanzó al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, quien reveló que el titular sí le pidió información del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, por el caso ‘Waykis en la Sombra’.

Izquierdo refiere que, a través de una llamada telefónica, le aseguró al ministro que no tenía información de la investigación, debido a que cada equipo tiene diversas investigaciones y no son compartidas. Es así como menciona que no le envió.

“Me dice que de alguna u otra manera quería que le brinde información del hermano [de la presidenta], el señor Nicanor Boluarte. Y conversamos, y le dije que yo no tengo esa información. Como repito, el Equipo Especial de la Policía en apoyo a la Eficcop se conformaba por grupos de trabajo y cada grupo de trabajo tenía investigaciones distintas, e inclusive entre nosotros somos muy herméticos”, señaló.

Ministro del Interior pidió información de la investigación de Nicanor Boluarte, asegura el capitán Junior Izquierdo| Composición Infobae (Andina/Poder Judicial)

Sin embargo, el titular le envió un audio donde le menciona que quería obtener “puntos” con la jefa de Estado y una de las maneras era tener acceso a estas diligencias contra su familiar. La intención de Santivañez era ser designado como ministro, pero no lo logró, sostiene Izquierdo.

“Es ahí donde me manda un audio y me dice: quiero afinar mis puntos, ¿cuál es el contexto? Sobre el hermano Nicanor Boluarte, porque él [Juan José Santivañez] ofrecerle a la mandataria que él podría tener dicha información”, narró.

Revelación de audios

Una de las preguntas reiterativas de los congresistas fue por qué decidió grabar al ministro si mencionaba que tenían un lazo de amistad. Es así como el capitán Izquierdo precisa que antes que sea designado como el titular le decía que la Diviac realizaba una “ardua labor”, pero esto cambió.

De esta manera, las críticas a la gestión del Equipo Especial de la Policía Nacional llevaron a un conflicto entre ambos. El capitán reveló que los cuestionamientos comenzaron la noche misma en que asumió el cargo, durante una aparición televisiva.

Capitán 'Culebra' asegura que audios con el ministro del Interior son auténticos y ya pasaron pericia (Congreso)

Tras las declaraciones, decidió confrontar al ministro, quien se comprometió en retractarse y corregir sus declaraciones. Izquierdo comentó además que las críticas al equipo eran recurrentes, y esto fue uno de los motivos principales por los cuales decidió grabar a Santivañez y su conducta cambiante.

El titular reafirmó que solo le grabó una vez al ministro y los otros audios son que recibió a través de WhatsApp.

Ante las denuncias, sostuvo que han buscado darle de baja e incluso se le ha abierto cuatro procesos administrativos. Al mismo tiempo, indicó que no existía ninguna garantía tras revelar los audios, porque “sentía que se enfrentaba contra un poder”.

Próxima citación

Finalmente, se concluyó que será citado nuevamente para este miércoles 11 de septiembre, pero aún no se precisa la hora. Mientras tanto, otros congresistas pidieron que se asista de manera presencial y con la participación de algunos integrantes de las comisiones.

El capitán ratificó que el ministro le contró de que Vladimir Cerrón fue movido en el denominado vehículo presidencial conocido como ‘cofre’ hacia Pisco para escapar orden de captura. La intención era no ser intervenidos por la PNP.

Este vehículo, habitualmente designado para uso presidencial, se habría utilizado con fines muy distintos a los establecidos. Por su parte, Santivañez acaba de señalar ante este grupo de trabajo que ayer, 5 de septiembre, obtuvo información de que Cerrón estaría en Pisco.